Общоизвестно е, че телесната температура трябва да е около 37,0 градуса по Целзий и че високата или ниската температура сигнализира, че нещо в организма ни не е наред.

Но това не е съвсем вярно. Можете да имате ниска телесна температура, независимо дали сте болни или здрави.

Като цяло, нормалната телесна температура се различава при различните хора и варира от около 36.1 до около 37.2 градуса по Целзий, когато се измерва с орален термометър.

Средната ви телесна температура ще се повишава или намалява в зависимост от фактори като възрастта, пола и времето на деня - може дори да е ефект от упражненията.

Какво означава ниска телесна температура?

Като цяло, малко по-ниска от нормалната температура обикновено не е причина за безпокойство.

Снимка: iStock

Всъщност, изследванията показват, че средната телесна температура на човека може леко да намалява и че 36.3 градуса по Целзий може да е „нова нормална“ температура.

Това може да се дължи на продължителния престой на хората в условия с контролирана температура или на спад в метаболизма или възпалението в цялата популация.

Тогава каква температура е твърде ниска за човек?

Постоянно или много ниска телесна температура, по-ниска от 34 градуса по Целзий, често сигнализира за случайна хипотермия или за скрит медицински проблем. Това е така, тъй като телесната температура под 34 градуса по Целзий не осигурява достатъчно топлина за функционирането на сърцето, нервната система и други органи.

Хипотермията е спешно медицинско състояние, така че ако температурата ви е по-ниска от 34 градуса по Целзий, трябва незабавно да потърсите помощ.

Ето списък с възможни причини за ниска телесна температура, както и кога да посетите лекар.

1. Хипотермия

Телесната ви температура отразява баланса между топлината, която тялото ви генерира, и количеството, което губи. Продължителното излагане на студена среда може да доведе до хипотермия поради прекомерна загуба на топлина.

Кърмачетата и възрастните хора са особено податливи на това състояние, тъй като телата им не регулират телесната температура толкова добре, колкото тези в други възрастови групи.

Снимка: iStock



Тежката хипотермия е по-вероятно да се появи при екстремни условия - например, при излагане на екстремен студ навън.

Все пак, ако планирате да прекарвате време навън в хладно или студено време, обличайте се с топли дрехи и избягвайте да пиете алкохол, тъй като той разширява повърхностните кръвоносни съдове и увеличава загубата на телесна топлина.

Потърсете медицинска помощ възможно най-скоро, ако се притеснявате, че настъпва хипотермия. Междувременно, ето как да повишите телесната температура:

Махнeте се от студа, ако е възможно

Свалете всички мокри дрехи

Завийте се в повече одеяла

Пийте топли напитки

Избягвайте прилагането на директна топлина, като например гореща вода.

2. Хипотиреоидизъм

Хормоните регулират много телесни функции, включително поддържането на телесната температура. Хормонални нарушения, като хипотиреоидизъм, който намалява производството на тиреоидни хормони, могат да доведат до по-ниска от нормалната телесна температура или непоносимост към студ.

Всъщност, ниската телесна температура понякога служи като жизненоважен признак за хормонален проблем като хипотиреоидизъм.

3. Нарушения на нервната система

Нарушенията на нервната система могат да нарушат регулирането на температурата или реакцията ви към външни източници на студ, което води до ниска телесна температура. Примери за тези състояния включват:

Удар

Травма на гръбначния мозък

Болест на Паркинсон

Множествена склероза

Област на мозъка, наречена хипоталамус, служи като основно място за регулиране на телесната температура, като изпраща съобщения до останалата част от тялото ви, които водят до цялостно запазване или загуба на топлина.

4. Инфекция или заболяване

Повечето хора смятат, че високата температура и инфекцията вървят ръка за ръка - и често е така.

Снимка: Pexels



Но можете да имате ниска телесна температура и когато сте болни. Например, сериозна инфекция като пневмония понякога предизвиква ниска телесна температура, особено сред възрастните хора и хората с отслабена имунна система.

Хипотермията, свързана със сериозна инфекция, често показва усложнение, наречено сепсис, което се отнася до неконтролируем възпалителен отговор на инфекцията, водещ до неправилно функциониране на органи или системи на тялото.

Ниската телесна температура, но усещане за топлина, също може да е признак на това състояние, ако е придружена от други признаци на сепсис (като учестено дишане, ускорен пулс или дезориентация).

Незабавно потърсете медицинска помощ, ако имате признаци на сепсис, тъй като ниската телесна температура при сепсис обикновено сигнализира за потенциално животозастрашаваща ситуация.

5. Някои лекарства

Леко понижение или поднормална температура е потенциален страничен ефект на някои лекарства, включително антипсихотични лекарства. Лекарите ги предписват за лечение на депресия, биполярно разстройство и шизофрения.

6. Други здравословни проблеми

По-рядко срещани причини за ниска телесна температура включват:

Анорексия нервоза

Хроничен дефицит на витамин B1, известен още като синдром на Вернике-Корсаков

Някои кожни състояния, като еритродермичен псориазис

Друг фактор, който трябва да се има предвид, е, че кръвното налягане е по-високо, когато сте при ниски температури, и по-ниско при топли. Това е така, тъй като студът свива кръвоносните съдове, така че е необходимо по-голямо налягане, за да се поддържа циркулацията на кръвта.

Изследванията показват, че по-ниските температури на кожата, показател за телесната температура, използван в някои изследователски условия, може да са свързани с високо кръвно налягане.

Как правилно да измервате температурата си

Понякога телесната ви температура може да се покаже по-ниска на термометър, защото сте я измерили неправилно. За да получите правилно отчитане, следвайте тези стъпки:

Винаги използвайте дигитален термометър: Различните видове включват ректален, орален, за темпорална артерия (който сканира външната страна на челото ви) и за подмишница или ухо. Оралните и ректалните термометри са по-точни от другите видове, които могат да бъдат повлияни от температурата на околната среда, в която се намирате.

Уверете се, че термометърът докосва кожата.

Дръжте термометъра неподвижно, докато отчита.

Не изваждайте термометъра, докато не издаде звуков сигнал или не покаже, че е приключил с отчитането.

Измерете температурата си няколко пъти, за да се уверите, че показанието е правилно.

Кога да потърсите лекарска помощ

Не е нужно да тичате на лекар всеки път, когато телесната ви температура се повиши или спадне с един-два градуса. Температура от едва 35 градуса по Целзий може да е напълно нормална, ако иначе се чувствате добре.

Снимка: pexels.com

Но трябва да посетите Вашия лекар, ако телесната Ви температура редовно е под 35 градуса по Целзий, особено ако изпитвате други симптоми.

Обадете се на 112, ако вие или някой ваш познат изпита предупредителни признаци или симптоми на хипотермия или сепсис, включително:

Треперене

Неразбираема реч

Бавно, плитко или учестено дишане

Слаб и/или ускорен пулс

Липса на координация

Сънливост

Объркване

Загуба на паметта

Загуба на съзнание

Яркочервена, студена кожа (при бебета)

Повечето хора смятат, че нормалната телесна температура е 37,0 градуса по Целзий, но всъщност има диапазон от нормални телесни температури.

Когато телесната температура е твърде ниска обаче, това може да е признак на заболяване, хипотермия или нарушение на щитовидната жлеза. Хипотермията е спешно състояние.

Ако имате ниска телесна температура, заедно със симптоми като замаяност, слаб пулс, треперене или объркване, се нуждаете от незабавна медицинска помощ.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

--------------------------------------------------------

Източници