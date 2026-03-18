Лесното образуване на синини по тялото е често срещано оплакване. Според статистиката, се среща при 12% до 55% от здравите хора.

Понякога тези черно-сини петна се появяват без особена или почти никаква причина, например без да сте се ударили. Въпреки това, обикновено има обяснение или лечима основна причина за лесното образуване на синини.

В тази статия разглеждаме някои често срещани причини за получаване на синини, какви са евентуалните усложнения и начини за лечение на синини по тялото.

Симптоми на лесно образуване на синини

Обикновено новите синини изглеждат червени, преди да станат синкаво-лилави. Докато заздравява, синината може да стане зеленикаво-жълта, преди да избледнее.

Снимка: Canva

Признаците и симптомите на лесно образуване на синини включват:

Синини, които се появяват без известна причина

Големи синини или няколко малки синини

Синини, които не изчезват или не избледняват

Синини по-често от нормалното

Синини, които се появяват след започване на ново лекарство

Какво причинява лесно образуване на синини?

Синините могат да се появят по няколко причини, като например падане или блъскане в нещо. При удар, малки кръвоносни съдове под кожата ви се разкъсват. Кръв се събира под кожата на мястото на синината. В резултат на това върху кожата се появява червеникав белег. Докато синините заздравяват, тялото реабсорбира задържаната кръв.

Понякога хората лесно получават синини поради физическа активност, възраст, увреждане от слънцето или основни здравословни проблеми.

Активен начин на живот

Независимо дали сте активен спортист или обикновен любител на спорта през уикенда, натъртвания и синини могат да се появят след контакт с други спортисти или с екипировка във фитнеса. Синините могат да са резултат от леки наранявания (напр. спортни травми), падания или сблъсъци.

Човек може да е по-склонен да получи наранявания по време на спорт или упражнения поради редица причини, например ако:

Не използва правилно техниките на упражненията

Тича или скача върху твърди повърхности

Променя интензивността на упражненията твърде бързо

Трябва да се отбележи, че въпреки че при спортни травми могат да се появят синини, тези наранявания могат да се случат на всеки, който е активен по някакъв начин, практикувайки и други професии.

Възраст

При по-възрастните хора, лека подутина или докосване по ръката може да остави синина. Това е отчасти, тъй като с напредване на възрастта кожата започва да губи здравина и отнема повече време за заздравяване след наранявания или ако кожата се счупи.

Снимка: iStock

„С напредване на възрастта кожата и кръвоносните ни съдове стават по-крехки; губим колаген, еластин и част от подкожната мазнина, която омекотява и защитава малките ни кръвоносни съдове“, казва пред Health д-р Сюзън Фридлър, дерматолог в Advanced Dermatology PC в Ню Йорк.

Увредена от слънцето кожа

Годините на излагане на слънце също могат да отслабят стените на кръвоносните съдове, което допринася за образуването на синини при възрастни хора, известни като „актинична пурпура“. Актиничната пурпура причинява лилави петна по гърба на ръцете и предмишниците, без особена подутина или нараняване.

Лекарства за разреждане на кръвта или болкоуспокояващи

Приемът на медикаменти за разреждане на кръвта или употребата на нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) като аспирин и ибупрофен може да доведе до лесно образуване на синини.

НСПВС и разредителите на кръвта блокират нормалната функция на тромбоцитите или част от кръвта, която се свързва с други фактори на кръвосъсирването, за да спре кървенето.

Лекарствата за разреждане на кръвта може да не причинят проблем със синини. Въпреки това, продължителната употреба може лесно да доведе до образуване на синини. Не забравяйте да се консултирате с медицински специалист, преди да спрете приема на каквито и да е лекарства.

Стероиди

Приемът на кортикостероиди може да доведе до лесно образуване на синини. Някои здравословни състояния, при които кортикостероидите се използват като стандартно лечение, включват:

Астма

Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

Екзема

Ревматоиден артрит (РА)

Независимо дали някой използва инхалатор, приема хапчета или прилага локална версия на тези мощни противовъзпалителни лекарства, образуването на синини е често срещан страничен ефект. Дългосрочната употреба може да причини изтъняване на кожата.

Снимка: Pexels

Говорете с медицински специалист относно спазването на режима на лечение или преминаването към друго лекарство, ако лесното образуване на синини е проблем.

