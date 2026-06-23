През лятото с покачването на температурите много хора с разширени вени забелязват, че краката им стават по-тежки, по-подути и по-неприятни на допир.

Връзката между лятото и разширените вени (варикоза) не е случайна – горещината пряко влияе на кръвоносната система и може да изостри съществуващи проблеми с венозните клапи.

В тази статия ще разберете защо точно се случва това, кои хора са по-уязвими през летния сезон и какви практични стъпки могат да донесат облекчение.

Защо лятото влошава разширените вени

Когато температурите се покачат, тялото реагира по начин, който, макар и полезен за терморегулацията, създава допълнителен стрес върху вече отслабени вени.

Снимка: Canva

Разширяване на кръвоносните съдове. Високите температури карат вените да се разширяват: процес, познат като венодилатация. При хора с разширени вени това увеличава натиска върху и без друго увредените клапи, което води до подуване, болка и усещане за тежест.

Намалена циркулация към дълбоките тъкани. През лятото организмът пренасочва повече кръв към повърхността на кожата, за да се охлажда чрез изпотяване. Това допълнително натоварва вече отслабените венозни клапи в краката.

Продължително стоене или седене. Летните активности: пътувания, фестивали, пикници често означават часове прави или седнали, което затруднява връщането на кръвта към сърцето.

Обезводняване. Загубата на течности при жега сгъстява кръвта, което прави циркулацията по-трудна и може да изостри симптомите.

Според специалистите през лятото кръвоносната система естествено увеличава диаметъра на вените, за да охлажда тялото по-ефективно.

При вече разширени вени този процес ги кара да се пълнят с още повече кръв, а симптомите – тежест, подуване, сърбеж и усещане за парене, стават по-изразени.

Кой е изложен на по-висок риск през лятото

Варикозата може да засегне всеки, но определени групи са по-уязвими, особено в горещите месеци:

Жени над 50-годишна възраст, особено в периода на менопауза

Бременни жени, заради хормоналните промени и увеличения обем кръв

Мъже, които според статистиките съставляват близо 45% от случаите с разширени вени

Хора със заседнал начин на живот или професии, изискващи продължително стоене прав

Снимка: Canva

Комбинацията от висока температура, хормонални промени и намалена физическа активност по време на летни пътувания може бързо да доведе до влошаване на симптомите.

Съвети за това как да облекчите разширените вени през лятото

Експертите от различни специализирани клиники по флебология ((част от съдовата хирургия) препоръчват няколко практични стъпки, които могат да донесат реално облекчение.

1. Останете активни, но разумно

Лекото, нискоинтензивно движение подобрява циркулацията на кръвта. Подходящи летни варианти са плуването, вечерните разходки (когато е по-прохладно) и прости упражнения като повдигане на пръсти.

2. Хранене в подкрепа на циркулацията

Балансираната диета с храни, богати на магнезий (авокадо, банани, зелени листни зеленчуци), и ограничен прием на сол могат да помогнат за намаляване на задържането на течности.

3. Компресивни чорапи

Съвременните компресивни чорапи са направени от дишащи, летни материи и помагат на вените да изтласкват кръвта нагоре по-ефективно. Изборът на подходящата степен на компресия е добре да се обсъди със специалист.

4. Леко и светло облекло

Широки, светли дрехи отразяват слънчевата топлина и не пречат на циркулацията, за разлика от прилепналите тъкани около кръста и краката.

5. Време в басейна

Хладката вода намалява възпалението и подуването, а ходенето във вода допълнително стимулира кръвообращението в краката.

6. Хидратация през целия ден

Достатъчният прием на течности предотвратява сгъстяването на кръвта.

Кога е добре да потърсите специалист

Лятото и разширените вени често вървят ръка за ръка: горещината разширява кръвоносните съдове, забавя циркулацията и може да изостри подуването и дискомфорта. Хората в риск трябва да обърнат специално внимание на симптомите си през горещите месеци.

Чрез лека физическа активност, балансирано хранене, компресивни чорапи, подходящо облекло и хидратация дискомфортът от разширените вени през лятото може значително да бъде намален.

Когато тези съвети не са достатъчни, за да се овладее подуването, е препоръчително да се потърси консултация със специалист по съдова медицина. Той може да обсъди наличните възможности за лечение и да помогне за изготвянето на план, съобразен с конкретния случай.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници