Откриването на рак в най-ранните стадии може драстично да намали смъртността от онкологични заболявания, тъй като заболяването е много по-лечимо, когато е диагностицирано своевременно.

Учени от Масачузетския технологичен институт (MIT) разработват иновативна система, която използва изкуствен интелект за създаване на молекулни сензори, способни да открият рак в най-ранна фаза.

Новата технология предлага надежда за по-достъпна и точна диагностика на онкологични заболявания, която потенциално може да се извършва дори у дома чрез прост тест на урина.

Как работят молекулните сензори за откриване на рак?

Според проучване, публикувано в престижното научно списание Nature Communications, изследователите разработват AI модел, който проектира специални пептиди (кратки протеини). Тези пептиди са целенасочени към ензими, наречени протеази, които са свръхактивни в раковите клетки.

Снимка: DELL-E

Наночастиците, покрити с тези пептиди, действат като сензори и издават сигнал, ако в организма присъстват протеази, свързани с рак. В зависимост от това кои протеази са открити, лекарите могат да диагностицират конкретния тип рак.

"Фокусирани сме върху ултрачувствително откриване при заболявания като ранните стадии на рак, когато туморната тежест е малка, или в началото на рецидив след операция," обяснява д-р Сангита Бхатия, професор по здравни науки и технологии в MIT и водещ автор на изследването.

Ролята на изкуствения интелект в диагностиката

Проектирането на CleaveNet

Изследователският екип създава AI система, наречена CleaveNet, модел за машинно обучение, специално обучен да предсказва аминокиселинните последователности на пептиди. Системата е тренирана с данни за около 20 000 пептида и техните взаимодействия с различни протеази.

Снимка: Canva

За пептид, съдържащ 10 аминокиселини, съществуват приблизително 10 трилиона възможни комбинации. Използването на изкуствен интелект позволява на учените да търсят в това огромно пространство много по-бързо и ефективно, отколкото би било възможно ръчно.

Революционни резултати

"Когато настроихме модела да генерира последователности, които биха били ефективни и селективни за специфична протеаза, той действително създаде пептиди, които никога не са били наблюдавани по време на обучението, и все пак тези нови последователности се оказаха едновременно ефективни и селективни," споделя д-р Кармен Мартин-Алонсо, водещ автор на изследването.

Приложение в медицината: От лаборатория до домашна диагностика

Тестове за урина за откриване на рак

Наночастиците могат да се приемат перорално или чрез инхалация. Докато пътуват през тялото, ако срещнат протеази, свързани с рак, пептидите върху частиците се разцепват. Тези разцепени пептиди се отделят в урината, където могат да бъдат открити с помощта на хартиена лента, подобна на теста за бременност.

Снимка: Canva

Потенциал за множествена диагностика

Лабораторията на д-р Бхатия в момента участва в проект, финансиран от ARPA-H, за създаване на диагностичен комплект за домашна употреба, който потенциално може да открие и разграничи до 30 различни вида рак в ранни стадии, базирайки се на измерванията на активността на протеазите.

Бъдещи приложения на технологията

Пептидите, проектирани с помощта на CleaveNet, могат да бъдат включени не само в диагностика на онкологични заболявания, но и в терапевтични приложения:

Таргетна терапия : Прикрепване на лекарства към антитела чрез специфични пептиди, което позволява освобождаването на медикамента само в туморната среда.

Намалени странични ефекти : Подобрена ефикасност на лечението при едновременно намаляване на нежеланите реакции.

Атлас на протеазната активност : Създаване на цялостна база данни, която обхваща множество класове протеази и видове рак.

Снимка: Canva

Разработката на молекулни сензори, базирани на изкуствен интелект, представлява значителен напредък в ранното откриване на рак. Тази технология обещава да направи онкологичната диагноза по-достъпна, по-точна и по-бърза.

Ключовите предимства на новата система включват:

Ултрачувствително откриване в най-ранни стадии.

Потенциал за домашна диагностика.

Способност за разграничаване на множество типове рак.

Значително намаляване на времето и разходите за разработка.

Макар технологията все още да е в изследователска фаза, тя отваря нови възможности за превенция и своевременно лечение на онкологични заболявания, което в крайна сметка би могло да спаси милиони животи по целия свят.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

--------------------------------------

Източници