Нисък брой на тромбоцитите в кръвта

Рядко нарушение на тромбоцитите може да е причината, ако синините изглеждат появяващи се без причина. Имунната тромбоцитопения (ИТП) е състояние с нисък брой тромбоцити.

Кръвните тромбоцити са от решаващо значение, тъй като помагат за образуването на съсиреци, за да забавят или спрат кървенето.

Признаците, които показват, че човек може да има ИТП, включват пурпура или петехии, или червени петна под кожата, които са малки и плоски.

Трябва да се отбележи, че макар и рядко, тромбоцитопенията може да се развие по време на бременност. Един от първите признаци може да бъде именно появята на синина.

Нарушение на кръвосъсирването

Самото образуване на синини може да е незначително. Когато други симптоми, като кървене от носа, обилна менструация или прекомерно кървене след операция, съпътстват синините, проблемът може да е нещо повече от инцидент.

Снимка: iStock

Важно е появата на синини, честотата, с която се появяват, дори тежестта, с която се появяват“, обясняват специалистите. Може да има нарушение на кръвосъсирването, ако се появят анормални модели на кървене, наред с лесното образуване на синини.

Хората с нарушения на кръвосъсирването се нуждаят от специализирано лечение, започващо с обстоен преглед от хематолог.

Рак на кръвта

Въпреки че е изключително рядко, лесното образуване на синини е често срещан симптом сред хора с рак на кръвта или левкемия. Хората развиват синини поради липса на здрави кръвни клетки в костния мозък. Тялото не произвежда достатъчно тромбоцити, необходими за съсирването на кръвта.

Един показателен признак за синини, свързани с рак: Те са склонни да се появяват на неочаквани места, като гърба или ръцете.

Хората често развиват множество необясними синини наведнъж. Синините може да отнемат повече от седмица, за да изчезнат, като нови синини се появяват в продължение на три дни.

Начини за лечение на синини

Незначителните синини не изискват лечение. За разлика от това, опитайте следните съвети при синини, причинени от падане, заклещване или удар:

Прилагайте лед за до 15 минути на всеки час.

Дръжте насинената област повдигната и в покой.

Вземете парацетамол, за да намалите болката.

Леченията за здравословни състояния, които причиняват лесно образуване на синини, включват:

Кожа, увредена от слънцето: Ежедневното нанасяне на крем с алфа-хидрокси киселина (AHA) или третиноин може да удебели кожата и да помогне. Носете дрехи с дълги ръкави и избягвайте травми на ръцете и ръцете, за да предотвратите актинична пурпура.

Снимка: Canva

Имунната тромбоцитопения (ИТП): Има лекарства, които помагат за овладяване на симптомите на ИТП, като лесно образуване на синини. В тежки случаи, медицински специалист може да препоръча хирургично отстраняване на далака. Някои хора с ИТП наблюдават повишен брой на тромбоцитите след отстраняване на далака.



Нарушения на кръвосъсирването: Лекар може да предпише определени лекарства за контрол на нарушенията на кръвосъсирването. Преливането на кръв, тромбоцити или фактори на кръвосъсирването също може да помогне.

Увреждане на черния дроб: Лечението варира, но се фокусира върху намаляване на увреждането на черния дроб и предотвратяване на чернодробна недостатъчност или рак. В тежки случаи може да се наложи чернодробна трансплантация.

Рак на кръвта: Лечението може да включва химиотерапия, лъчетерапия, трансплантация на стволови клетки или други целенасочени терапии за премахване и спиране на растежа на раковите клетки.

Лекар може да ви посъветва да спрете или да коригирате дозата на определени лекарства, ако те причиняват лесно образуване на синини.

Усложнения от синини

Рядко синините причиняват сериозни усложнения. Синините с други симптоми, като зачервяване, сълзене и висока температура, могат да сигнализират за инфекция.

Някои основни заболявания, които причиняват лесно образуване на синини, могат да доведат до усложнения. Например, имунната тромбоцитопенична пурпура (ИТП) рядко причинява кръвоизлив или кървене в мозъка. Кръвоизливът се получава поради неспособността на организма да се съсирва.

Лесното образуване на синини може да е резултат от няколко неща , включително активност, използване на определени лечения или здравословни проблеми, свързани с кръвта. Можете да лекувате леки синини с домашни средства като лед и почивка. За по-сериозни проблеми или промени, свързани със синини, консултирайте се с медицински специалист, за да разберете кои лечения може да са най-подходящи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------------

Източници