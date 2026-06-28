Инфрачервени сауни, гореща йога – индустрията за „детокс чрез потене" е на стойност милиарди евро в световен мащаб.

Модерните уелнес центрове предлагат „детокс" процедури, обещаващи прочистване на тялото от вредни вещества.

Проблемът е, че науката не подкрепя тези твърдения. Разглеждаме какво реално се случва, когато се потим, и защо „потенето и токсините" са по-сложна тема, отколкото изглежда.

Как функционира потенето и какво реално съдържа потта?

Когато тялото ни се нагрява при физически усилия или висока температура около три милиона екринни (потни) жлези, разпределени по цялата кожа, започват да отделят пот.

Тази пот е предназначена почти изключително да ни охлади, а не да извежда отпадни вещества.

Съставът на потта е следният: повече от 99% вода, малки количества минерали като натрий и калций, следи от протеини, млечна киселина и урея.

Уреята е страничен продукт от разграждането на белтъчини, така че технически е вярно, че потенето изхвърля малко количество от нея.

Но ролята на потта в отстраняването на отпадни вещества е минимална: бъбреците се справят с тежката работа, а по-голямата част от уреята напуска тялото чрез урина.

Снимка: Canva AI

„Когато видите концепцията за “детокс” в популярните медии, почти винаги става дума за глупости", категоричен е Джо Шварц, химик и директор на Службата за наука и общество на McGill University.

Ключови факти от науката

Потта е съставена от над 99% вода: основната й функция е охлаждане

Бъбреците и черният дроб, не потните жлези, отделят токсините

При 45 мин. интензивно упражнение потта съдържа по-малко от 0,1 нанограма замърсители

Изхвърленото чрез потта е едва 0,02% от дневния прием на замърсители чрез храна

Сауните имат ползи за сърцето, но не детоксикират от замърсители

Потенето и токсините: Какво показват проучванията?

Устойчиви органични замърсители (пестициди, ПХБ, забавители на горенето)

Много хора смятат, че „токсините", складирани в мастната тъкан - пестициди, полихлорирани бифенили (ПХБ) и забавители на горенето, могат да бъдат изкарани навън чрез изпотяване.

Но тук влиза в сила прост принцип от химията: потта е предимно вода, а тези вещества са мастолюбими, т.е не се разтварят добре в нея.

През 2018 г. физиологът от Университета на Отава Паскал Имбо ръководи проучване, което изчислява точните нива на тези вещества в потта.

Резултатите са показателни - при 45 минути интензивно упражнение, при общо 2 литра изпотяване за деня, потта съдържа по-малко от една десета от нанограм от тези замърсители.

„Количеството в потта е 0,02% от това, което поглъщате всеки ден при нормално хранене. Дори да натиснете максимално тренировъчния режим, може да отделите до 0,04%", казва Паскал Имбо.

С други думи, невъзможно е да се изпотите достатъчно, за да изхвърлите дори 1% от малкото количество замърсители, погълнато само с храната за един ден.

Тежки метали и BPA

Тук картината е малко по-различна. Малки количества тежки метали като олово и BPA (бисфенол А от пластмаси) действително попадат в потта, тъй като тези вещества се разтварят по-лесно във вода. Но отново количеството е незначително.

Много повече BPA напуска тялото чрез урина, отколкото чрез пот. Ще се отървете от това вещество по-бързо на тоалетната, отколкото в сауната.

Инфрачервени сауни: Полезни ли са за детоксикация?

Инфрачервените сауни са последният хит в уелнес индустрията. Те използват светлина вместо електрически нагреватели или пара, за да създадат топлина. Производителите твърдят, че по-дълбокото проникване на топлината освобождава повече токсини.

Науката обаче не подкрепя тези твърдения. Вярно е, че редовното посещение на сауна се свързва с по-добро сърдечно-съдово здраве, вероятно защото топлината ускорява сърдечния ритъм, подобно на умерено физическо натоварване.

Но нито едно достоверно изследване не доказва, че сауните – инфрачервени или класически, могат да пречистят тялото от токсини.

Предупреждение за безопасност: лекарите препоръчват не повече от 10 минути в сауна наведнъж. Прекомерното потене без достатъчна хидратация натоварва бъбреците, които реално извършват детоксикацията.

Търсейки „детокс" чрез сауна, рискувате да навредите на това, което реално ви пречиства.

Какво реално работи срещу вредните замърсители?

Избягвайте замърсителите : намалете контакта с BPA, като ограничите пластмасовите контейнери за храна и напитки Пазете бъбреците здрави : избягвайте тютюнопушене, контролирайте кръвното налягане и не злоупотребявайте с НСПВС (ибупрофен) Пийте достатъчно вода : хидратацията поддържа нормалното функциониране на бъбреците Спортувайте редовно : не заради детоксикация, а за сърдечно-съдова и метаболитна полза Изберете разнообразна диета с пресни плодове и зеленчуци, за да намалите излагането на преработени вещества

Потенето като терапия може да бъде опасно

Историята познава трагични примери за прекомерна „детокс терапия". През 2011 г. трима души загиват след двучасова церемония в изпотителна колиба в Аризона. Същата година жена умира след девет часа, увита в кал и пластмаса по време на детокс спа процедура.

Снимка: OpenAI



Тези случаи напомнят, че прекаленото изпотяване може да бъде животозастрашаващо.

Екстремното прегряване, хипонатриемията (ниски нива на натрий) и дехидратацията са реални рискове при интензивни или продължителни процедури за „детокс".

Здравословният начин на живот е най-добрият детокс

Потенето и токсините са тема, обвита в много маркетингови митове. Ясно е, че потта е 99% вода и служи предимно за охлаждане.

Бъбреците и черният дроб са истинските органи за детоксикация. Количеството замърсители, изхвърлено чрез потта, е статистически незначимо.

Сауните имат реални ползи за сърцето, но не детоксикират. Изхвърляме ли токсини докато се потим? В минимални следи да. В количества, значими за здравето ни? Не. Най-добрата „детокс" стратегия остава здравословният начин на живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници