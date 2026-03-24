Широко разпространеното вярване, че стресът и психичното здраве влияят на развитието на рак, не се потвърждава от науката.
Ново мащабно изследване, публикувано в престижното списание CANCER на Американското онкологично дружество, установява, че психосоциалните фактори не са свързани с повишен риск от онкологични заболявания.
Какво показва изследването
Международното проучване на консорциума Psychosocial Factors and Cancer (PSY-CA), финансирано от Холандското онкологично дружество, анализира данни от 421 799 индивида, за да определи дали фактори като:
- Социална подкрепа (или липсата ѝ)
- Загуба на близък човек
- Семейно положение (самотен живот)
- Невротизъм (личностова черта)
- Общ емоционален стрес
имат връзка с развитието на рак.
Резултатите са категорични, нито един от изследваните психосоциални фактори не е свързан с повишен риск от рак като цяло, включително при най-разпространените видове, рак на гърдата, простатата, колоректален рак и ракови заболявания, свързани с алкохола.
Връзката с рак на белия дроб
Изследователите отбелязват, че при рак на белия дроб първоначално се наблюдава слаба връзка с липса на социална подкрепа, самотен живот и загуба на близък. Но след като се вземат предвид поведенчески рискови фактори като тютюнопушене и фамилна обремененост с рак, тази връзка практически изчезва.
"Нашите находки не подкрепят широко разпространеното убеждение, че лошото психично здраве или други психосоциални стресови фактори могат да увеличат риска от развитие на рак", обяснява д-р Лонеке ван Туийл от Университетския медицински център в Гронинген.
Митове за рака и реални рискови фактори
Изследването подчертава важен аспект на превенцията на рака: много от наблюдаваните слаби корелации между психологически фактори и рак всъщност се обясняват с нездравословни навици, а не с преките ефекти на стреса.
Доказани рискови фактори за рак:
- Тютюнопушене
- Прекомерна консумация на алкохол
- Нездравословно хранене
- Липса на физическа активност
- Фамилна обремененост
- Излагане на канцерогенни вещества
Значение за общественото здраве
Това мета-анализ на индивидуални данни е най-голямото по рода си изследване на връзката между психично здраве и риск от онкологични заболявания. То предоставя надеждна медицинска статистика, която помага да се разсеят митове и да се насочат усилията за превенция към реално ефективни стратегии.
Макар че емоционалното благосъстояние остава изключително важно за цялостното здраве, научните данни не потвърждават пряка връзка между стресови фактори и развитието на рак.
Фокусът върху доказани превантивни мерки, отказ от тютюнопушене, здравословен начин на живот и редовни прегледи остава най-ефективният подход за намаляване на риска от онкологични заболявания.
Източници:
- News Medical – Мащабно изследване не открива връзка между психосоциалните фактори и риска от рак
van Tuijl, L. A., et al. (2026) Психосоциални фактори и риск от рак: Мета-анализ на индивидуални данни на участници. CANCER.
EurekAlert! – PSY-CA консорциум: Психосоциални фактори и риск от рак
Wiley Newsroom – Влияят ли психосоциалните фактори на риска от рак?