Повечето хора свързват сътресението на мозъка предимно със спортни травми, но истината е, че всеки може да пострада – независимо от възрастта или нивото на физическа активност.

Паданията и ударите са нормална част от живота и повечето от нас са имали поне един такъв, свързан с главата, който ни е карал да се чудим дали имаме комоцио или не.

В тази статия ще разгледаме кои са симптомите на мозъчното сътресение, кога е необходима спешна медицинска помощ и какво да направите след травма в главата, за да си осигурите пълно възстановяване.

Какво представлява мозъчното сътресение?

Сътресението на мозъка (известно и като комоцио) е травма на главата, която възниква, когато мозъкът се движи или завърта вътре в черепа. То е тип травматично мозъчно нараняване и е едно от най-разпространените (и най-често погрешно разбираните) наранявания.

Макар че сътресенията обикновено не са животозастрашаващи, последиците могат да бъдат сериозни и да продължат дни, седмици или дори по-дълго.

Снимка: Canva

Едно сътресение обикновено не причинява трайно мозъчно увреждане, но многобройни сътресения през живота могат да променят структурата на мозъка и начина, по който работи.

Колко разпространени са сътресенията на мозъка?

Сътресенията са изключително чести травми:

3.5 на всеки 1000 души получават мозъчни сътресения

Те са особено чести сред младите спортисти

Повече от половината от посещенията на спешните отделения за деца на възраст 5-18 години се дължат на сътресения

Според лекарите, най-често срещаните причини за сътресение са падания и пътно-транспортни произшествия, като най-уязвимите групи включват малките деца, възрастните хора и мъжете в края на тийнейджърската и началото на 20-те години.

Как да разпознаете сътресението на мозъка: Характерни симптоми

Най-големият мит за комоциото

Едно от най-големите заблуди за сътресенията е, че човек винаги губи съзнание. Това не е вярно. Всъщност загубата на съзнание се случва само в около 10% от случаите или по-малко, докато главоболието е най-честият симптом, възникващ при около 80% от хората.

Четирите категории симптоми

Симптомите на сътресение могат да се появят веднага след травмата или да се развият в рамките на часове или дори дни. Експертите ги групират в четири основни категории:

1. Физически симптоми на мозъчно сътресение

Физическите симптoми обикновено са най-очевидни и включват:

Главоболие или усещане за налягане в главата

Болка в шията

Проблеми с баланса (включително световъртеж)

Усещане за леко замайване

Гадене и повръщане

Двойно виждане (диплопия)

Замъглено виждане

Чувствителност към светлина (фотофобия)

Чуване на звънене в ушите (тинитус)

Чувствителност към звуци (хиперакузис)

Временна загуба на съзнание (припадък)

2. Когнитивни симптоми (мислене и памет)

Сътресението може да наруши нормалната работа на мозъка и да причини:

Объркване

Усещане за мъгла в главата

Затруднения с концентрацията или фокусирането

Амнезия или краткотрайна загуба на памет

Снимка: iStock

3. Симптоми, свързани със съня

Мозъкът контролира естествените цикли на съня в тялото. Комоцио може да наруши тези нормални ритми:

Усещане за сънливост или умора

Затруднение да заспите или да останете заспали

Спане по-малко от обичайното

Спане повече от обичайното

4. Емоционални симптоми

Физическата травма може да повлияе психичното и емоционално здраве:

Раздразнителност

Промени в настроението

Депресия или тъга

Нова или увеличена тревожност или нервност

Какво да направите след удар в главата

Според експертите от Houston Methodist, ако сте получили удар в главата или тялото и се притеснявате, че имате сътресение, има няколко важни стъпки:

Препоръчителни действия:

Увеличете приема на течности – хидратацията е важна

Хранете мозъка с въглехидрати по време на възстановяването

Парацетамол за облекчаване на болката

Наблюдавайте симптомите в продължение на 3-6 часа след нараняването

Потърсете медицинска оценка , когато се съмнявате, че нещо не е наред

Неща, които да избягвате:

НЕ пийте алкохол

НЕ приемайте аспирин или нестероидни противовъзпалителни средства (ибупрофен, напроксен) през първите два дни

НЕ шофирайте, докато изпитвате симптоми

НЕ седете в тъмна стая без да правите нищо – постепенното връщане към активност е най-добрият подход

Кога е необходима спешна медицинска помощ

Ако не сте сигурни дали имате сътресение, винаги е добре да се прегледате. Но има ситуации, които изискват незабавна спешна медицинска помощ:

Червени флагове за спешна помощ:

Загуба на съзнание

Падане от височина над 1.8 метра

Кървав или прозрачен секрет от ушите

Загуба на усещане или постоянно изтръпване в част от тялото

Повръщане два или повече пъти

Натъртване на задната част на главата, особено в основата на черепа

Приемате кръворазреждащи медикаменти

Симптоми като замайване, скованост на шията и раздразнителност значително се влошават през следващите 3-6 часа

"В тези случаи се притесняваме, че мозъчната травма може да е по-сериозна от лека, да има наранявания на гръбначния стълб или възможност за мозъчно кървене, които са медицински спешни случаи," предупреждават невропсихолози.

Възстановяване от сътресение: "Прозорец на уязвимост"

Главоболието, замайването, мозъчната мъгла и други симптоми на комоцио обикновено се подобряват в рамките на няколко седмици, но времето за възстановяване може да варира.

Снимка: iStock

Колко време продължава възстановяването от мозъчно сътресение?

Според медицинските данни:

Нормалното възстановяване е от 2 седмици до 1 месец

От 20% до 50% от хората продължават да изпитват симптоми от 3 до 9 месеца

Продължителността на възстановяването зависи от възрастта, тежестта на симптомите и минала история на травми на главата

"Никой не се възстановява от сътресение толкова бързо, колкото би искал. "Но е важно да помните, че мозъкът ви работи, за да се възстанови метаболитно и физически, и това отнема време", добавят специалистите.

Защо е важен "прозорецът на уязвимост"

Един от най-критичните аспекти на възстановяването е да се гарантира, че мозъкът е напълно излекуван преди възобновяване на дейностите.

"Има период, наречен „прозорец на уязвимост”, в който мозъкът е по-чувствителен към второ сътресение. Преживяването на друго сътресение по време на този прозорец може да бъде фатално”, предупреждават лекарите.

За спортистите това означава, че трябва да следват строг протокол за сътресение, който обикновено започва с лека аеробна тренировка и постепенно се увеличава до по-интензивни тренировки.

Как лечението ускорява възстановяването

Въпреки че сътресенията се класифицират като вид леко мозъчно нараняване, те трябва да се приемат сериозно. Повечето хора се възстановяват сами с времето, но лечението често може да ускори възстановяването.

Например:

Упражнения за баланс и движение на главата могат да помогнат при замайване

Целенасочени лечения за шията и медикаменти могат да се предписват за главоболие

Специфични визуални упражнения при проблеми със зрението

Вашият мозък и тяло са напълно уникални. А това означава, че начинът, по който преживявате и се възстановявате от сътресение, също ще бъде такъв. Възстановяването не винаги протича по начина, по който бихме очаквали – може да отнеме повече или по-малко време на определени етапи.

Бъдете честни със себе си и с вашия лекар, докато се възстановявате. Не бързайте, най-доброто за мозъка ви е да му дадете цялото време, от което се нуждае естествено, за да се излекува.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

