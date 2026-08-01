Зачервени, сълзящи и дразнещи очи след един следобед в басейна или морето са познато усещане за много хора през лятото. Но не винаги причината е безобидна, понякога зад дразненето от хлора или солената вода се крие конюнктивит. Разликата между обикновено дразнене и инфекция не винаги е очевидна на пръв поглед, а тя определя дали е нужно просто да изплакнете очите си, или да потърсите лекар.

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Защо хлорът и солената вода дразнят очите?

Хлорът в басейните се използва, за да убива бактерии и да поддържа водата чиста, но същото химично вещество може да бъде агресивно към чувствителната очна повърхност. Според специалистите от las Vegas Eye Docs, хлорът премахва защитния слой сълзи, който покрива окото, което води до зачервяване, сухота и дискомфорт. При по-продължителен контакт с хлорирана вода очите могат да станат и по-чувствителни към светлина.

Солената вода действа по сходен, но малко по-различен начин. Тя изтегля влага от повърхността на окото, причинявайки усещане за пясък и сухота. Освен това дребните частици сол могат да причинят микроскопични наранявания на роговицата, а временно замъгляване на зрението често се получава, докато не се измият очите с чиста вода.

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Кога дразненето прераства в конюнктивит?

Конюнктивитът представлява възпаление на конюнктивата — тънката мембрана, покриваща бялата част на окото и вътрешността на клепача.

https://svetatnazdraveto.bg/rechnik-na-zabolyavaniyata/konjunktivit.html"

Той може да бъде причинен от бактерии, вируси, алергени или химично дразнене.

Експертите от Healthline посочват, че микроорганизмите могат да оцелеят във водата дори при наличие на хлор, а самият хлор допълнително отслабва естествената защита на окото, което улеснява навлизането на бактерии или вируси. Това състояние понякога се нарича „окото на плувеца".

Основните видове конюнктивит, свързани с плуването

Иритативен конюнктивит : причинен директно от хлора или солената вода, изчезва обикновено сам, щом дразнителят бъде отстранен;

Алергичен конюнктивит : реакция към химикали във водата, не е заразен, но причинява силен сърбеж;

Бактериален конюнктивит : гъст, лепкав секрет, често изисква антибиотично лечение;

Вирусен конюнктивит : воднист секрет, силно заразен, може да започне от едното око и да премине към другото.

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Кои симптоми издават инфекция, а не просто дразнене?

Разграничаването между обикновено дразнене от химикали и истинска инфекция е ключово за начина, по който трябва да реагирате. Симптомите, които са общи за двете състояния, включват зачервяване, сълзене и усещане за пясък в очите. Това, което насочва по-скоро към инфекция, е наличието на:

гъст, жълтеникав или зеленикав секрет, който залепва клепачите, особено сутрин;

усещане, че инфекцията е преминала от едното към другото око след няколко дни;

придружаващи симптоми като настинка, възпалено гърло или болка в ушите;

продължаваща зачервеност и дискомфорт дори след старателно изплакване с чиста вода.

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Как да предпазите очите си, докато плувате?

Специалистите препоръчват няколко прости мерки, които значително намаляват риска от дразнене и инфекция:

Носете плувни очила , които прилепват плътно и защитават от пряк контакт с хлорирана или солена вода;

Избягвайте контактните лещи по време на плуване , защото те задържат вода директно върху окото, което удължава контакта с потенциални микроорганизми;

Изплаквайте очите с чиста вода веднага след излизане от басейна или морето;

Използвайте изкуствени сълзи , за да възстановите естествения защитен слой на окото;

Не търкайте очите си , тъй като това може да пренесе бактерии и да влоши раздразнението.

Какво да правите, ако подозирате конюнктивит?

При иритативен конюнктивит, причинен единствено от химично дразнене, обикновеното изплакване с вода и почивка от плуването често са достатъчни. Ако обаче се появи гъст секрет, силна болка, чувствителност към светлина или симптомите продължат повече от няколко дни, е важно да се потърси медицинска консултация. Бактериалните форми обикновено се лекуват с антибиотични капки, докато вирусните преминават сами, но изискват стриктна хигиена, за да не заразят и другото око или близките хора.

Лятото носи много поводи за радост край водата, но грижата за очите не бива да остава на заден план. Разпознаването на разликата между обикновено дразнене и потенциална инфекция може да ви спести дни на дискомфорт, а в случаите на съмнение, консултацията с офталмолог остава най-сигурният път напред.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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