Считан за изключително рядък вид рак, успешното лечение на рака на ухото варира за всеки пациент, тъй като зависи от местоположението, продължителността на развитие и метастазите на тумора.

Следователно, за да се увеличи процентът на успех на лечението, пациентите трябва да открият рано всички необичайни признаци в ухото.

Повечето видове рак, които засягат ухото ви, всъщност са рак на кожата. Приблизително 6% до 10% от раковите заболявания на кожата започват от външното ухо.

Какво представлява ракът на ухото?

Ракът на ухото е вид злокачествен тумор, който е изключително рядък сред раковите заболявания на главата и шията. Ракът на ухото може да се развие от всякаква структура и място в ухото. Според статистиката, по-голямата част от раковите заболявания на ухото са от епителен тип и често се срещат при хора на средна възраст.

Снимка: Canva

Този вид рак започва предимно като рак на кожата, но може да засегне както вътрешните, така и външните части на ухото, като впоследствие се разпространява в ушните структури, включително ушния канал и тъпанчето, и метастазира в костите, което води до сериозни последици за пациента.

Следователно, ракът на ухото е опасен. Освен това, някои видове рак могат да метастазират в ухото, като например:

Аденоидно-кистичен карцином: Това е много рядък вид рак, който засяга слюнчените жлези, особено паротидната жлеза. Тези злокачествени тумори представляват 5% от случаите на рак във външния слухов канал.

Рак на паротидната жлеза: В някои случаи ракът на ухото може да произхожда от самата жлеза. Развитието на злокачествени тумори в паротидната жлеза може да се разпространи в ушния канал.

Освен това, няколко рискови фактора могат да увеличат вероятността от злокачествени тумори в ухото, като например:

Директно излагане на слънчева светлина с малко или никаква употреба на слънцезащитни продукти

Хора, които често страдат от ушни инфекции, могат да претърпят промени в околните клетки, водещи до рак

Възрастните хора и белите хора са с повишен риск от развитие на рак на ухото.

Признаци и симптоми на рак на ухото

Признаците на рак на ухото зависят от областта, където се развива туморът, което води до различни симптоми за пациента. Честите симптоми във всяка област, където се развива рак на ухото, включват:

Рак на външното ухо

Външното ухо включва ушната мида, предсърдието и входа на ушния канал. Признаците на рак на външното ухо включват появата на лющеща се кожа на ухото дори след овлажняване, както и перлено бяла бучка под кожата.

Снимка: Canva

Освен това, кожата може да се разранява и да кърви. Това са признаци на рак на външното ухо, на които пациентите трябва да обърнат внимание, за да потърсят навременен медицински преглед.

Рак на ушния канал

Когато ракът се появи в ушния канал, пациентите могат да забележат бучка вътре или близо до входа на ушния канал. Освен това, пациентите могат да изпитат загуба на слуха и да видят секрет, излизащ от ухото. Следователно, ако се появят тези симптоми, е възможно пациентът да има рак на ухото и е необходим медицински преглед за поставяне на диагноза.

Рак на средното ухо

В случаи на рак в средното ухо, пациентите могат да забележат секрет от ухото, който често е кръв. Освен това, пациентите могат да изпитат загуба на слуха, болка в ухото и изтръпване в главата;

Рак на вътрешното ухо

Честите признаци на рак на вътрешното ухо включват болка и шум в ушите (тинитус), загуба на слуха, замаяност, придружени от шум в ушите, и главоболие.

Това са често срещани признаци на рак на ухото. Следователно, ако изпитват някой от горните симптоми, пациентите трябва незабавно да посетят медицинско заведение за преглед, диагноза и навременно планиране на лечение, за да се сведат до минимум опасните усложнения.

Може ли злокачествен рак на ухото да се лекува?

След като подозира и открие тумор вътре или извън ухото, лекарят ще извърши биопсия на тумора, като вземе тъканна проба за изследване, за да получи най-точни резултати. Ако обаче туморът се развие във вътрешното ухо, достъпът до него е много труден и може да засегне околните тъкани.

Снимка: Canva

Поради това лекарите ще препоръчат ЯМР или компютърна томография за поставяне на диагноза.

Лечението на рак на ухото ще зависи от размера и местоположението на тумора, за да се определи подходящият метод на лечение, който ще бъде най-ефективен за пациента.

Методите за лечение на рак на ухото включват:

Рак на външното ухо: В случаите на рак на външното ухо, основният метод на лечение е хирургично отстраняване. Ако обаче областта, която трябва да бъде отстранена, е твърде голяма и значително влияе върху естетиката, пациентът може да се нуждае от операция за присаждане на кожа;

Рак на ушния канал или темпоралната кост: При този вид рак на ухото основните лечения са хирургичното лечение и постоперативната лъчетерапия. В този случай пациентът може да загуби част или целия ушен канал, в зависимост от размера на тумора и степента на разпространение;

В някои случаи може да се наложи отстраняване на ушния канал, костта и тъпанчето, но това може да се реши чрез операция за реконструкция на ухото. Ако слухът е засегнат, пациентът може да се нуждае от слухов апарат.

Считан за изключително рядък вид рак, успехът на лечението варира за всеки пациент. Това зависи от местоположението, продължителността на развитие и метастазите на тумора.

Следователно, за да се увеличи процентът на успех на лечението на рак на ухото, пациентите трябва да открият всички необичайни признаци рано.

Освен това, предотвратяването на рак на ухото е доста трудно. Въпреки това, за да се намали рискът от развитието му, е важно да се поддържа добра хигиена на ушите.

В случаи на ушни инфекции, пациентите трябва да се консултират със специалист по уши, нос и гърло за точна диагноза и навременно лечение, както и да се подлагат на редовни прегледи на всеки шест месеца, ако имат някакви притеснения.

В момента ранният скрининг за рак се счита за отличен метод за навременно откриване и лечение на различни видове рак. Той намалява разходите за лечение и, най-важното, намалява смъртността сред пациентите.

Каква е прогнозата за хора с рак на ухото?

Малките тумори на ухото, които не причиняват симптоми, може изобщо да не се нуждаят от лечение. Но ако туморът причинява загуба на слуха или други проблеми, може да се наложи операция за отстраняването му.

Снимка: Canva

Повечето хора, които се подлагат на операция или други лечения за доброкачествени тумори на ухото, се възстановяват добре.

Прогнозата за рак на ухото зависи от неща като вида на тумора, къде се намира и неговия стадий (колко е разпространен). Но дори при меланом (най-смъртоносната форма на рак на кожата), петгодишната преживяемост е 99%, когато операцията премахва рака, преди да се е разпространил.

Ракът на кожата на външното ухо понякога може да се появи отново и да се разпространи в други части на тялото. Ще са необходими редовни кожни прегледи, за да се следи за повторно появяване на рак.

Повечето тумори на ухото са доброкачествени (не са рак) и не се нуждаят от лечение. Но ако доброкачественият тумор на ухото засяга слуха или равновесието ви, може да се нуждаете от радиохирургия, за да се отървете от него. Повечето ракови тумори на ухото всъщност са рак на кожата. Тези видове рак изискват лечение.

Трябва да се свържете с медицински специалист, ако забележите промени в слуха си, усетите бучка в или върху ухото си или забележите кожни промени в ухото си.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------------------

Източници