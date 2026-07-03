Докато летните горещини изтласкват температурите на морската вода до рекордни стойности, една малко позната бактерия намира идеални условия да се размножава в европейските крайбрежни води.

Става дума за месоядни бактерии от рода Vibrio, микроорганизми, които в редки случаи могат да причинят тежки инфекции. Колко реална е заплахата обаче и има ли повод за тревога? Ето какво казват лекарите и здравните институции.

Какво представлява бактерията вибрио?

Вибрио е род водни бактерии, които живеят естествено в топли и умерено солени крайбрежни води, там, където сладката и солената вода се смесват. Заразяването, известно като вибриоза, става по два основни начина: чрез плуване в замърсена вода или чрез консумация на замърсени морски дарове.

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Повечето щамове са безобидни. Два от тях (V. cholerae O1 и O139) причиняват холера, но по-голямата част от инфекциите не са толкова тежки. Именно щамът Vibrio vulnificus е този, който заслужи прозвището „месоядна бактерия“, той може да предизвика тежки и в редки случаи дори фатални инфекции, най-вече при хора с отворени рани или отслабена имунна система.

Симптоми на вибриоза, на какво да обърнете внимание

Симптомите се различават значително според пътя на заразяване:

При контакт с рана: зачервяване, оток, болка, а понякога и промяна в цвета на кожата. Възможни са и ушни инфекции.

При консумация на сурови миди и стриди: предимно стомашно-чревни оплаквания.

Според Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) нелекуваните раневи инфекции могат да доведат до сериозни усложнения като некротизиращ фасциит, инфекции на кръвта, сепсис и в най-тежките случаи ампутация.

Снимка: Ладислав Цветков

Инфекциите на кожата могат да прогресират в рамките на часове, предупреждават инфекционистите, затова при поява на подобни признаци трябва незабавно да се потърси медицинска помощ. Част от хората развиват симптоми едва 12 до 72 часа след контакта с водата.

Какъв е реалният риск

Инфекциите с вибрио остават сравнително редки в Европа, но няколко северни държави край Балтийско море съобщават за увеличение през последните години, особено през лета с продължителни горещини и по-топла вода. През 2018 г. са регистрирани 445 случая, над три пъти повече от годишната медиана от 126 случая за периода 2014–2017 г.

Според Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) зачестяването на екстремните метеорологични явления през последните 20 години е довело до ръст на инфекциите, а нивата на бактерията в морските дарове се очаква да нарастват в световен мащаб.

Снимка: БГНЕС

Черно море сред водите с висок риск

За българските читатели е важно да се знае, че Черно море е сред водните басейни с най-високи концентрации на вибрио, наред с Балтийско и Северно море и крайбрежните зони с приток на големи реки. ECDC проследява разпространението на бактерията чрез интерактивна карта, която се обновява ежедневно и включва петдневна прогноза.

Как да се предпазите на плажа

Експертите подчертават, че за здравите хора рискът е нисък, а няколко прости мерки го намаляват допълнително:

Пазете отворените рани от водата. Ако имате порязване, използвайте водоустойчива лепенка . Новите татуировки, пиърсинги и оперативни рани също се броят за отворени рани.

Измивайте раните веднага след плуване със сапун и вода.

Избягвайте суровите морски дарове. Около две трети от случаите идват от консумация на сурови или недостатъчно термично обработени стриди и миди.

Потърсете лекар при съмнителни признаци и споменете за скорошно плуване в морето, за да получите точна диагноза.

Рисковите групи, хора с чернодробни заболявания, отслабен имунитет, онкологични диагнози или ХИВ, трябва да бъдат особено предпазливи.

Месоядните бактерии звучат плашещо, но реалният риск за здравия човек е нисък. Затоплянето на морската вода създава по-благоприятни условия за вибрио, а Черно море е сред засегнатите басейни. Спазването на елементарни предпазни мерки, защита на раните и отказ от сурови морски дарове, прави летния сезон край морето безопасен за огромното мнозинство от почиващите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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