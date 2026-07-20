Случаите на гонорея, устойчива на антибиотично лечение, се увеличават в Европа и все по-често не се внасят от чужбина, а се предават локално.

Това предупреждение идва от Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията (ЕЦПК/ECDC), който отчита промяна в модела на разпространение след 2025 г. Ето какво трябва да знаете за мащаба на проблема, симптомите и рисковете от усложнения.

Тревожни данни на ЕЦПК за Европа

Според статистика на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията, ранните случаи на резистентна гонорея са предимно спорадични и свързани с пътувания в чужбина.

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От 2025 г. насам обаче се наблюдава ръст на случаите в няколко държави, включително Франция, Германия, Швеция и Обединеното кралство, съпътстван от нарастващи доказателства за локално предаване.

„Локалното разпространение на резистентна на лекарства гонорея в Европа е предупредителен знак, който не бива да пренебрегваме“, коментира Чаба Кьодмьон, експерт по микробиология в Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията. Той посочва, че рискът за общото население засега остава нисък, но нарастващата резистентност намалява ефективността на терапиите, с които разполагаме днес.

Причина за внос на резистентни щамове остават страни от Югоизточна Азия, Камбоджа, Индонезия, Тайланд и Виетнам, откъдето инфекции при пътуване в чужбина вече водят до случаи на неуспешно лечение в Европа и Северна Америка.

Какво е „супергонорея" и защо е опасна

Терминът „супергонорея" се използва за щамове на бактерията Neisseria gonorrhoeae, устойчиви на стандартните антибиотици. Основното лечение днес е цефтриаксон, самостоятелно или в комбинация с азитромицин. Проблемът е, че нарства резистентността към цефтриаксон, а ефикасността на азитромицин също намалява, което подкопава антибиотичното лечение на венерически болести и улеснява по-нататъшното предаване.

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Какви са симптомите на гонорея?

Симптомите при мъжете обикновено включват парене при уриниране и секрет, докато при жените инфекцията често протича безсимптомно, т.нар. безсимптомен трипер, който остава неоткрит и се предава по-лесно на партньори.

Нелекувана навреме, гонореята може да доведе до сериозни усложнения:

безплодие и възпаление на таза при жените;

извънматочна бременност;

хронична гонорея рискове при продължително нелекувана инфекция;

разпространение на инфекцията към ставите и кръвта в редки случаи.

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Кой е изложен на по-висок риск

Данните на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за 2024 г. сочат рекорден брой случаи, 106 331, най-високият от началото на наблюдението през 2009 г., с ръст от 303% за десетилетие, макар част от увеличението да се дължи и на по-широк скрининг.

Ръст на полово предаваните заболявания се наблюдава най-вече сред мъже на възраст 25–34 години, а мъже, а правещите секс с мъже, формират 62% от случаите. Рискът е умерен за хора с чести смени на партньори и за пътуващи до райони с по-висока циркулация на резистентни щамове.

Превенция и тестване

Експертите препоръчват безопасен секс и презервативи като основна защита, а при съмнение, навременно тестване за сексуално предавани инфекции при венеролог или уролог.

Гонореята в Европа расте, а нейната резистентност към антибиотици, също. Макар рискът за общото население да остава нисък според Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията, ръстът на локалните предавания е сигнал за повишено внимание, особено при рискови групи. Редовното тестване и безопасният секс остават най-надеждната защита, докато научната общност следи ефективността на съществуващите терапии.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници