Изследователи от Университета в Олбани и Медицинското училище на Нюйоркския университет правят важно откритие в борбата с диабета, съобщава Medical Xpress.

Те създават нов експериментален медикамент, който може да спре хроничното възпаление и проблемите със зарастването на рани при хора с диабет. Новото лекарство работи по различен начин от съществуващите, като атакува проблема в самия му корен.

Какво прави новият медикамент различен

Досега лекарствата за диабет се фокусират главно върху контрола на кръвната захар и забавянето на развитието на болестта. Въпреки това те не се справят с възпалението, което е основна причина за много от усложненията при диабет. Новата молекула, наречена RAGE406R, цели именно този проблем. Тя работи върху специфичен процес в клетките, който води до хронично възпаление и различни здравословни проблеми.

Снимка: Canva

„Настоящите лечения за диабет не адресират възпалението, което допринася за усложненията на заболяването“, обяснява професор Александър Шехтман от Университета в Олбани. Новото откритие предлага надежда за по-ефективно лечение както за диабет тип 1, така и за тип 2.

Как лекарството лекува диабет

При хора с диабет в тялото се натрупват вредни вещества, които активират определени рецептори по повърхността на клетките. Това от своя страна задейства верига от реакции в тях, водещи до хронично възпаление. Това възпаление е причина за сериозни проблеми като сърдечно-съдови заболявания и бавно зарастване на рани.

Новата молекула RAGE406R работи като блокатор на този процес. Тя се прикрепя към ключово място в клетката и прекъсва веригата от реакции, която води до възпаление. По този начин молекулата спира проблема още преди да се развие.

Обещаващи резултати от тестовете

Учените тествахи новия медикамент както на човешки клетки, така и на лабораторни мишки с диабет. Резултатите са много обнадеждаващи. При човешки клетки от кръвни проби на хора с диабет тип 1, молекулата значително намали нивата на възпалителни вещества. При мишки с диабет тип 2 медикаментът ускори зарастването на рани и намали възпалението.

Снимка: Canva

„В момента няма лечения, които да адресират основните причини за усложненията при диабет“, казва д-р Ан Мари Шмит от Медицинското училище на Нюйоркския университет. Тя подчертава, че ако резултатите се потвърдят при клинични изпитвания с хора, новият медикамент може да запълни важна празнина в лечението на заболяването.

Защо това е важно

Над 30 млн. европейци живеят с диабет, което е 6,9% от населението на ЕС на възраст 15 или повече години.Въпреки че съществуващите лекарства помагат на пациентите да управляват кръвната си захар, те не предотвратяват усложненията от възпалението. Новият медикамент предлага различен подход, който може да работи за двата типа диабет.

Следващата стъпка за изследователския екип е да продължат разработката на медикамента и да започнат клинични изпитвания с хора. Ако всичко върви по план, RAGE406R може да стане първото лекарство, което наистина лекува възпалението при диабет, а не само контролира симптомите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.