Забелязали ли сте тъмни, кадифени петна по кожата на врата или подмишниците, които не изчезват с миене? Това може да е нещо повече от козметичен проблем.

Акантозис нигриканс е кожно състояние, което често се свързва с инсулинова резистентност, затлъстяване и диабет тип 2 – особено при деца и тийнейджъри.

Това лечимо кожно заболяване не е заразно или опасно. Въпреки това, то може да е признак на проблем с метаболизма на тялото ви, който се нуждае от внимание.

В тази статия ще разберете какво представлява това състояние, как се разпознава и защо е важно да не го подценявате.

Какво е акантозис нигриканс?

Акантозис нигриканс (АН) е кожно състояние, при което се появяват светлокафяви до черни петна по кожата. Засегнатите участъци придобиват кадифена текстура и изглеждат сякаш са изцапани, но не могат да бъдат изтъркани с миене.

Това състояние не е заразно и само по себе си не е опасно. Въпреки това, то може да сигнализира за сериозни здравословни проблеми, включително диабет тип 2, предиабет или хормонални нарушения.

Къде се появява

Характерните кадифени петна най-често се наблюдават на:

Врата

Подмишниците

Слабините

Под гърдите

Кожни гънки

Връзката между акантозис нигриканс и диабет тип 2

Въпреки че акантозис нигриканс (АН) не винаги означава, че имате диабет или преддиабет, това може да е признак на диабет. Затова говорете с вашия лекар, ако забележите признаци на АН.

Състоянието акантозис нигриканс е свързано главно с инсулинова резистентност, затлъстяване и метаболитен синдром, особено при деца и тийнейджъри. Често се появява преди други симптоми.

Изследване, публикувано в списанието Pediatric Diabetes, показва, че детското затлъстяване може да доведе до по-висока инсулинова резистентност, което увеличава шанса за развитие на диабет тип 2 по-късно в живота.

Как инсулиновата резистентност води до кожни промени?

Инсулинът е хормон, който помага на организма да регулира нивата на кръвната захар.

„Когато тялото ви стане резистентно към инсулин, високите нива на инсулин могат да доведат до прекомерен растеж на кожни клетки, причинявайки тъмни петна по кожата ви“, споделя д-р Абишек Кулкарни, ендокринолог.

Ако не се лекува, инсулиновата резистентност може да прерасне в предиабет, диабет тип 2 и други дългосрочни сърдечно-съдови рискове.

Симптоми и признаци

Как да разпознаете акантозис нигриканс?

Основните признаци на това кожно състояние включват:

Кафяви или черни петна по кожата

Кадифена текстура на засегнатите участъци

Кожни израстъци

Сърбеж

Неприятна миризма от кожни петна

Симптомите обикновено се развиват бавно – в продължение на месеци или дори години. Ако обаче забележите внезапна появява на тези признаци, незабавно се консултирайте с дерматолог, тъй като в редки случаи това може да сигнализира за онкологично заболяване.

Какво причинява акантозис нигриканс?

АН може да има много причини, включително:

Състояния, свързани с повишени нива на инсулин в кръвта, като затлъстяване, преддиабет или диабет.

Вродена причина, което означава, че сте родени с това състояние.

Генетика, ако членовете на семейството също имат AН.

Някои лекарства, като противозачатъчни или стероиди.

Хормонални състояния, включително заболяване на щитовидната жлеза, болест на Адисон, хипотиреоидизъм или други нарушения на хипофизата.

Терапия с растежен хормон.

Кой е в риск?

Всеки може да развие акантозис нигриканс (АН), но рискът е по-висок при хора, които:

Имат наднормено тегло или затлъстяване

Имат фамилна история на АН

Имат по-тъмна кожа

Според изследвания сред възрастни със затлъстяване, най-малко 50% от тези, които тежат двойно повече от идеалното си телесно тегло, показват признаци на акантозис нигриканс.

Диагностика и изследвания

Как се диагностицира акантозис нигриканс?

Вашият лекар ще проведе физически преглед и ще обсъди медицинската ви история. В повечето случаи това е достатъчно за диагностициране. Допълнителни тестове включват:

Кръвни изследвания – за проверка на нивата на кръвна захар и инсулин

Липиден профил и чернодробни функции – за оценка на метаболитни смущения

Измерване на телесно тегло, обиколка на талията и индекс на телесна маса (BMI)

Биопсия на кожата (в редки случаи)

Тези оценки помагат да се определи колко добре тялото ви използва инсулина. Те могат също така да покажат дали се нуждаете от промени в начина на живот или медицинска помощ.

Лечение и управление

Може ли акантозис нигриканс да изчезне?

Акантозис нигриканс няма да изчезне само, но не винаги се изисква медицинско лечение. Ако няма основно заболяване, можете сами да решите дали искате да третирате тъмните петна.

Какви са възможностите за лечение?

Лечението зависи от причината за състоянието:

При инсулинова резистентност или диабет:

Отслабване и упражнения – Според проучване на American Journal of Clinical Nutrition , дори леко намаляване на теглото може да подобри чувствителността към инсулина.

Балансирано хранене – Заложете на хранене, богато на плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, постни протеини и здравословни мазнини.

Други лечения:

Кремове за изсветляване на зоната.

Лазерна терапия или дермабразио за намаляване на дебелината на петната.

Антибиотици за премахване на миризма или дискомфорт

Ретиноиди, които помагат за почистване на кожата.

Спиране на определени медикаменти, причиняващи състоянието.

Не използвайте козметични продукти за третиране на тъмните петна без консултация с лекар. Те може да не работят и дори да влошат състоянието.

Акантозис нигриканс е лечимо кожно заболяване, което причинява тъмни петна по тялото. Често (макар и не винаги) е ранен сигнал за инсулинова резистентност и метаболитни проблеми. Ако забележите тъмни, кадифени петна по кожата си или на детето си, консултирайте се с лекар възможно най-скоро.

Ранното разпознаване и управление на състоянието чрез промени в начина на живот, балансирано хранене и физическа активност може да предотврати развитието на сериозни здравословни проблеми като диабет тип 2.

Ако имате притеснения относно здравето на кожата си или възможна инсулинова резистентност, запишете консултация с вашия личен лекар или ендокринолог още днес.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

