Нов лесен и ефективен метод за диагностициране на диабет

Напредъкът на медицината продължава да дава резултат в нови методи за диагностициране и лечение, в нови медикаменти и модерни технологии.

Някои методи продължават да бъдат прилагани от десетилетия, въпреки развитието на науката. За диагностицирането на диабет или преддиабет обикновено се взима кръвна проба, която отчита нивата на глюкоза в кръвта.

Според данни на Световната здравна организация (СЗО) повече от 420 милиона души по света страдат от диабет, а статистика на Международната диабетна федерация сочи, че около 770 000 души в България имат това заболяване. Преддиабетът е три пъти по-често срещан от диабета и се счита за негов рисков фактор.

Сега нова разработка на специален сензор може да помогне много по-лесното диагностициране, както на диабет, така и на преддиабетното състояние, съобщава MedicalXpress.

Сензор с човешки дъх диагностицира диабет

Изследователски екип от Университета в Пенсилвания (САЩ) разработва сензор (датчик), който може да помогне за диагностициране на диабет и преддиабет за няколко минути, използвайки само проба от дъха. Резултатите им са публикувани в Chemical Engineering Journal.

Досегашните диагностични методи използват глюкоза, открита в кръвта или потта, но този сензор открива нивата на ацетон в дъха.

Докато дъхът на всеки съдържа ацетон като страничен продукт от изгарянето на мазнини, нивата на ацетон над прага от около 1,8 части на милион показват диабет.

„Този ​​сензор изисква само да издишате в торбичка, да потопите сензора и да изчакате няколко минути за резултати“, казва един от учените.

Снимка: Canva

Той допълва, че има и други сензори за анализ на дъха, но те откриват биомаркери, които изискват лабораторен анализ. А ацетонът може да бъде открит и отчетен на място, което прави новите сензори изключително рентабилни и удобни.

Защо новият сензор предлага сигурност

В допълнение към използването на ацетон като биомаркер, изследователите споделят, че друга новост на сензора се свежда до дизайна и материалите – използван е предимно лазерно индуциран графен.

Графенът е революционен материал, който предлага невероятна здравина, проводимост и гъвкавост. Уникалните му свойства го превръщат в незаменим за различни приложения – от електроника и съхранение на енергия, до медицината и екологичните решения (откривателите му са удостоени с Нобелова награда през 2010 година).

За да се създаде този материал, CO2 лазер се използва за изгаряне на въглерод-съдържащите материали, като например полиимиден филм.

Снимка: iStock

Изследователите използват лазерно индуцирания графен, тъй като той е силно порест, което означава, че пропуска газ. Това качество води до по-голям шанс за улавяне на газовата молекула, тъй като издишаният въздух съдържа относително висока концентрация на влага.

Сам по себе си обаче лазерно индуцираният графен не е достатъчно селективен за ацетон в сравнение с други газове и е необходимо да се комбинира с цинков оксид.

„Между тези два материала се образува връзка, която позволява по-селективно откриване на ацетон в сравнение с други молекули“, казва един от откривателите на новата разработка.

Сензорът има защита срещу влагата на дъха

Изследователският екип е изправен и пред друго предизвикателство – повърхността на сензора може да абсорбира водни молекули и тъй като дъхът е влажен, водните молекули могат да се конкурират с целевата молекула ацетон.

За да се справят с това, изследователите интегрират селективна мембрана или слой за влага, който може да блокира водата, но да позволи на ацетона да проникне в слоя.

Експертите споделят, че към момента методът изисква човек да диша директно в торбичка, за да се избегнат смущения от фактори като въздушния поток в околната среда.

Снимка: iStock

Следващата стъпка е подобрение на този сензор, така че да може да се използва директно под носа или да се прикрепи към вътрешната страна на маска, тъй като газът може да бъде открит в кондензацията на издишания въздух.

„Ако можехме по-добре да разберем как нивата на ацетон в човешкия дъх се променят с диета и упражнения, по същия начин, по който наблюдаваме промяна в нивата на глюкозата в зависимост от това кога и какво яде човек, би било много вълнуваща възможност да използваме това за здравни приложения отвъд диагностицирането на диабет“, казват в заключение учените.