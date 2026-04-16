Ново мащабно проучване, публикувано в престижното издание The New England Journal of Medicinе установява, че комбинираното лечение с ултразвукова катетърна фибринолиза и антикоагуланти намалява драстично риска от смърт, кардиопулмонален колапс и рецидив при пациенти с остър белодробен тромбоемболизъм.

Белодробната емболия настъпва, когато кръвен съсирек блокира белодробната артерия или нейни разклонения. При т.нар. „междинен риск" (intermediate-risk) пациентите не са в непосредствена опасност от смърт, но състоянието им може бързо да се влоши и да доведе до деснокамерна дисфункция, кардиореспираторен дистрес или дори смърт.

Стандартното лечение досега разчита основно на антикоагулантна терапия, медикаменти, разреждащи кръвта и предотвратяващи растежа на съсирека. Но разтварянето на съсирека ставаше бавно, а рискът от влошаване, реален.

Какво показа новото проучване?

Международен изследователски екип, ръководен от д-р Кенет Розенфийлд от Massachusetts General Hospital, Бостън, проведе рандомизирано клинично изпитване с 544 пациенти (средна възраст 58,2 г.).

Методология

Участниците са разделени в две групи:

Интервенционна група (273 пациенти): Ултразвуково насочена катетърна фибринолиза с алтеплаза (alteplase) + антикоагуланти

Контролна група (271 пациенти): Само антикоагулантна терапия

Критериите за включване изискват завишени тропонинови нива, съотношение дясна/лява камера ≥1.0 и поне два признака на кардиореспираторен дистрес, повишена сърдечна честота, ниско кръвно налягане, ускорено дишане или хипоксемия.

61% по-нисък риск от смърт, кардиопулмонален колапс или рецидив на белодробна емболия в рамките на 7 дни при интервенционната група (4,0% срещу 10,3%)

Случаите на кардиореспираторна декомпенсация са 3,7% при лекуваните с фибринолиза срещу 10,3% при контролната група

Без значима разлика в честотата на сериозни кръвоизливи между двете групи

Нито един случай на вътречерепен кръвоизлив

Какво казват експертите?

„Откритието, че ултразвуково насочената катетърна тромболиза е свързана с по-нисък риск от остро клинично влошаване, представлява голям напредък в доказателствената база за тромболитичните подходи" – пишат независими експерти в редакционния коментар, придружаващ публикацията в NEJM.

Изследователите подчертават, че ендоваскуларното лечение при белодробна емболия с междинен риск досега беше спорна тема именно поради липсата на мащабни рандомизирани данни. Това проучване запълва критичен пропуск в иновациите в кардиологията.

Ограничения на проучването

Важно е да се отбележи, че:

Изпитването не е сляпо (участниците и лекарите знаят кой тип лечение получават)

Поради ниската честота на събитията е трудно да се направят категорични изводи за подгрупи пациенти

Новото проучване бележи важна крачка напред в лечението на белодробна емболия с висок потенциал за риск от влошаване.

Комбинацията от ултразвукова катетърна фибринолиза и антикоагулантна терапия демонстрира значително по-добри клинични резултати спрямо самостоятелното приложение на антикоагуланти и то без видимо увеличение на риска от усложнения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

