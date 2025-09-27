Революционно клинично изследване в Кеймбридж дава надежда на милионите хора по света, страдащи от множествена склероза (МС).

Учени установяват, че комбинацията от популярно лекарство за диабет с антихистамин може частично да възстанови увреждането на нервната система при това тежко заболяване, съобщава The Guardian.

Пробивни резултати от изследването

Първоначалните резултати от клиничното изследване CCMR Two показват, че комбинацията от метформин (лекарство за диабет) и клемастин (антихистамин) може да подобри функцията на нервите при пациенти с множествена склероза.

Снимка: Canva

„Чувствам се сякаш сме на прага на нов клас терапии за МС и затова това е вълнуващо“, коментира д-р Ник Къниф, невролог от Университета в Кеймбридж, който ръководи изследването.

Множествената склероза - заболяване, засягащо младите

Множествената склероза засяга близо 3 млн. души по света, като само във Повечето хора получават диагнозата си на 30-40 години, което прави МС най-честото неврологично заболяване при младите възрастни.

Болестта възниква, когато имунната система атакува защитните мастни обвивки около нервите в мозъка и гръбначния мозък. Загубата на тези миелинови обвивки забавя електрическите сигнали, преминаващи по нервите, или ги спира напълно.

Симптоми и развитие на заболяването

Първите симптоми обикновено включват:

Изтръпване и загуба на чувствителност.

Нарушена координация.

Проблеми със зрението.

Проблеми с равновесието.

Много пациенти започват с релапсираща форма на МС, при която симптомите идват и си отиват, докато миелиновите обвивки се увреждат, възстановяват и отново се увреждат. При прогресивната форма организмът вече не може да възстанови увредения миелин, което води до прогресивна инвалидност.

Как работи новата терапия

Учените установяват, че антихистаминът клемастин има потенциала да активира механизмите за възстановяване на миелина в организма. Комбинирането му с метформин, лекарство за диабет, усилва този ефект.

Снимка: pixabay

В изследването участват 70 души с релапсираща МС. Половината приемат комбинацията от клемастин и метформин, а другата половина плацебо в продължение на шест месеца.

За да оценят ефекта върху нервите, изследователите измерват скоростта на електрическите сигнали между очите и мозъка. При пациентите, приемали лекарствата, електрическите сигнали се движеха по-бързо с 1,3 милисекунди в сравнение с плацебо групата.

Ограничения и бъдещи перспективи

Въпреки обещаващите резултати, ефектът все още е твърде малък, за да го усетят пациентите след шест месеца лечение. Не се наблюдава подобрение в зрението или инвалидността на участниците.

„По-малко е от това, на което се надявахме“, призна д-р Къниф. „Заключението ми е, че лекарствата имат биологичен ефект за стимулиране на ремиелинизацията, но трябва да сме ясни, че хората не се чувстват по-добре от тези лекарства в рамките на шест месеца.“

Изследователите подчертават, че хората не трябва да се опитват да получат тези лекарства извън рамките на клинично изследване, тъй като те все още се оценяват. В изследването в Кеймбридж много пациенти изпитват умора от клемастин и диария от метформин.

Снимка: Canva

Ема Грей, директор на изследванията в Обществото за МС, коментира: „Това са наистина положителни резултати за доказателство на концепцията и бихме искали да ги видим проследени. Не бихме очаквали клинична полза след само шест месеца. Ще отнеме повече време, за да се види това.“

Професор Джона Чан от Калифорнийския университет в Сан Франциско, който работи върху подобни изследвания, подчерта важността на намирането на лекарства за ремиелинизация.

Макар резултатите да са скромни, те представляват важна първа стъпка към разработването на нов клас терапии за множествена склероза. Необходими са допълнителни изследвания с по-дълга продължителност, за да се определи истинският потенциал на тази обещаваща комбинация от лекарства.

За пациентите с МС това изследване носи надежда, че в бъдеще може да има терапии, които не само ще забавят прогресията на заболяването, но и ще помогнат за възстановяване на увредените нерви.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.