Най-доброто време за прием на лекарства за алергия зависи от вашите симптоми, вида на лекарството, което използвате, и как тялото ви реагира на него.

Някои хора получават по-добро облекчение сутрин, докато други се повлияват добре от приема им вечер.

Сутрин или вечер: Кога е по-добре да приемаме лекарства за алергии?

Приемът на лекарства за алергия сутрин може да помогне за предотвратяване на симптоми, които могат да се обострят през деня, докато приемът им вечер може да предложи по-забележимо облекчение за тези, които изпитват нощни симптоми.

Плюсове на прием на медикаменти сутрин

Предотвратява дневни симптоми като кихане, сърбеж в очите и запушване на носа

Подходящ за варианти, които не предизвикват сънливост

Недостатъци на прием на медикаменти сутрин

Облекчението може да отшуми за една нощ

Сънливостта, свързана с лекарствата, може да повлияе на производителността

Плюсове на прием на медикаменти вечер

Насочен е към симптоми, които могат да нарушат нощния сън

Дава време лекарството да започне да действа, докато спи

Недостатъци на прием на медикаменти вечер

Потенциалната сънливост може да продължи и на следващата сутрин

Времето на прием зависи от появата на вашите симптоми

Симптомите на алергия не се появяват едновременно при всички:

Излагането на цветен прашец може да е засилено сутрин.

Симптомите могат да варират през деня в зависимост от провокиращите фактори.

Лежането може да влоши запушванията през нощта.

Може да се възползвате от коригиране на времето за прием на лекарството, ако забележите:

Симптоми, които се появяват постоянно през определено време на деня.

Симптоми, които се влошават или се предизвикват от специфична дейност.

Разпознаването на пика на симптомите е ключово за избора на най-ефективното време.

Кога да приемате различни лекарства за алергия

Не всички лекарства за алергия действат по един и същи начин. Времето на прием може да зависи от това как лекарството ви влияе.

Антихистамини (дневна срещу нощна употреба)

Следните антихистамини е по-малко вероятно да причинят сънливост:

Кларитин

Алегра

Зиртек

Те могат да се приемат по всяко време на деня (сутрин или вечер). Бенадрил (дифенхидрамин) обаче е седативен антихистамин и е най-добре да се приема вечер.

Деконгестанти (най-добре да се приемат по-рано през деня)

Деконгестанти като псевдоефедрин и фенилефрин могат да причинят прекъсвания на съня или безпокойство, ако се приемат твърде късно през деня.

Назални спрейове (съдържанието е от най-голямо значение)

Назалните спрейове, които могат да се използват за лечение на алергични симптоми, включват кортикостероидни спрейове, като например:

Фликсоназе (флутиказон)

Назакорт (триамцинолон)

Ринокорт (будезонид)

Могат да се приемат сутрин или вечер, но постоянството е най-важният фактор. Те действат най-добре, когато се използват всеки ден.

Други назални спрейове включват назални антихистамини. Тези спрейове могат да се използват веднъж до два пъти дневно. За хора, които ги използват само веднъж дневно (или при нужда), може да е най-добре да ги приемат сутрин при поленови алергии или преди лягане при алергии към домашни акари.

Как да изберете най-подходящото време за вас

Изборът на подходящо време за прием на лекарството за алергия може да окаже забележимо влияние върху това колко добре се контролират симптомите ви.

Тъй като причинителите на алергия и реакцията на тялото ви могат да варират през деня, намирането на оптималното време често изисква многоетапен подход.

За да откриете какво работи най-добре за вас:

Обърнете внимание на моделите на вашите симптоми.

Помислете за ежедневието си.

Наблюдавайте как тялото ви реагира на определени лекарства.

Помислете дали приемате лекарства с множество съставки, тъй като това може да повлияе на времето на приема.

Изборът на време за прием на препарати срещу алергия не е универсален, а зависи от баланса между пика на симптомите и вида на медикамента. Сутрешният прием е стратегически избор за превенция на дневния дискомфорт, причинен от полени, докато вечерният прием е безценен при нощно запушване на носа или при употреба на антихистамини със седативен ефект.

Всеки организъм реагира по различен начин на алергените и медикаментите. Препоръчваме ви да водите дневник на симптомите си, за да установите техния модел и интензивност през денонощието.

Ако въпреки приема на лекарства не чувствате облекчение или изпитвате силна сънливост и дискомфорт, задължително потърсете консултация с алерголог или лекуващия си лекар. Специалистът може да коригира дозировката или да предложи персонализиран план за лечение, който най-добре отговаря на вашия начин на живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

