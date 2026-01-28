Учените отправят предупреждение към световната общественост за малко познатата група микроорганизми, известни като свободноживеещи амеби, които може да представляват нарастваща глобална заплаха за здравето, съобщава Science daily.

Според проучване, публикувано в списание Biocontaminant, тези микроскопични организми се срещат в почвата и водата и притежават изключителна способност да оцеляват при условия, които убиват повечето други микроби, включително високи температури, хлор и дори модерни водни системи.

Сред тези организми най-известната е Naegleria fowleri – т.нар. амеба изяждаща мозъка, която причинява рядка, но почти винаги фатална мозъчна инфекция. Инфекцията възниква, когато замърсена вода влезе в носа по време на плуване или други водни дейности.

Защо тези амеби са толкова опасни?

„Това, което прави тези организми особено опасни, е способността им да оцеляват при условия, които убиват много други микроби", обяснява водещият автор на изследването Лонгфей Шу от Университета Sun Yat-sen. Той подчертава, че амебите могат да:

Толерират високи температури – идеални условия за топлите климатични зони.

Устояват на силни дезинфектанти като хлор – често използвани в басейни и питейна вода.

Живеят вътре във водоразпределителните системи , които хората приемат за безопасни.

Още по-тревожен е фактът, че тези опасни микроби в почвата и водата могат да действат като защитни убежища за други болестотворни бактерии и вируси. Този т.нар. „ефект на Троянски кон" позволява на патогените да оцелеят вътре в амебите, защитени от процесите на дезинфекция, които обикновено биха ги елиминирали. Така вредните организми могат да се разпространяват през системите за питейна вода и да допринасят за нарастващата антибиотична резистентност.

Какво представлява амебата изяждаща мозъка?

Naegleria fowleri е едноклетъчен организъм, който естествено се среща в топли сладководни водоеми, горещи извори, реки, езера и дори слабо поддържани басейни. Въпреки че инфекциите са редки, те са почти винаги фатални и надхвърля 97%.

Инфекцията възниква когато:

Замърсена вода влезе в тялото през носа

Амебата пътува по носния нерв към мозъка

Организмът причинява тежко възпаление на мозъка и неговите обвивки

Важно: Заразяването не може да стане чрез пиене на замърсена вода или контакт от човек на човек.

Спешна нужда от координиран отговор

Авторите на изследването призовават за прилагане на стратегия „Едно здраве" (One Health), която обединява общественото здраве, екологичните изследвания и управлението на водните ресурси. Експертите подчертават необходимостта от:

По-добър надзор и мониторинг на водни системи

Бързи и точни диагностични инструменти за амеби

Усъвършенствани технологии за пречистване на водата

Превантивни мерки, прилагани преди възникване на инфекции

„Амебите не са просто медицински или екологичен проблем", заявява Шу. „Те се намират на кръстопътя между двете области и справянето с тях изисква интегрирани решения, които защитават общественото здраве от самия му източник."

Предупреждението на учените за нарастващата заплаха от свободноживеещи амеби, включително смъртоносната амеба изяждаща мозъка, подчертава сложната връзка между климатичните промени, общественото здраве и околната среда. Устойчивостта на тези микроорганизми на традиционни методи за дезинфекция на питейна вода и способността им да укриват опасни бактерии във водата правят проблема особено сериозен.

За да се защити глобалното здраве, са необходими координирани усилия за подобряване на водните системи, засилен мониторинг и по-ефективни превантивни стратегии.

