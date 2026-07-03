Докато летните горещини изтласкват температурите на морската вода до рекордни стойности, една малко позната бактерия намира идеални условия да се размножава в европейските крайбрежни води. 

Става дума за месоядни бактерии от рода Vibrio,  микроорганизми, които в редки случаи могат да причинят тежки инфекции. Колко реална е заплахата обаче и има ли повод за тревога? Ето какво казват лекарите и здравните институции.

Какво представлява бактерията вибрио?

Вибрио е род водни бактерии, които живеят естествено в топли и умерено солени крайбрежни води, там, където сладката и солената вода се смесват. Заразяването, известно като вибриоза, става по два основни начина: чрез плуване в замърсена вода или чрез консумация на замърсени морски дарове.

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Повечето щамове са безобидни. Два от тях (V. cholerae O1 и O139) причиняват холера, но по-голямата част от инфекциите не са толкова тежки. Именно щамът Vibrio vulnificus е този, който заслужи прозвището „месоядна бактерия“, той може да предизвика тежки и в редки случаи дори фатални инфекции, най-вече при хора с отворени рани или отслабена имунна система.

Симптоми на вибриоза, на какво да обърнете внимание

Симптомите се различават значително според пътя на заразяване:

  • При контакт с рана: зачервяване, оток, болка, а понякога и промяна в цвета на кожата. Възможни са и ушни инфекции.
  • При консумация на сурови миди и стриди: предимно стомашно-чревни оплаквания.

Според Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) нелекуваните раневи инфекции могат да доведат до сериозни усложнения като некротизиращ фасциит, инфекции на кръвта, сепсис и в най-тежките случаи ампутация.

Снимка: Ладислав Цветков

Инфекциите на кожата могат да прогресират в рамките на часове, предупреждават инфекционистите, затова при поява на подобни признаци трябва незабавно да се потърси медицинска помощ. Част от хората развиват симптоми едва 12 до 72 часа след контакта с водата.

Какъв е реалният риск

Инфекциите с вибрио остават сравнително редки в Европа, но няколко северни държави край Балтийско море съобщават за увеличение през последните години, особено през лета с продължителни горещини и по-топла вода. През 2018 г. са регистрирани 445 случая, над три пъти повече от годишната медиана от 126 случая за периода 2014–2017 г.

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Според Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) зачестяването на екстремните метеорологични явления през последните 20 години е довело до ръст на инфекциите, а нивата на бактерията в морските дарове се очаква да нарастват в световен мащаб.

Снимка: БГНЕС

Черно море сред водите с висок риск

За българските читатели е важно да се знае, че Черно море е сред водните басейни с най-високи концентрации на вибрио, наред с Балтийско и Северно море и крайбрежните зони с приток на големи реки. ECDC проследява разпространението на бактерията чрез интерактивна карта, която се обновява ежедневно и включва петдневна прогноза.

Как да се предпазите на плажа

Експертите подчертават, че за здравите хора рискът е нисък, а няколко прости мерки го намаляват допълнително:

  • Пазете отворените рани от водата. Ако имате порязване, използвайте водоустойчива лепенка. Новите татуировки, пиърсинги и оперативни рани също се броят за отворени рани.
  • Измивайте раните веднага след плуване със сапун и вода.
  • Избягвайте суровите морски дарове. Около две трети от случаите идват от консумация на сурови или недостатъчно термично обработени стриди и миди.
  • Потърсете лекар при съмнителни признаци и споменете за скорошно плуване в морето, за да получите точна диагноза.

Рисковите групи,  хора с чернодробни заболявания, отслабен имунитет, онкологични диагнози или ХИВ,  трябва да бъдат особено предпазливи.

Какво се крие в басейните и колко големи са рисковете за здравето

Месоядните бактерии звучат плашещо, но реалният риск за здравия човек е нисък. Затоплянето на морската вода създава по-благоприятни условия за вибрио, а Черно море е сред засегнатите басейни. Спазването на елементарни предпазни мерки, защита на раните и отказ от сурови морски дарове, прави летния сезон край морето безопасен за огромното мнозинство от почиващите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

 

  1. Verywell Health. „Лекари обясняват риска от месоядни бактерии на плажа това лято“: 

  2. Euronews Health. „Месоядна бактерия: какво представлява вибрио и трябва ли да се тревожим“