Учени от Детската изследователска болница „Сейнт Джуд" правят важно откритие за начина, по който тяло контролира възпалението, съобщава Medical Express.

Те разкриват как две части на клетките, митохондриите, които произвеждат енергия и лизозомите, които рециклират клетъчни материали, работят заедно, за да управляват специални имунни клетки.

Това откритие отваря нови възможности за лечение на автоимунни заболявания и рак.

Защо е важно контролът на възпалението

Когато тялото се бори с инфекция или нараняване, възниква възпаление. Това е нормална защитна реакция. Но след като заплахата е неутрализирана, възпалението трябва да спре. Ако продължи твърде дълго, може да увреди здравите тъкани и да доведе до автоимунни заболявания.

Снимка: Canva

Регулаторните Т-клетки са специални имунни клетки, които играят ролята на спирачки на имунната система. Те следят възпалението да не излезе извън контрол и помагат на тъканите да се възстановят след отстраняване на заплахата. Тези клетки са толкова важни, че през 2025 година за тяхното откриване е присъдена Нобелова награда.

Четири стадия на активност

„Откриваме как регулаторните Т-клетки се активират и потискат възпалението“, обяснява ръководителят на изследването д-р Хонгбо Чи. Учените изследват тези клетки при мишки с възпаление и забелязват нещо интересно, клетките преминават през четири различни състояния.

Първо, регулаторните Т-клетки са в покой. После постепенно се активират, достигат максимална активност и накрая отново се връщат в състояние на покой. „Това финално състояние никога преди не е било описано“, казва д-р Джорди Саравия, водещ автор на изследването. „То може да обясни как тези клетки се изключват, когато работата им е свършена.“

Енергията е ключова

Учените установяват, че по-активните клетки имат повече митохондрии, клетъчните „електроцентрали“, които произвеждат енергия. Освен това тези митохондрии са с по-сложна структура, което означава, че могат да произвеждат още повече енергия. Това е като да имате повече генератори във всяка електроцентрала.

Снимка: Canva

Когато учените блокират работата на митохондриите чрез изтриване на ген, наречен Opa1, клетките се опитват да компенсират като увеличават лизозомите. Лизозомите разграждат ненужни материали в клетката и ги превръщат в енергия. Но дори с повече лизозоми, клетките без нормални митохондрии не успяват да произведат достатъчно енергия и не могат да контролират възпалението правилно.

Двата механизма работят заедно

Когато изследователите блокират и втория механизъм чрез изтриване на ген, наречен Flcn, който контролира лизозомите, регулаторните Т-клетки отново стават дефектни. Това показва, че и двата механизма, митохондриите и лизозомите, трябва да работят заедно.

„Ние сме първите, които показват как митохондриите и лизозомите си комуникират в регулаторните Т-клетки“, казва Саравия. Учените установяват, че двата клетъчни компонента си „разговарят“ чрез специални сигнални пътища и заедно контролират състоянието на клетките.

Приложение при лечението на рак

Едно от най-интересните открития е свързано с лечението на рак. Оказва се, че без гена Flcn регулаторните Т-клетки не могат да се натрупват в тумори. Това е важно, защото когато тези клетки са в тумора, те всъщност пречат на другите имунни клетки да унищожават раковите клетки.

Снимка: Canva

Учените тестват това при мишки с тумори. Когато изтриват гена Flcn от регулаторните Т-клетки, туморите започват да намаляват. Имунната система може по-ефективно да се бори с рака. Това открива нова възможност за подобряване на имунотерапията при рак, лечение, при което имунната система се използва за борба с туморите.

Какво означава това за пациентите

„Сега имаме по-добро разбиране как клетките контролират възпалението“, обобщава д-р Чи. Това откритие може да помогне по няколко начина:

При автоимунни заболявания, където възпалението е прекалено силно, може да се използват тези знания за усилване на регулаторните Т-клетки. При рак, където тези клетки всъщност пречат на лечението, може да се намери начин да се отслаби тяхната активност в тумора.

Изследването е публикувано в списание Science Immunology и представлява първата цялостна картина на механизмите, които контролират тези важни имунни клетки. Макар че практичните приложения все още са в бъдещето, откритието поставя основите за нови терапии при широк спектър от заболявания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.