Обилните трапези на Коледа освен с примамливи ястия, са изпълнени и с изобилие от празнични напитки.

Докато чашата с ароматно питие допринася за топлата празнична атмосфера, малцина осъзнават реалното влияние на тези коледни напитки върху здравето.

Нутриционисти и експерти по здравословно хранене споделят своята класация - от най-вредните до най-безопасните празнични напитки за организма по време на празниците.

Най-вредните коледни напитки според експертите

1. Горещ шоколад с ликьор- калориен шампион

Макар горещият шоколад с ликьора с ирландска емулсия от сметана и уиски да е една от класиките на коледната трапеза, нутриционистите го посочват като най-проблематичния избор. Според Шаран Верма, специалист по хранене с фокус върху черния дроб, това съчетание представлява "най-калоричната опция и най-натоварваща за организма и черния дроб".

Снимка: pixabay

Защо е толкова вреден:

Ликьорът с ирландска емулсия от сметана и уиски съдържа 10 грама захар на порция и е приготвен със сметана

Комбинацията с горещ шоколад може да надвиши 500 калории на порция

Представлява значително метаболитно натоварване за тялото

За справка: мъжете не трябва да консумират повече от 2500 калории дневно, а жените - не повече от 2000 калории според актуалните хранителни препоръки.

2. Яйчен пунш - бомба от наситени мазнини

Макар не толкова популярен у нас, за много хора Коледа без яйчен пунш е немислима, а експертите по хранене предупреждават за сериозни здравни рискове. Това питие е пълно с калории, наситени мазнини и захар.

Какво го прави толкова калоричен:

Приготвя се със сметана, мляко, захар, яйца и алкохол

Има изключително висока енергийна стойност

Някои рецепти съдържат 43 грама захар на порция (при дневна препоръка от 30 грама)

Редовната консумация на напитки с високо съдържание на захар може да доведе до наддаване на тегло и зъбен кариес.

3. Греяно вино - заблудата за здравословността

Въпреки общоприетото мнение, че греяното вино е по-здравословен избор заради полифенолите в червеното вино, експертите не са съгласни. "Захарта, добавена към естествената захар във виното, може значително да увеличи калорийния и захарен прием", предупреждават експертите.

Снимка: Getty Images

По-здравословна алтернатива:

Приготвяйте греяно вино у дома

Намалете количеството захар

Добавете повече подправки, като канела, която помага за регулиране на кръвната захар

4. Коктейл Хот тоди - не толкова горещ избор

Традиционното питие от бърбън, вода, мед и лимон се препоръчва за облекчаване симптомите при настинка, но има своите недостатъци. Макар да съдържа по-малко калории от греяното вино или яйчения пунш, добавената захар значително намалява здравните ползи и увеличава общия калориен прием.

Препоръка на експертите: Приготвяйте го у дома с минимум добавена захар.

Напитки със средно въздействие върху здравето

5. Блъди Мери - соленият проблем

Класическият коктейл Блъди Мери не е толкова калоричен и захарен като другите празнични напитки. Проблемът обаче идва от високото съдържание на сол.

Здравни рискове:

Може да предизвика подуване и задържане на течности

Излишната сол повишава кръвното налягане

Увеличава риска от сърдечносъдови заболявания

6. Бъкс физ - портокаловата заблуда

Този коктейл може да изглежда по-здравословен заради портокаловия сок, но все пак съдържа високи нива на захар и алкохол.

По-добър вариант: Версия с просеко или шампанско, смесени с прясно изцеден сок.

По-здравословните коледни напитки

7. Вино - напитката на умерените

Червеното вино се откроява като един от най-приемливите избори. Основният му активен компонент е ресвератрол - химическо вещество, намиращо се във високи дози в червеното вино.

Здравни ползи според Mayo Clinic:

Помага за предотвратяване на увреждане на кръвоносните съдове

Намалява "лошия" LDL холестерол

Предотвратява образуването на кръвни съсиреци

8. Шампанско - луксозният избор

Шампанското се отличава с ниско съдържание на захар и калории в сравнение с много други празнични напитки. Освен това обичайно се сервира в по-малки чаши и би трябвало да се консумира с умереност.

Внимание: Стоматолози предупреждават, че зъбният кариес, засягащ предните резци, се увеличава през празничния сезон. Просекото е сладко, с високо съдържание на захар, кисело и газирано.

Здравословната Коледа

Докато напитките със захар и калории могат да бъдат компенсирани с подходяща диета и упражнения, същото не важи за алкохолаа. Експертите са категорични: всяко количество алкохол е вредно за здравето и идеалният вариант е да се избягва напълно.

Как да направите по-здравословен избор:

Приготвяйте напитки у дома и контролирайте количеството захар

Консумирайте с умереност - ограничете се до една порция

Редувайте алкохолни напитки с вода, за да останете хидратирани

Изберете натурални подсладители като канела или ванилия вместо рафинирана захар

Внимавайте за размера на порциите - използвайте по-малки чаши

Празничният сезон не означава пълен отказ от любимите коледни напитки, а по-скоро информиран и балансиран подход. Насладете се на празниците с разумни глътки и бъдете благодарни за всичко, което имате.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

