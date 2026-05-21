За първи път в историята на медицината екип от изследователи успява да открие и проследи всички основни онкогенни вируси в отпадъчните води. Откритието, направено в САЩ, може да промени из основи начина, по който мислим за превенцията на ракови заболявания и наблюдението на безсимптомни вирусни инфекции в населението.

Какво показва проучването на Baylor College of Medicine

Проучването, координирано от проф. Антъни Маресо и Джъстин Кларк от Baylor College of Medicine, е публикувано в специализираното списание Applied and Environmental Microbiology и е реализирано в сътрудничество с University of Texas Health Science Center в Хюстън.

Според изследването, екипът анализира проби от отпадъчни води, събрани между май 2022 г. и май 2025 г. от над 40 локации в 16 града в щата Тексас, обхващащи около една четвърт от населението на щата.

За целта учените използват авангардна технология за генетично секвениране hybrid-capture, която позволява едновременното идентифициране на:

Над 3000 известни човешки вируса

Възможни нови вирусни мутации

Всичко това чрез един-единствен тест

Кои вируси причинители на рак са открити

Онкогенните вируси могат да са отговорни за около един на всеки пет случая на рак в световен мащаб, обясняват авторите на проучването. Анализът на отпадъчните води засече присъствието на всички основни вируси, свързани с развитието на тумори:

Човешки папиломавирус (HPV) – свързан с рак на маточната шийка и гърлото

Хепатит B и C и рак на черния дроб – основни причинители на чернодробен карцином

Епщайн-Бар вирус (EBV) – свързан с няколко вида лимфоми

Полиомавируси , асоциирани с рак

Херпес вирус , свързан със саркома на Капоши

„Тъй като тези инфекции често остават безсимптомни в продължение на години или дори десетилетия, много хора не осъзнават, че са заразени, докато туморът не се развие“, обяснява проф. Маресо. „Това прави ранните превантивни интервенции изключително трудни.“

Тревожна тенденция след 2024 г.

Изследователите отчитат значително увеличение на присъствието на няколко онкогенни вируса през трите години на наблюдение. HPV, Епщайн-Бар вирусът и някои полиомавируси показват рязко покачване след 2024 г. Една от хипотезите е, че причината се крие във възобновените пътувания и края на мерките за дистанция, въведени по време на пандемията от COVID-19.

HPV под лупа: Какво научаваме за видовете човешки папиломавируси

„Съществуват стотици човешки папиломавирус видове, но само някои се считат за високорискови онкогенно“, обяснява Джъстин Кларк. „HPV-16 и HPV-18 заедно причиняват над 70% от случаите на рак на маточната шийка в световен мащаб.“

Друго важно откритие касае ваксина Gardasil 9, всички девет типа HPV, срещу които е насочена ваксината, са открити в отпадъчните води. Това означава, че в бъдеще екологичният мониторинг би могъл да се използва за оценка на ефективността на ваксинационните кампании в реалното население.

Нова ера в мониторинга на общественото здраве

Откритието на онкогенни вируси в отпадъчните води бележи важна стъпка напред в мониторинга на общественото здраве. Този подход може да допълни съществуващите скринингови програми, да помогне за по-ранно идентифициране на рискови тенденции в популацията и да направи превенцията на ракови заболявания по-целенасочена и ефективна.

Макар че технологията не замества личните прегледи и ваксинациите, тя дава на здравните власти инструмент за наблюдение на скрити заплахи.

