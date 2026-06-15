Почти всеки е чувал тази фраза в детството: "Тъмно е, ще си развалиш очите!"

Четенето при слаба светлина се свързва традиционно с влошено зрение, но доколко това твърдение издържа на научна проверка? 

Тази статия разглежда какво всъщност се случва с очите, когато четем на тъмно, защо усещаме дискомфорт и какво наистина може да повлияе на зрението в дългосрочен план.

Какво се случва с очите при слаба светлина

Когато светлината намалее, зеницата се разширява, за да пропусне повече светлина към ретината. В ретината се активират специални клетки, наречени пръчици, които помагат за разпознаване на форми и контрасти при намалена осветеност.

Снимка: Canva

Това е естествен механизъм за адаптация, който позволява на очите да функционират и при не особено добро осветление.

Проблемът е, че при слаба светлина контрастът между текста и фона намалява, което кара очните мускули да работят по-усилено, за да фокусират погледа.

Резултатът е, че четенето при слаба светлина изисква повече усилие и съответно очите се уморяват по-бързо.

Четене в тъмно - временен дискомфорт, а не трайна вреда

Според няколко източника, посветени на здравето на очите, продължителното четене при недостатъчна светлина може да доведе до временни симптоми, но не причинява трайно увреждане на зрението.

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 Сред най-честите оплаквания са:

  • Умора на очите: усещане за тежест или болка след продължително взиране в текста.
  • Главоболие: в резултат на повишеното напрежение в очните мускули.
  • Сухота в очите: при концентрация хората обикновено мигат по-рядко, което при слаба светлина се изостря допълнително.

Тези симптоми обикновено отзвучават сами, след като очите си починат. Важно е да се отбележи, че самите очни структури не претърпяват трайна промяна само заради четене при слаба светлина.

Как влияе четенето на тъмно на зрението в дългосрочен план

Тук е мястото, където темата става по-сложна. Според проучване, цитирано от BBC Future, дългосрочните ефекти от четенето в тъмно не са изследвани директно чрез отделни специализирани изследвания.

Снимка: Canva

Вместо това учените разчитат на по-общи данни за късогледството (миопия).

Изследванията показват, че:

  • Генетиката играе водеща роля: ако и двамата родители имат късогледство, шансът детето също да развие такъв проблем е значително по-висок, отколкото ако родителите имат добро зрение.
  • Времето, прекарано на открито, изглежда има защитен ефект срещу развитието на късогледство при деца, независимо от конкретната дейност: важна е експозицията на дневна светлина.
  • Регионални различия в честотата на късогледство (например по-висока разпространеност в части на Източна и Югоизточна Азия) вероятно се дължат на комбинация от генетични фактори и начин на живот, а не единствено на условията на осветление при четене.
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С други думи "близката работа" (четене, писане, гледане в екрани отблизо) и времето на закрито могат да играят роля за развитието на късогледство при деца, докато при възрастни, чиито очи вече са оформени, четенето при слаба светлина в краткосрочен план не носи сериозен риск.

Кога влошеното зрение изисква внимание

Въпреки че самото четене на тъмно рядко е причина за притеснение, честите или силно изразени симптоми не бива да се пренебрегват.

Снимка: Canva

Специалисти по очно здраве препоръчват консултация с офталмолог, ако забележите:

  • Чести и упорити главоболия, свързани с четене.
  • Постоянна замъглена картина, независимо от осветлението.
  • Трудност да фокусирате текст за продължителен период.
  • Прогресивна нужда да доближавате или отдалечавате текста, за да го виждате ясно.

В тези случаи е възможно да е необходима корекция на зрението с очила или контактни лещи.

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Практични съвети за по-комфортно четене

За да намалите дискомфорта при четене, особено вечер, специалисти препоръчват:

  • Използвайте подходящо осветление: регулируеми лампи с топла светлина, насочени директно към страницата, без да създават отблясъци.
  • Прилагайте правилото 20-20-20: на всеки 20 минути погледнете нещо на около 6 метра (20 фута) разстояние за 20 секунди, за да отпуснете очните мускули.
  • Мигайте съзнателно по-често: особено при продължително четене или работа с екрани, за да предотвратите сухота в очите.
  • Поддържайте правилна стойка и разстояние: дръжте книгата на около 35-40 см от очите, с изправен врат и рамене.
  • Прекарвайте време на дневна светлина: особено важно за деца, тъй като времето на открито се свързва с по-нисък риск от късогледство.

Доказателствата сочат, че четенето при слаба светлина не води до трайно увреждане на зрението, но може да предизвика временен дискомфорт – умора на очите, главоболие и сухота.

По-сериозните въпроси около зрението, като развитието на късогледство, изглежда се влияят много повече от генетика и време, прекарано на открито, отколкото от условията на осветление при четене.

Въпреки това, ако усещате чести или засилващи се проблеми със зрението, е добра идея да потърсите консултация със специалист.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

  1. ZEISS: Вреди ли четенето при слаба светлина на очите
  2. Santa Cruz Optometric Center: Вредно ли е четенето в тъмното за очите
  3. BBC Future: Трябва ли да четете на тъмно
  4. Warby Parker: Вредно ли е четенето в тъмното за зрението 