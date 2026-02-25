Дори ако сте прекарали COVID-19 в лека форма, вашият мозък може да е понесъл промени, които продължават да се усещат седмици или дори месеци, след като температурата е спаднала и кашлицата е отшумяла.

Точно това показва ново изследване на учени от Tulane University, публикувано в престижното научно списание Frontiers in Immunology.

Дългосрочните ефекти на „Ковид" върху мозъка са не само реални, но и фундаментално различни от тези, причинени от обикновения грип и науката вече има обяснение защо.

Какво открива изследването на Tulane University

Екипът, ръководен от д-р Xuебин Цин, професор по микробиология и имунология в Tulane National Biomedical Research Center, използва мишен модел, за да сравни дългосрочните последици от COVID-19 и грипа, след като вирусите вече не са откриваеми в организма.

Снимка: Canva

Резултатите покават, че и двата вируса оставят белези в белите дробове, но само SARS-CoV-2 причинява персистиращо възпаление на мозъка и увреждане на малките кръвоносни съдове, дори когато инфекцията е отдавна отминала.

„При двете инфекции наблюдавахме трайно белодробно увреждане. Но дългосрочните ефекти върху мозъка бяха уникални за SARS-CoV-2. Това разграничение е от критично значение за разбирането на дълъг „Ковид"", казва д-р Цин.

Белите дробове: Прилики и важна разлика

Когато изследователите анализират белодробна тъкан, откриват, че и грипът, и COVID-19 оставят трайни белодробни увреждания:

Имунни клетки, които не се „успокояват" напълно след инфекцията

Повишено натрупване на колаген — белтък, свързан с образуването на белези

Вкоченяване на белодробната тъкан, което може да обясни белодробни белези и задух след боледуване

Снимка: Canva

Съществена разлика обаче е, че при грипа белите дробове преминават в активен режим на възстановяване, специализирани клетки се насочват към увредените зони, за да възстановят лигавицата на дихателните пътища. При COVID-19 тази репаративна реакция е почти напълно липсваща, което подсказва, че вирусът може активно да пречи на естествения процес на зарастване.

Неврологичните симптоми след „Ковид": Какво се случва в мозъка

Най-поразителните находки са свързани именно с мозъка. Въпреки че вирусът не е открит директно в мозъчната тъкан, изследване с мишки, прекарали COVID-19, показват:

Персистиращо мозъчно възпаление седмици след инфекцията.

Малки зони на кървене, признак за увреждане на малките кръвоносни съдове.

Нарушения в генната експресия, свързани с регулирането на серотонин и допамин , системи, пряко отговорни за настроението, концентрацията и енергийните нива.

Снимка: Canva

Именно тези биологични промени може да стоят зад широко съобщаваните неврологични симптоми след „Ковид": мозъчна мъгла и умора, трудности с паметта, промени в настроението и когнитивни промени след боледуване. При мишките, прекарали грип, подобни промени в мозъка практически не са наблюдавани.

Дълъг „Ковид" срещу грип: Различна биология, различни последици

Изследването предоставя важна научна рамка, която обяснява защо дълъг „Ковид" срещу грип е неравностойно сравнение. И двата вируса причиняват трайно белодробно увреждане, но приликите до голяма степен спират дотук.

Само при COVID-19 се наблюдават мозъчно възпаление и увреждане на малките кръвоносни съдове в мозъка, докато при грипа тези промени практически липсват. Освен това, при „Ковид" белодробната тъкан не преминава в нормален режим на самовъзстановяване, процес, който при грипа протича относително нормално. Именно тази нарушена репарация, съчетана с мозъчните промени, обяснява защо неврологичните симптоми след „Ковид", мозъчна мъгла, умора, когнитивни затруднения са толкова характерни за дълъг „Ковид", но рядко се наблюдават след преболедуване от грип.

Какво означава това за пациентите и бъдещото лечение

Снимка: Canva

Според авторите на изследването, дефинирането на тези биологични промени дава по-ясна основа за мониторинг на пациентите и за разработване на терапии, насочени към предотвратяване на трайните увреждания. Разбирането на имунната реакция и мозъка при COVID-19 е ключово за намаляване на дългосрочните здравни последствия.

Важно е да се подчертае, че изследването е проведено върху животински модел и предстои потвърждение при хора. Въпреки това находките са в съответствие с клиничните наблюдения при пациенти с дълъг „Ковид" по целия свят.

Ново изследване на Tulane University потвърждава, че дългосрочните ефекти на „Ковид" върху мозъка са биологично уникални и не могат да бъдат сравнявани с тези от грипа. Докато и двата вируса увреждат белите дробове, само SARS-CoV-2 оставя трайни следи в мозъка, под формата на възпаление, съдови наранявания и нарушена хормонална регулация.

Тези открития може да са решаващи за възстановяването след респираторни инфекции и за разработването на ефективни подходи срещу дълъг „Ковид".

Ако изпитвате продължаващи симптоми след преболедуване от COVID-19, консултирайте се с личния си лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

