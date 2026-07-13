Белодробната емболия, запушване на артерия, захранваща белите дробове с кръв, е едно от най-опасните усложнения при пациенти с рак. Ново мащабно европейско проучване обаче показва, че прост комбиниран тест от три клинични въпроса и едно кръвно изследване може безопасно да изключи диагнозата, без пациентът да минава през скъп и инвазивен скенер.

Защо онкологичните пациенти са изложени на по-висок риск

Активното онкологично заболяване е добре познат рисков фактор за тромбообразуване и рак вървят ръка за ръка в клиничната практика. Според данните, цитирани в проучването, пациентите с активен рак имат около 11 пъти по-висок риск от развитие на венозен тромбоемболизъм — включително дълбока венозна тромбоза и белодробна емболия, в сравнение с хора без онкологично заболяване.

Снимка: Canva

Европейски данни потвърждават мащаба на проблема, анализ, публикуван в The Lancet Regional Health – Europe, показва значително по-висока смъртност сред пациентите с онкологиччни заболявания с венозен тромбоемболизъм[4]. Проучване във Великобритания отчита честота от 13,9 случая на 1000 пациенто-години сред всички видове рак[5], а в Дания дела на пациентите с рак, диагностицирани с тромбоза в рамките на 12 месеца, нараства от 1,0% през 1997 г. на 3,4% през 2017 г., тенденция, която подчертава нарастващата нужда от по-достъпна диагностика.

YEARS алгоритъм срещу стандартния скенер

Екип начело с д-р Menno Huisman от Leiden University Medical Center в Нидерландия провежда рандомизирано изследване, обхващащо 698 онкологични пациенти със съмнение за белодробна емболия в 21 болници в шест европейски държави. Резултатите, публикувани в JAMA, сравняват диагностичния алгоритъм YEARS с текущата стандартна практика, компютърно-томографска пулмоангиография (КТПА).

Половината пациенти преминали през диагностика по алгоритъма YEARS, а другата половина, директно през КТПА скенер. Резултатът е пропусната диагноза или смърт от белодробна емболия в рамките на 90 дни е регистрирана при 1,8% от групата с YEARS, спрямо 5,5% при групата само с КТПА. Най-важното, 22% от пациентите в групата с YEARS изобщо не се нуждаеха от скенер.

Как работи диагностиката на белодробна емболия чрез YEARS

Алгоритъмът се базира на три клинични въпроса и едно изследване на Д-димер (маркер за скорошно образуване на кръвен съсирек):

Има ли пациентът признаци на дълбока венозна тромбоза ?

Има ли кръвохрак (изкашляне на кръв)?

Смята ли лекарят, че белодробна емболия е най-вероятната диагноза?

Снимка: Canva

Ако отговорът на всички въпроси е „не", нивото на Д-димер трябва да е под 1000 ng/ml, за да се изключи диагнозата без скенер. Ако поне един отговор е „да", прагът е по-строг, под 500 ng/ml. При по-високи стойности пациентът се насочва към КТПА.

Защо това е добра новина за пациентите

Скенерът с контрастно вещество носи известни рискове, алергични реакции, натоварване на бъбреците и радиационно облъчване, което е особено чувствителна тема при пациенти, преминаващи и без това през чести образни изследвания заради онкологичното си лечение. Проучване на Европейското дружество по радиология посочва, че около 0,5% от пациентите достигат кумулативна доза облъчване над 100 mSv от повторни скенери, като по-голямата част от тях са именно онкологични пациенти.

Снимка: OpenAI

Авторите на изследването изчисляват, че широкото приложение на YEARS алгоритъма би могло да елиминира между 70 000 и 80 000 излишни скенера годишно само в САЩ, а с оглед на факта, че самото проучване е проведено в 21 европейски болници, ползите от предотвратяване на излишни изследвания и по-неинванзивна диагностика важат в пълна сила и за пациентите в Европа.

Новото проучване предлага на лекарите валидиран, по-безопасен и по-бърз път за ранна диагностика на тромбоза при онкологични пациенти. Вместо автоматично да се насочват към скенер, много от тях вече могат да бъдат изключени от риск чрез прост клиничен въпросник и кръвен тест, спестявайки време, разходи и ненужно облъчване. Експертите подчертават, че клинични алгоритми в онкологията като YEARS не заменят изцяло скенера, но значително ограничават случаите, в които той е необходим.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници