Рецидивиращите инфекции на пикочните пътища засягат милиони жени по света, а нарастващата бактериална резистентност към антибиотици прави лечението им все по-трудно. Сега мащабен международен консорциум от 13 държави обединява усилия, за да провери дали бактериофаговата терапия може да се превърне в реална алтернатива на антибиотиците.

Изследователи от Еврейския университет в Йерусалим и Медицинския център „Хадаса“ са партньори в новото клинично изпитване, финансирано с 15 млн. евро от Европейския съюз.

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Целта на проекта е да трансформира начина, по който се предотвратяват рецидивиращите инфекции на пикочните пътища, причинени от устойчиви на антибиотици щамове на Escherichia coli.

Какво представлява изпитването P-PEAKS UTI

Проучването, известно като P-PEAKS UTI (Personalized-Phage against E. coli with IV Antibiotic to Knockout Stable Biofilms in Urinary Tract Infections), обединява 20 научноизследователски и клинични партньори от 13 държави. Ръководител на консорциума е д-р Грегъри Джърман от Здравния център „Сейнт Джоузеф“ в Канада. Израелският екип се ръководи от проф. Ронен Хазан и д-р Сахар Меламед от Еврейския университет в Йерусалим, както и от проф. Ран Нир-Паз от Медицинския център „Хадаса“, съоснователи на Израелския център за фаготерапия (IPTC).

В изпитването ще участват около 220 жени с хроничен, рецидивиращ цистит, причинен от E. coli, в клинични центрове в Израел, САЩ, Канада, Франция, Великобритания, Италия, Испания и Естония.

Снимка: Canva

Защо е необходима алтернатива на антибиотиците

Много пациентки преминават през многократни курсове антибиотично лечение, без инфекцията да отшуми трайно, проблем, който се задълбочава заради нарастващата бактериална резистентност към антибиотици. Именно тук идва ролята на бактериофагите, вируси, които естествено атакуват и унищожават конкретни бактерии, без да засягат човешките клетки.

Според изследователския екип, тъй като фагите действат селективно срещу определени бактериални щамове, те могат да предложат по-прецизен подход при лечението на упорити инфекции, като същевременно помагат за ограничаване разпространението на антимикробната резистентност (AMR).

Как протича клиничното изпитване

По време на изследването участничките ще получават или персонализирана фаготерапия, или плацебо, съчетани с еднократна интравенозна доза антибиотик. Този дизайн позволява на учените стриктно да оценят ефективността на лечението спрямо биофилмите, устойчивите бактериални структури, които правят рецидивиращите инфекции особено трудни за овладяване.

Екипите от „Хадаса“ и Еврейския университет в Йерусалим влагат своя опит във фаготерапията, микробиологията, инфекциозните болести и транслационните клинични изследвания, за да подпомогнат генерирането на висококачествени клинични данни, необходими фаготерапията да навлезе в рутинната медицинска практика.

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„Неповлияващите се от лечение инфекции и антимикробната резистентност са едни от определящите медицински предизвикателства на нашето време“, посочват проф. Хазан и проф. Нир-Паз.

„Международни партньорства като P-PEAKS ни позволяват да обединим експертиза от различни дисциплини и държави, за да оценим иновативни терапии, които могат съществено да подобрят резултатите за пациенти с ограничени възможности за лечение.“

Консорциумът P-PEAKS UTI е едно от най-мащабните международни начинания за клинична оценка на фаготерапията при рецидивиращи инфекции на пикочните пътища. Освен непосредствената цел, по-добро лечение на хроничния цистит, изследователите се надяват проектът да заложи научната основа за прилагане на бактериофаги и при по-широк спектър резистентни бактериални инфекции.

При успех изпитването би могло да утвърди фаготерапията като ценно допълнение в борбата с антимикробната резистентност, предлагайки нова надежда на пациенти по целия свят и открехвайки врата към по-персонализирани подходи в лечението на инфекциозните заболявания.

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