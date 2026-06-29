В разгара на лятото климатикът е почти незаменим, но дали прохладата има скрита цена за здравето ни? Разболява ли ни климатикът наистина, или това е мит?

Истината е по средата, може както да навреди, така и да спаси живот. Научете какво показват проучванията за влиянието на климатика върху организма и как да се възползвате от него без рискове.

Как климатикът може да навреди

Дълготрайният престой в силно охладени помещения с лоша изкуствена вентилация е свързан с няколко неприятни ефекта:

Снимка: iStock

Синдром на болната сграда. В офиси с непочистени системи се наблюдават главоболие, суха кашлица, замайване, гадене, умора и затруднена концентрация , съвкупност от симптоми, описвана като синдром на болната сграда. Лошият микроклимат в офиса често е причината.

Дехидратация от климатик и изсушаване на кожата. Уредът изтегля влагата от въздуха, а с нея и от кожата ви, която става суха и стегната.

Сухи очи и дразнене. Ниската влажност дразни очите, те сърбят, зачервяват се, а понякога зрението става замъглено.

Дихателни проблеми. Според проучвания хората, работещи в климатизирани сгради, се оплакват по-често от раздразнени носни пътища и затруднено дишане, отколкото тези с естествена вентилация.

Главоболие от климатик. Замърсените или зле поддържани ОВК системи (HVAC) повишават риска от главоболие и мигрена.

Алергени и мухъл в климатика. Без редовно почистване системата се превръща в развъдник на микробни алергени.

Климатикът влияе и на толерантността към топлина. Учените говорят за т.нар. адаптивен комфорт, колкото повече време прекарваме на студено, толкова по-непоносима ни се струва жегата навън.

Има ли ползи? Несъмнено

Не всичко е негативно. Контролираното влияние на студения въздух носи и реални предимства:

Снимка: iStock

По-добри когнитивни функции при жега. Проучване на Харвард от 2018 г. установява, че студенти в общежития без климатик се справят по-зле на тестове за концентрация от връстниците си в охладени стаи.

Качествен сън при охлаждане. Експертите посочват, че идеалната температура за сън е около 19 °C , а климатикът често е единственият начин да я постигнете в летните нощи.

Предотвратяване на топлинен удар. Тук ползата е животоспасяваща, щом телесната температура надхвърли ~39 °C, рискът от топлинно изтощение и удар рязко нараства. По време на топлинна вълна превенцията чрез охлаждане спасява животи.

Как да се предпазим

Ключът е поддръжката. Експертите препоръчват редовна смяна на филтрите за климатик, периодично почистване на климатици и проветряване. Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) рискът от пренасяне на вируси чрез климатизиран въздух е малък и се намалява допълнително с чисти филтри и отворени прозорци.

И така, разболява ли ни климатикът? Сам по себе си, не. Проблемите идват от лошата поддръжка, прекомерно ниските температури и продължителния престой на студено. Поддържан правилно, климатикът изсушава кожата и очите минимално, а в замяна пази съня, концентрацията, а при екстремни горещини, живота ни. Балансът и редовната грижа за уреда са най-добрата профилактика.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници