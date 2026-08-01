TikTok има близо 2 млрд. активни потребители по света, от тийнейджъри до хора в напреднала възраст, които прекарват часове в скролиране на 15-секундни клипове. 

Този навик вече не е просто въпрос на навик или разсейване. Учени все по-често говорят за мозъчна деградация, понятие, описващо постепенно влошаване на когнитивните функции в резултат на продължителна консумация на нискокачествено дигитално съдържание. 

Ново невроизобразяващо изследване хвърля светлина върху това какво точно се случва с мозъка, когато го „храним“ с фрагментирани видеа, и защо ефектът засяга паметта, вниманието и способността ни да учим.

Снимка: pixabay

Два вида внимание, един ограничен ресурс

Мозъкът разполага с ограничен капацитет да обработва информация в даден момент. Вниманието действа като филтър, който решава на какво да се фокусираме и какво да игнорираме. Невронауката разграничава два основни механизма:

  • Ботъм-ъп внимание (стимул-зависимо), автоматично се насочва към ярки, бързо сменящи се стимули, каквито изобилстват в кратките видеа.
  • Топ-даун внимание (цел-ориентирано), контролирано, волево внимание, свързано с предварителни знания и конкретна цел, необходимо за задълбочено учене и запаметяване.

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Изследванията показват, че вниманието влияе не само върху активността на отделните неврони, но и върху степента на синхронизация между тях в конкретни мозъчни зони, а именно тази синхронизация изглежда нарушена при честа консумация на кратко съдържание.

Какво показва fMRI изследването за паметта

В централно за темата изследване с функционален ядрено-магнитен резонанс (fMRI) учени сравняват мозъчната активност на 57 участници при извикване на спомени, след като едните са гледали кратки, фрагментирани видеа, а другите по-дълго, непрекъснато съдържание. Резултатите са показателни:

Снимка: pixabay

  • Участниците, гледали кратки видеа, показват по-слаба памет и намалена активност в клауструма, опашкото ядро (caudate nucleus) и средната темпорална извивка (MTG), зони, ключови за интеграция на информация, когнитивен контрол и семантична обработка.
  • По-слабата връзка между опашкото ядро и клауструма затруднява изграждането на цялостен, свързан спомен, докато линейният разказ в дългите видеа улеснява по-ефективното му възстановяване.
  • Намалената активност на опашкото ядро сочи към отслабен топ-даун когнитивен контрол, тоест по-трудно целенасочено фокусиране по време на паметова задача.
  • Слабата активация на MTG предполага нарушена семантична обработка, способността на мозъка да извлича смисъл и контекст от наученото.

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Заедно тези данни очертават три взаимосвързани механизма зад мозъчната деградация: нарушена интеграция на информация, отслабен когнитивен контрол и нарушена семантична обработка. Участниците, учили чрез кратки видеа, освен по-слаба непосредствена памет, показват и по-бързо забравяне при последващо тестване.

Учене чрез кратки видеа, примамливо, но рисковано

Въпреки тези данни, кратките видеоформати все по-често влизат в образователната практика, защото се смятат за по-мотивиращи и ангажиращи. Проблемът е, че това често пренебрегва научните доказателства за по-слабо работна памет, по-слаба вербална обработка и по-ниска активация на семантичните мрежи при учене чрез фрагментирано съдържание. Функционалните връзки между зрителните, вниманиевите и контролните мрежи на мозъка отслабват именно при експозиция на кратки видеа, точно обратното на това, което е нужно за трайно и дълбоко усвояване на знания.

Снимка: Freepik

Психично здраве и дигитално претоварване

Освен когнитивните последици, честото гледане на кратки видеа се свързва и с по-широки рискове за психичното здраве, тревожност, депресия и модели на дигитална пристрастеност, наподобяващи поведенческа зависимост. Невролози, психиатри и детски психолози все по-често насочват внимание към ефекта на дигиталното претоварване върху развиващия се мозък, особено при деца и юноши, чиито мрежи за внимание и когнитивен контрол все още узряват.

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Данните все още се натрупват, но посоката е ясна: прекомерната консумация на кратки видеа е свързана с отслабване на паметта, нарушена концентрация и по-слаб когнитивен контрол, особено при младежи. Ограничаването на времето пред фрагментирано съдържание, съзнателното редуване с по-дълги, структурирани формати и практикуването на дейности, изискващи целенасочено внимание, остават разумни стъпки за опазване на когнитивното здраве в дигиталната ера.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

  1. Medscape.  Is 'Brain Rot' Real? What Short Videos May Do to Cognition
  2. Current Psychiatry Reports,  за психичното здраве и употребата на кратки видеа
  3. SAGE Journals, за учене и ангажираност чрез кратки видеоформати
  4. Brain Topography.  fMRI изследване на паметта след гледане на кратки видеа
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  12. Univadis Italia,  ефектите върху когнитивните функции от видеата в социалните мрежи