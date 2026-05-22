Европа изправена пред тревожна тенденция: за десета поредна година полово предаваните инфекции (ППИ) продължават да нарастват, достигайки историческите си максимуми.

Новите данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) показват, че рекорден брой случаи на сифилис и гонорея са регистрирани през 2024 г., статистика, която кара здравните власти да бият тревога.

Какво показват данните на ECDC за 2024 г.

Според доклада на ECDC, публикуван през май 2026 г., трите най-разпространени бактериални сексуално предавани инфекции регистрират следните стойности:

Гонорея: 106 331 случая – ръст от 303% спрямо 2015 г.

Сифилис: 45 577 случая – над двойно повече в сравнение с 2015 г.

Хламидия: 213 443 случая – най-разпространената ППИ в Европа

„Сексуално предаваните инфекции се увеличават от 10 години и достигнаха рекордни нива през 2024 г.", заяви Бруно Чанчо, ръководител на отдела за директно предавани и ваксинопредотвратими болести в ECDC.

„Нелекувани, тези инфекции могат да причинят сериозни усложнения, хронична болка, безплодие при жените, а при сифилис, увреждания на сърцето и нервната система."

Гонореята с рекорд, невиждан от 2009 г.

Нотификационната честота на гонореята за 2024 г. е най-високата, откакто ECDC е започва наблюдение на ППИ, т.е. от 2009 г. насам.

Гонореята (трипер) е инфекция, причинена от бактерията Neisseria gonorrhoeae. Особено тревожен е фактът, че при много случаи – особено при жените – инфекцията протича безсимптомно. Именно безсимптомните сексуално предавани инфекции са сред главните причини за закъсняла диагноза и неконтролирано разпространение.

Кой е най-засегнат?

Мъже: ръст от 7,9% между 2023 и 2024 г.; най-висока честота при възрастовата група 25–34 г.; повече от половината случаи – при мъже, имащи секс с мъже (МСМ).

Жени: спад от 8,6% като цяло, но най-много случаи при 20–24-годишните , група с висок риск от усложнения на репродуктивния тракт.

„Високите нива на гонорея при жени в репродуктивна възраст са тревожни заради потенциалния риск от усложнения на репродуктивния тракт", предупреждава ECDC.

Страните с най-висока честота на гонорея през 2024 г. са: Ирландия, Малта, Исландия, Люксембург, Дания и Испания.

Вроден сифилис, почти двойно повече случаи за една година

Особено обезпокоителна е статистиката за вроден сифилис, инфекция, предавана от заразена бременна жена на плода. Случаите почти са се удвоили само за една година, достигайки най-високата стойност от 2009 г. насам.

Предаването може да настъпи на всеки етап от бременността, но рискът е най-голям при нелекуван ранен сифилис. Между 2015 и 2024 г. най-много случаи са регистрирани в:

България – 195 случая

Португалия – 96 случая

Унгария – 91 случая

ECDC подчертава, че „вроденият сифилис е предотвратимо заболяване" и призовава за задължителен скрининг на бременни жени и за въвеждане на повторно тестване през третото тримесечие. Световната здравна организация е поставила цел за елиминиране на заболяването до 2030 г.

Защо полово предаваните инфекции нарастват?

Специалистите посочват няколко ключови фактора:

Намалена употреба на презервативи. „Употребата на презервативи стана все по-рядка", заяви д-р Жозеп Малолас, ръководител на звеното за ХИВ/СПИН към болница Клíник в Барселона.

По-голям брой сексуални партньори , особено сред младите хора – от пубертета до двадесетте години.

Повишено тестване и по-добри системи за отчитане – фактори, допринасящи частично за по-голямата видимост на случаите.

ECDC отбелязва, че редица страни вече са разширили достъпа до безплатно тестване за венерически болести и самовземане на проби, но предупреждава, че са необходими повече данни за пълно разбиране на тенденциите.

Симптоми, за които трябва да внимавате

Много от тези инфекции могат да протичат без никакви симптоми. При наличие на оплаквания те могат да включват:

Симптоми на трипер (гонорея): парене при уриниране, необичайни секрети, болка в таза

Хламидия – симптоми и усложнения: при жените, тазововъзпалителна болест и безплодие; при мъжете, епидидимит

Сифилис: безболезнена рана на гениталиите в ранния стадий, обрив по дланите и ходилата по-късно

Редовното тестване за венерически болести, използването на презервативи и навременното лечение остават най-ефективните инструменти за ограничаване на разпространението. Ако имате съмнения или сте в риск, не отлагайте посещението при лекар.

