Затлъстяването е сред водещите фактори, които повишават риска от онкологични заболявания. Но кой подход предлага по-голяма защита, хирургичната намеса или промяната в храненето?

Ново мащабно проучване дава ясен отговор и поставя намаляването на риска от рак в центъра на дискусията за лечение на тежкото затлъстяване.

Какво показва проучването

Според проучване, публикувано в списание Obesity Surgery, екип на Mayo Clinic в Рочестър, Минесота, под ръководството на д-р Висам Гусн, сравнява два подхода при възрастни с тежко затлъстяване:

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Метаболитна/бариатрична хирургия (МБХ) – включваща стомашен байпас (Roux-en-Y), ръкавна гастректомия , билиопанкреатична диверсия и регулируем стомашен пръстен.

Структурирано диетично консултиране и обучение за хранене.

Изследователите анализират данни на 90 192 пациенти без предходен рак, съпоставени по двойки според демография, придружаващи заболявания, тютюнопушене, алкохол и онкологичен скрининг. Средната възраст е около 43 години, близо 80% са жени, а средният индекс на телесна маса (ИТМ) е над 43. Пациентите са проследени до 5 години.

По-нисък риск при няколко вида рак

Резултатите показват, че метаболитната хирургия е свързана с осезаемо по-нисък онкологичен риск в сравнение с диетичното консултиране:

Рак, свързан със затлъстяване , с около 22% по-нисък риск (HR 0,775).

Рак на панкреаса , почти наполовина намален риск (HR 0,513).

Ендометриален карцином – HR 0,599.

Рак на дебелото черво – HR 0,693.

Рак на гърдата – HR 0,856.

Рак на черния дроб – HR 0,601.

Карцином на белия дроб – значителна редукция (HR 0,498).

Освен това операцията е свързана с по-нисък риск и от солидни тумори (HR 0,801), и от хематологични онкологични заболявания (HR 0,824), тоест ползата изглежда по-широка, отколкото се е предполагало досега.

Снимка: Canva

Какво да имаме предвид като пациенти

Авторите подчертават, че редукцията на теглото чрез превенция на рак при обезитет е обещаваща, но проучването е наблюдателно и се основава на административни данни. То не съдържа подробности за стадия на туморите, а краткият период на проследяване може да не улавя ракови заболявания с дълъг латентен период.

„Тези открития подсказват, че метаболитната хирургия може да осигури по-широка защита срещу рак, отколкото се е смятало, и подкрепят бъдещи проспективни и механистични проучвания“, коментират авторите.

Връзката между затлъстяване и онкологичен риск е добре установена, а новото изследване на Mayo Clinic насочва вниманието към ролята на метаболитната хирургия за намаляване на риска от рак при хора с тежко затлъстяване. Резултатите са окуражаващи, но не заместват индивидуалната медицинска консултация, решението за който и да е подход трябва да се вземе заедно с лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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