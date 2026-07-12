Почти всеки помни момента като дете, в който с копнеж гледаме басейна или морето, докато чакаме да минат „задължителните“ 30 до 60 минути след хранене.

Тази позната родителска забрана съпътства поколения деца по цял свят, но има ли плуването след хранене реална научна основа, или е поредният мит за здравето, предаван по инерция?

Откъде идва мита за схващането във водата

Логиката зад съвета звучи убедително, след хранене тялото насочва повече кръв към стомаха и червата, за да подпомогне храносмилането, а това уж „обира“ кръвоснабдяването на ръцете и краката, увеличавайки риска от умора и удавяне.

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Какво казва медицината днес

Според д-р Майкъл Бонифас, лекар по спешна медицина в Mayo Clinic, това вярване не издържа на съвременната наука: „Знаем, че всъщност няма научна основа за тази препоръка." Той уточнява, че плуването с пълен стомах наистина може да причини лек дискомфорт или мускулен спазъм, но не представлява опасна дейност.

Това потвърждава и д-р Марк Месик, семеен лекар в Duke Primary Care Timberlyne, който обяснява, че тялото действително пренасочва малко повече кръв към храносмилателната система, но недостатъчно, за да наруши нормалната работа на мускулите на ръцете и краката.

Храносмилане и спорт, какво наистина има значение

Макар митът за схващането да не се потвърждава, връзката между храненето преди упражнения и ефективността на тренировката е напълно реална. Ето препоръки на Елизабета Полити, диетолог в Duke Diet & Fitness Center:

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Заредете се с енергия : 2–3 часа преди тренировка комбинирайте въглехидрати и белтъчини, например половин питка пълнозърнест хляб с фъстъчено масло или кисело мляко с плодове.

Не пропускайте закуска преди сутрешна тренировка : хранене преди тренировка сутрин помага за по-ефективно изгаряне на калории .

Хидратация при тренировка : под час тренировка обикновено не се налагат допълнителни калории; при по-дълги натоварвания спортни напитки или плод поддържат кръвната захар.

Следете калорийния прием : тренировките не означават свобода за неограничено хранене, балансираното хранене остава ключово за метаболизма и фитнес резултатите.

Плуване веднага след хранене не е опасна практика, а по-скоро остаряло схващане без сериозна научна опора. Възможен е лек дискомфорт, но не и риск от удавяне заради „недостиг на кръв“ в крайниците.

По-важното за здравословния начин на живот е балансът между хранене и спорт, какво и кога ядем, за да подкрепим тренировките си, а не толкова колко минути чакаме преди да скочим във водата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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