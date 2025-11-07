Чернодробните заболявания най-често се свързват с три основни причини: прекомерна консумация на алкохол, натрупване на мазнини в черния дроб, което е свързано с затлъстяване, диабет и висок холестерол, или инфекция с хепатит Б или С. Тези причини са добре проучени и документирани в медицинската литература.

Новооткрит виновник за чернодробните заболявания

Ново изследване на Keck Medicine към Университета на Южна Калифорния, публикувано в списание Liver International, предполага, че друг фактор може да играе роля в развитието на чернодробни заболявания, съобщава Scitech Daily.

Изследването идентифицира тетрахлоретилен (PCE), като потенциална заплаха за здравето на черния дроб, това е химикал, широко използван в химическото чистене и присъстващ в ежедневни продукти като лепила за занаяти, препарати за премахване на петна и полираща паста за неръждаема стомана.

Къде се среща PCE и как достига до организма

PCE е изкуствено произведена безцветна течност, използвана в химическото чистене, домакинските стоки и промишлените условия за премахване на мазнини и за други цели. Веществото е създадено от човека и не се среща естествено в природата.

Хората обикновено са изложени на PCE по въздушен път, например химикалът може бавно да се освобождава във въздуха с течение на времето от дрехи, които са били химически почистени. PCE също може да присъства в питейната вода от замърсени места поради разливи и неправилно изхвърляне на PCE, което може да се просмуче в почвата и след това в подземните води.

Тревожни резултати за здравето

Резултатите от проучването разкриват, че хората, изложени на PCE, имат три пъти по-висок риск от развитие на тежка чернодробна фиброза. Това е сериозно натрупване на белезна тъкан, което може да прогресира до рак на черния дроб, чернодробна недостатъчност или дори смърт. Изследването също така показа тенденцията, че по-голямата експозиция на химикала съответства на по-висока вероятност от тежко чернодробно увреждане.

„Това проучване е първото, което изследва връзката между нивата на PCE при хората и значителната чернодробна фиброза и подчертава недостатъчно докладваната роля, която факторите на околната среда могат да играят в здравето на черния дроб“, обяснява д-р Брайън П. Лий, хепатолог и специалист по чернодробна трансплантация в Keck Medicine и водещ автор на изследването. Той допълва, че откритията предполагат, че експозицията на PCE може да е причината, поради която един човек развива чернодробно заболяване, докато друг със същото здравословно състояние и демографски профил - не.

Международната агенция за изследване на рака е класифицирала PCE като вероятен канцероген и го е свързва с рак на пикочния мехур, множествена миелома и неходжкинов лимфом.

Други изследвания показват, че експозицията на PCE увеличава риска от рак на черния дроб, посочва д-р Лий. Тези данни допълват нарастващите доказателства за вредното въздействие на този широко разпространен химикал върху човешкото здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.