Обилните трапези на Коледа освен с примамливи ястия, са изпълнени и с изобилие от празнични напитки.
Докато чашата с ароматно питие допринася за топлата празнична атмосфера, малцина осъзнават реалното влияние на тези коледни напитки върху здравето.
Нутриционисти и експерти по здравословно хранене споделят своята класация - от най-вредните до най-безопасните празнични напитки за организма по време на празниците.
Най-вредните коледни напитки според експертите
1. Горещ шоколад с ликьор- калориен шампион
Макар горещият шоколад с ликьора с ирландска емулсия от сметана и уиски да е една от класиките на коледната трапеза, нутриционистите го посочват като най-проблематичния избор. Според Шаран Верма, специалист по хранене с фокус върху черния дроб, това съчетание представлява "най-калоричната опция и най-натоварваща за организма и черния дроб".
Защо е толкова вреден:
- Ликьорът с ирландска емулсия от сметана и уиски съдържа 10 грама захар на порция и е приготвен със сметана
- Комбинацията с горещ шоколад може да надвиши 500 калории на порция
- Представлява значително метаболитно натоварване за тялото
За справка: мъжете не трябва да консумират повече от 2500 калории дневно, а жените - не повече от 2000 калории според актуалните хранителни препоръки.
2. Яйчен пунш - бомба от наситени мазнини
Макар не толкова популярен у нас, за много хора Коледа без яйчен пунш е немислима, а експертите по хранене предупреждават за сериозни здравни рискове. Това питие е пълно с калории, наситени мазнини и захар.
Какво го прави толкова калоричен:
- Приготвя се със сметана, мляко, захар, яйца и алкохол
- Има изключително висока енергийна стойност
- Някои рецепти съдържат 43 грама захар на порция (при дневна препоръка от 30 грама)
Редовната консумация на напитки с високо съдържание на захар може да доведе до наддаване на тегло и зъбен кариес.
3. Греяно вино - заблудата за здравословността
Въпреки общоприетото мнение, че греяното вино е по-здравословен избор заради полифенолите в червеното вино, експертите не са съгласни. "Захарта, добавена към естествената захар във виното, може значително да увеличи калорийния и захарен прием", предупреждават експертите.
По-здравословна алтернатива:
- Приготвяйте греяно вино у дома
- Намалете количеството захар
- Добавете повече подправки, като канела, която помага за регулиране на кръвната захар
4. Коктейл Хот тоди - не толкова горещ избор
Традиционното питие от бърбън, вода, мед и лимон се препоръчва за облекчаване симптомите при настинка, но има своите недостатъци. Макар да съдържа по-малко калории от греяното вино или яйчения пунш, добавената захар значително намалява здравните ползи и увеличава общия калориен прием.
Препоръка на експертите: Приготвяйте го у дома с минимум добавена захар.
Напитки със средно въздействие върху здравето
5. Блъди Мери - соленият проблем
Класическият коктейл Блъди Мери не е толкова калоричен и захарен като другите празнични напитки. Проблемът обаче идва от високото съдържание на сол.
Здравни рискове:
- Може да предизвика подуване и задържане на течности
- Излишната сол повишава кръвното налягане
- Увеличава риска от сърдечносъдови заболявания
6. Бъкс физ - портокаловата заблуда
Този коктейл може да изглежда по-здравословен заради портокаловия сок, но все пак съдържа високи нива на захар и алкохол.
По-добър вариант: Версия с просеко или шампанско, смесени с прясно изцеден сок.
По-здравословните коледни напитки
7. Вино - напитката на умерените
Червеното вино се откроява като един от най-приемливите избори. Основният му активен компонент е ресвератрол - химическо вещество, намиращо се във високи дози в червеното вино.
Здравни ползи според Mayo Clinic:
- Помага за предотвратяване на увреждане на кръвоносните съдове
- Намалява "лошия" LDL холестерол
- Предотвратява образуването на кръвни съсиреци
8. Шампанско - луксозният избор
Шампанското се отличава с ниско съдържание на захар и калории в сравнение с много други празнични напитки. Освен това обичайно се сервира в по-малки чаши и би трябвало да се консумира с умереност.
Внимание: Стоматолози предупреждават, че зъбният кариес, засягащ предните резци, се увеличава през празничния сезон. Просекото е сладко, с високо съдържание на захар, кисело и газирано.
Здравословната Коледа
Докато напитките със захар и калории могат да бъдат компенсирани с подходяща диета и упражнения, същото не важи за алкохолаа. Експертите са категорични: всяко количество алкохол е вредно за здравето и идеалният вариант е да се избягва напълно.
Как да направите по-здравословен избор:
- Приготвяйте напитки у дома и контролирайте количеството захар
- Консумирайте с умереност - ограничете се до една порция
- Редувайте алкохолни напитки с вода, за да останете хидратирани
- Изберете натурални подсладители като канела или ванилия вместо рафинирана захар
- Внимавайте за размера на порциите - използвайте по-малки чаши
Празничният сезон не означава пълен отказ от любимите коледни напитки, а по-скоро информиран и балансиран подход. Насладете се на празниците с разумни глътки и бъдете благодарни за всичко, което имате.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
