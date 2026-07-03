С настъпването на летните горещини расте и рискът от хранителни инфекции, а салмонела е сред най-честите виновници за тревожни симптоми след пикник, барбекю или семеен обяд на открито. Бактерията засяга над 1,3 милиона души годишно само в Съединените щати, а по света случаите традиционно се увеличават именно през топлите месеци.

Разбирането на това как се разпространява инфекцията и какви стъпки могат да я предотвратят е от съществено значение за всяко семейство, което прекарва повече време навън през лятото.

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Какво представлява салмонелата и защо е опасна

Салмонела е група бактерии, които причиняват заболяването салмонелоза — хранително обусловена инфекция, отговорна годишно за приблизително 26 000 хоспитализации и 420 смъртни случая само в САЩ. Инфекцията се разпространява чрез замърсени храни, от човек на човек, както и от животно на човек.

Учените са идентифицирали над 2 500 различни типа салмонела, като двата основни вида са Salmonella bongori и Salmonella enterica. Според Световната здравна организация серотиповете Enteritidis и Typhimurium са най-често срещаните при предаване от животни на хора в световен мащаб.

Защо случаите зачестяват през лятото

Топлите температури създават благоприятна среда за бързото размножаване на бактерията в храна, оставена на открито. Експертите препоръчват готовите ястия, остатъците от храна и продуктите, склонни към бързо разваляне, да се съхраняват в хладилник или фризер в рамките на един час, ако температурата навън е над 32°C (90°F). Именно затова летните пикници, барбекюта и събирания на открито крият по-висок риск от инфекция.

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Симптоми на салмонелоза

Симптомите обикновено се проявяват между 6 и 72 часа след консумация на замърсена храна или вода. Най-често срещаните оплаквания включват:

Диария;

Коремни спазми;

Температура, обикновено над 38°C.

По-рядко срещани симптоми са:

Гадене и повръщане;

Главоболие и болки в тялото;

Умора и замайване при изправяне;

Загуба на апетит.

При повечето хора симптомите отшумяват в рамките на 4-7 дни без специфично лечение. По-тежките случаи обаче могат да доведат до обезводняване или бактериемия (инфекция на кръвта), особено при кърмачета, възрастни хора и хора с отслабена имунна система.

Кои храни крият най-висок риск

Според проучвания, публикувани от здравни организации, най-често замърсените с бактерията храни включват:

Сурово или недостатъчно термично обработено пилешко месо;

Яйца;

Пилешко, говеждо и свинско месо;

Непастьоризирани млечни продукти;

Кълнове и салати;

Плодове и зеленчуци.

Част от последните огнища на салмонела в световен мащаб са свързани и с обработени храни като фъстъчено масло, брашно, замразени пайове и салами. Кръстосаното замърсяване между сурови и приготвени храни, както и неправилното съхранение, допълнително увеличават риска.

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Кой е изложен на по-висок риск

Възраст: деца под 5 години и възрастни над 65 години;

Имунен статус: хора с ХИВ, провеждащи химиотерапия или с други форми на отслабен имунитет;

Хронични заболявания: диабет и възпалителни чревни заболявания;

Прием на определени медикаменти: например лекарства, намаляващи стомашната киселинност.

Диагноза и лечение

Диагнозата обикновено се поставя чрез лабораторно изследване на проба от изпражнения. При съмнение за разпространение на инфекцията извън храносмилателната система могат да се изследват и проби от кръв, урина или други телесни течности.

При повечето хора инфекцията отшумява самостоятелно. Поддържащите грижи включват прием на течности за предотвратяване на обезводняване и почивка. При тежки случаи лекарят може да прецени необходимост от антибиотично лечение. Важно е да се подчертае, че всяко решение относно лечението трябва да бъде взето след консултация със здравен специалист, а не самостоятелно.

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Как да предпазите себе си и семейството си

Почиствайте и дезинфекцирайте плотове, дъски за рязане и хладилник редовно;

Мийте ръцете си с топла вода и сапун след контакт с потенциално замърсени храни;

Съхранявайте бързо развалящи се храни в хладилник до два часа (един час при температури над 32°C);

Избягвайте кръстосано замърсяване между сурови и приготвени продукти;

Мийте ръцете си след контакт с домашни любимци или животни на панаири и в зоопаркове за домашни любимци;

Не приготвяйте храна за други хора, ако имате диария.

Бактериемия: навлизане на бактерията в кръвообращението, което може да доведе до сепсис при липса на своевременно лечение.

Коремен тиф: тежко системно заболяване, причинено от Salmonella enterica серотип Typhi, разпространено в райони с лоша хигиена.

Реактивен артрит: възпаление на ставите, което може да продължи седмици или месеци след първоначалната инфекция.

Възможни усложнения

Бактериемия: навлизане на бактерията в кръвообращението, което може да доведе до сепсис при липса на своевременно лечение.

Коремен тиф: тежко системно заболяване, причинено от Salmonella enterica серотип Typhi, разпространено в райони с лоша хигиена.

Реактивен артрит: възпаление на ставите, което може да продължи седмици или месеци след първоначалната инфекция.

Снимка: Canva

Често задавани въпроси

В какви храни се среща салмонела?

Бактерията може да се открие в сурово или недостатъчно обработено месо, яйца, непастьоризирани млечни продукти, както и замърсени плодове и зеленчуци.

Салмонелата същото ли е като хранителното отравяне?

Салмонелата е един от многото причинители на хранително отравяне. Терминът „хранително отравяне“ обхваща заболявания, причинени от различни патогени — бактерии, вируси и паразити.

Колко дълго е заразен човек със салмонела?

Продължителността на заразността зависи от индивидуалния имунен отговор и конкретния щам на бактерията. Препоръчително е заразените лица да не приготвят храна за други, докато диарията напълно отшуми.

Салмонелата остава един от най-разпространените причинители на хранителни инфекции през летните месеци, но рискът от заразяване може значително да се намали чрез правилно съхранение на храната, добра хигиена на ръцете и внимание при боравене със сурови продукти. При поява на продължителни или тежки симптоми е важно да потърсите консултация с лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници