Днешните деца растат в свят, в който екраните постепенно заменят двора, а свободната игра навън все по-често остава на заден план. Макар домът да изглежда като сигурно място, учените предупреждават, че феноменът „децата на закрито“ се превръща в сериозен глобален проблем. Нови проучвания показват, че животът без достатъчно време на открито може да промени начина, по който функционират очите, сънят и имунната система на детето.

Според експерти, последствията далеч не се изчерпват само с повече време пред телефона или таблета. Липсата на естествена светлина, движение и контакт с природата оказва влияние върху ключови биологични процеси още в ранна възраст.

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Защо децата на закрито са изложени на по-висок риск от късогледство?

Много родители свързват влошаването на зрението основно с дългото стоене пред екран. Според специалистите обаче проблемът е много по-дълбок – липсата на естествена дневна светлина играе ключова роля за развитието на миопията.

Слънчевата светлина и „защитният“ допамин

Когато децата играят навън, ярката дневна светлина стимулира отделянето на допамин в ретината. Според учените този процес помага да се предотврати прекомерното издължаване на очната ябълка – основният механизъм зад късогледството.

На закрито осветлението е значително по-слабо и този естествен защитен механизъм не се активира достатъчно.

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Какво показват проучванията?

Според метаанализ, публикуван в JAMA Network Open, обхващащ над 335 000 деца и юноши:

Всеки допълнителен час пред екран дневно увеличава риска от миопия с 21%;

Рискът се повишава най-рязко между първия и четвъртия час екранно време;

Заседналият начин на живот засилва негативния ефект върху зрението.

От друга страна, експертите от Canadian Association of Optometrists посочват, че:

Само 1 допълнителен час игра навън дневно може да намали риска от късогледство с до 45%

Редовното излагане на дневна светлина има защитен ефект върху детските очи.

Учените предупреждават, че ако тенденцията продължи, до 2050 г. около половината от световното население може да страда от миопия.

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Как животът на закрито разбива детския биологичен часовник?

Освен върху зрението, липсата на време навън оказва сериозно влияние и върху съня.

Защо дневната светлина е толкова важна?

Човешкото тяло разчита на така наречения „светлинен контраст“ – силна дневна светлина през деня и тъмнина вечер. Именно този механизъм регулира циркадните ритми и производството на мелатонин – хормона на съня.

Според проучване, публикувано в bioRxiv, децата, които прекарват повече време на открито:

заспиват по-рано;

имат по-малко нощни събуждания;

страдат по-рядко от безсъние.

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Какво се случва, когато екраните влязат в спалнята?

Когато вечерите преминават пред таблет или телефон, синята светлина потиска отделянето на мелатонин. Това нарушава естествената структура на съня и води до по-трудно заспиване.

Допълнителни тревожни данни идват от изследване на Nature and Science of Sleep сред деца между 4 и 6 години, което установява връзка между:

недостига на сън;

„социалния джетлаг“;

промените в очната биометрия;

ускореното развитие на късогледство.

Според учените нарушеният сън може директно да ускори деформациите в структурата на окото.

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Как животът на закрито отслабва имунитета?

Липсата на игра навън влияе не само върху очите и съня, но и върху имунната система.

Витамин D и липсата на контакт с природата

Когато децата прекарват почти целия си ден у дома:

организмът синтезира по-малко витамин D;

намалява контактът с естествени микроорганизми;

имунната система губи част от „тренировката“, необходима за правилното ѝ развитие.

Това е свързано с т.нар. „хигиенна хипотеза“, според която умереният контакт с естествената среда подпомага изграждането на по-устойчив имунитет.

Връзката между съня и възпалението

Друго изследването показва, че:

нарушеният сън повишава нивата на провъзпалителни цитокини;

адаптивният имунитет отслабва;

организмът става по-податлив на вирусни инфекции.

Опасностите на домашния въздух

Според изследване, публикувано в Social Science Research, децата, които прекарват твърде много време в затворени и лошо проветрени помещения, често показват повишени нива на C-реактивен протеин (CRP) – важен маркер за системно възпаление.

Експертите предупреждават, че това може да повиши риска от алергии, астма и хронични възпалителни състояния.

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Как родителите могат да върнат баланса?

Малките промени в ежедневието могат да имат голям ефект върху детското здраве.

Експертите препоръчват:

ограничаване на екранното време;

поне 1-2 часа активна игра навън всеки ден;

повече естествена дневна светлина;

избягване на устройства преди сън;

редовно проветряване на помещенията.

Ако детето показва признаци на зрително напрежение, чести инфекции или проблеми със съня, е важно родителите да потърсят консултация със специалист.

Тази статия е част от специалната тематична „Седмица на бъдещето“, кампания на bTV Media Group. Нека заедно бъдем по-отговорни всеки ден.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници