На 1 март 2026 г. (неделя) от 11:00 ч. в Южния парк в София ще се проведе събитието „PulseDay: Бягай за ритъма на сърцето си“ - специално бягане, посветено на Световния ден на пулса.

Организатор на инициативата е Съсловното сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България (ССКЕБ), което застава зад каузата за превенция и ранно разпознаване на аритмиите и сърдечно-съдовите заболявания. Партньор на събитието е Дружеството на кардиолозите в България.

Събитието има за цел да повиши информираността на хората за сърдечните аритмии и да покаже как измерването на пулса може да помогне за ранното им откриване, да насърчи хората от всички възрасти да се грижат за здравето си, да подчертае значението на редовната физическа активност и добрите здравни навици и да обедини участниците около идеята, че движението е ключов фактор за намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания.

В рамките на „PulseDay“ ще се проведе бягане на дистанции 5 км и 10 км, подходящи както за начинаещи и по-опитни бегачи, така и за родители с деца. Специален гост и участник в събитието ще бъде ултрамаратонецът Красимир Георгиев - един от най-разпознаваемите и вдъхновяващи български спортисти в дисциплината, който със своя пример ще подкрепи каузата за активно и отговорно отношение към сърдечното здраве.

Програмата ще включва и специални активности за деца, както и образователни зони, в които посетителите ще могат да получат практическа информация как правилно да измерват пулса и кръвното налягане, ще научат повече за ранното разпознаване на нарушения в сърдечния ритъм, ще бъде поставен и контейнер за рециклиране на стари апарати за мерене на кръвно.

„PulseDay: Бягай за ритъма на сърцето си“ е покана към всички: професионални спортисти, любители и семейства - да направят своята стъпка напред към по-добро здраве. Регистрацията е отворена и достъпна на този адрес. bTV Media Group е медиен партньор на инициативата.

„Измерването на пулса е малък навик с огромна сила - то може да спаси живот. Ако всеки от нас отделя минута да усети ритъма на собственото си сърце, можем да открием аритмиите навреме и да предотвратим тежки последици. PulseDay е нашата покана към всички: направете тази минута част от деня си - сърцето Ви го заслужава“, заяви д-р Красимир Джинсов, председател на ССКЕБ и директор на Националната кардиологична болница.

Световният ден на пулса е международна информационна кампания, която се отбелязва всяка година на 1 март и е насочена към повишаване на обществената осведоменост за сърдечните аритмии. Инициативата има за цел да мотивира хората по целия свят да обърнат по-голямо внимание на сърдечното си здраве, като опознаят ритъма на своето сърце, измерват редовно пулса си и своевременно потърсят лекарска помощ при наличие на отклонения.

Pulse Day се провежда под егидата на Европейската асоциация по сърдечен ритъм (EHRA), в партньорство с редица сродни международни организации.

Датата 1 март е избрана символично, тъй като напомня, че един от всеки трима души в световен мащаб е изложен на риск да развие сериозна сърдечна аритмия в даден етап от живота си. Сърдечните аритмии се очертават като все по-сериозно глобално предизвикателство за общественото здраве, като честотата на предсърдното мъждене, една от най-често срещаните аритмии - нараства значително: от 33,5 млн. души през 2010 г. до близо 59 милиона през 2019 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.