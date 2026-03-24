Широко разпространеното вярване, че стресът и психичното здраве влияят на развитието на рак, не се потвърждава от науката.

Ново мащабно изследване, публикувано в престижното списание CANCER на Американското онкологично дружество, установява, че психосоциалните фактори не са свързани с повишен риск от онкологични заболявания.

Какво показва изследването

Международното проучване на консорциума Psychosocial Factors and Cancer (PSY-CA), финансирано от Холандското онкологично дружество, анализира данни от 421 799 индивида, за да определи дали фактори като:

Социална подкрепа (или липсата ѝ)

Загуба на близък човек

Семейно положение (самотен живот)

Невротизъм (личностова черта)

Общ емоционален стрес

имат връзка с развитието на рак.

Резултатите са категорични, нито един от изследваните психосоциални фактори не е свързан с повишен риск от рак като цяло, включително при най-разпространените видове, рак на гърдата, простатата, колоректален рак и ракови заболявания, свързани с алкохола.

Връзката с рак на белия дроб

Изследователите отбелязват, че при рак на белия дроб първоначално се наблюдава слаба връзка с липса на социална подкрепа, самотен живот и загуба на близък. Но след като се вземат предвид поведенчески рискови фактори като тютюнопушене и фамилна обремененост с рак, тази връзка практически изчезва.

"Нашите находки не подкрепят широко разпространеното убеждение, че лошото психично здраве или други психосоциални стресови фактори могат да увеличат риска от развитие на рак", обяснява д-р Лонеке ван Туийл от Университетския медицински център в Гронинген.

Митове за рака и реални рискови фактори

Изследването подчертава важен аспект на превенцията на рака: много от наблюдаваните слаби корелации между психологически фактори и рак всъщност се обясняват с нездравословни навици, а не с преките ефекти на стреса.

Доказани рискови фактори за рак:

Тютюнопушене

Прекомерна консумация на алкохол

Нездравословно хранене

Липса на физическа активност

Фамилна обремененост

Излагане на канцерогенни вещества

Значение за общественото здраве

Това мета-анализ на индивидуални данни е най-голямото по рода си изследване на връзката между психично здраве и риск от онкологични заболявания. То предоставя надеждна медицинска статистика, която помага да се разсеят митове и да се насочат усилията за превенция към реално ефективни стратегии.

Макар че емоционалното благосъстояние остава изключително важно за цялостното здраве, научните данни не потвърждават пряка връзка между стресови фактори и развитието на рак.

Фокусът върху доказани превантивни мерки, отказ от тютюнопушене, здравословен начин на живот и редовни прегледи остава най-ефективният подход за намаляване на риска от онкологични заболявания.

