Ако наскоро ви е поставен пейсмейкър поради аритмия, сърдечна недостатъчност или брадикардия, може да имате притеснения относно завръщането си към нормална физическа дейност или упражнения.

Може да изглежда, че тренировките с пейсмейкър са изключени, но всъщност са силно препоръчителни.

„Наистина има много малко причини, поради които някой със сърдечно заболяване не може да тренира. Упражненията са лекарство и имат огромни здравословни и лечебни свойства за сърцето“, препоръчват лекарите.

Въпреки това, има няколко неща, които трябва да имате предвид, след като имате поставен пейсмейкър.

Възстановяване след операция на пейсмейкър: Дейности, които трябва да се ограничат или избягват

Времето за възстановяване може да зависи от вида на пейсмейкъра, който имате. Това могат да бъдат традиционни кабелни трансвенозни устройства или по-малки безпроводни/безжични устройства.

Има четири основни вида пейсмейкъри:

Безпроводен/безжичен пейсмейкър (Leadless) се прикрепя към вътрешната стена на сърцето ви и няма отделна батерия или проводници.

Еднокамерен или двукамерен пейсмейкър използва проводници, които се прикрепят към една или две камери на сърцето ви.

Бивентрикуларният пейсмейкър има два проводника, свързващи се с долните камери на сърцето ви, и трети проводник, който се свързва с горната камера на сърцето ви за сърдечна ресинхронизираща терапия.

„И при двата случая е важно постепенно да увеличавате натоварването през първите няколко седмици. Разумна цел за връщане към изходното ви ниво на упражнения – това, което сте имали преди операцията – е около 4 до 6 седмици“, съветват лекарите.

Снимка: Canva

По време на възстановяването след операция на пейсмейкър, ограничете натоварващите дейности на горната част на тялото, като например вдигане на предмети по-тежки от 4,5 кг или различни видове спорт, като плуване, бокс, вдигане на тежести и други.

Тези дейности могат да увеличат натиска върху разреза и потенциално да доведат до усложнения. Вместо това се препоръчва през първите няколко месеца да се съсредоточите върху ходене, за да насърчите засиленото кръвообращение.

След като лекарят ви каже, че сте напълно възстановени след операцията на пейсмейкъра, обикновено можете да спортувате без ограничения. Препоръчително е обаче все пак да избягвате спортове, които са свързани с риска от директни удари в гърдите, дори ако сте претърпели операцията преди години.

Преди упражненията ви е нужен стрес тест на сърцето

Преди да започнете каквато и да е тренировъчна програма, лекарите препоръчват да направите тест за натоварване на бягаща пътека. Това ви позволява да разберете колко безопасно е сърцето ви, докато извършвате повече дейности.

„Когато ходите по-бързо и по-стръмно на бягаща пътека, ще разберем как работи сърцето, дали има някакви анормални сърдечни ритми и как реагира кръвното налягане, както и всички симптоми“, обясняват лекарите.“

Ако достигнете определена интензивност и забележите симптом, или може би кръвното ви налягане спре да се повишава, или има някои допълнителни сърдечни удари, тогава знаете, че трябва да тренирате под тази интензивност. Оттам нататък вашият лекар може да определи правилната интензивност на тренировката за вашите тренировки.

Обикновено хората с пейсмейкъри, които постепенно преминават към тренировъчна рутина, трябва да започнат с лека активност.

Тя се усеща като удобно ходене по равен път, което означава, че не е задължително да дишате тежко и можете да продължите. Докато възстановявате физическата си форма, можете да увеличите интензивността.

Какво да избягвате след операция за поставяне на пейсмейкър

Трябва да избягвате агресивно движение на ръката от същата страна като устройството или повдигането ѝ над главата и настрани през първите четири до шест седмици. Това означава да избягвате интензивни упражнения за ръце по време на кардио, силови тренировки и йога.

Снимка: OpenAI

Устройството обикновено се имплантира под ключицата, а електродите се вкарват в подключичната вена (дълбока вена, която пренася бедна на кислород кръв от горните крайници към сърцето) и надолу към сърцето. Така че в период от 4-6 седмици все още съществува риск от разместване при определени движения.

Пейсмейкър обикновено се имплантира от лявата страна на гръдния кош под ключицата, така че е особено важно да избягвате енергични движения на лявата ръка.

Агресивните движения на рамото или гръдния кош след процедурата също могат да причинят кървене и образуване на хематом (кървав джоб), както и да увеличат риска от инфекция. Трябва да сведете до минимум движението на рамото, за да може зоната да заздравее.

Въпреки това, все още можете да движите пръстите, ръцете и китките си. Леко движение на раменете също е приемливо, за да се предотврати скованост.

Кардио упражнения

Тъй като искате да избягвате агресивни движения на ръцете с дърпане и бутане през първите четири до шест седмици, това означава, че някои често срещани кардио уреди, като гребния тренажор и елиптичния тренажор, са забранени.

Въпреки това, ходенето навън или на бягаща пътека - дори и да люлеете ръцете си напред и назад, или карането на колело на открито или на закрито са добри форми на упражнения през първите шест седмици.

След като лекарят ви разреши други видове упражнения, възможностите ви за кардио тренировки се отварят. Обикновено повечето кардио упражнения са приемливи, стига да тренирате под прага, при който започват да се появяват нередовен сърдечен ритъм или симптоми.

Плуването и карането на колело на закрито са отлични начини да раздвижите тялото си с ниска или умерена интензивност.

За да сте сигурни, че тренирате в правилната зона на сърдечната честота, можете да носите пулсомер, смарт часовник или фитнес тракер.

Снимка: iStock

Що се отнася до високоинтензивните интервални тренировки, това ще варира от човек на човек и е добре първо да се консултирате с лекар.

Силови тренировки

Отново, трябва да избягвате упражнения за ръце над главата и настрани през първите четири до шест седмици след поставянето на пейсмейкъра. Но след това, силови тренировки с леки тежести, ластици или дори собственото ви телесно тегло са най-добрият вариант.

Въпреки че тренировките за силова тренировка се препоръчват за поддържане на силни мускули и кости, хората с пейсмейкъри трябва да бъдат внимателни при вдигането на по-тежки тежести. Всъщност, най-добре е да се избягва вдигането на тежки тежести, особено в горната част на тялото.

Това е така, защото интензивните силови тренировки могат да причинят скок в кръвното налягане, което не се препоръчва за хора със сърдечни заболявания. Освен това, някои хора са склонни да задържат дъха си, докато вдигат тежести, в опит да положат повече усилия, което може да повиши кръвното налягане още повече.

Йога и пилатес

Леките силови тренировки, като йога, пилатес и тай чи, са безопасни за хора с пейсмейкъри. Хората със сърдечни заболявания обаче обикновено трябва да избягват часовете по йога с гореща вода – или всякакъв вид упражнения с топлина, защото топлината може да разшири кръвоносните съдове и да причини обилно изпотяване, което е свързано с припадъци.

Ако започвате йога рутина, започнете бавно и променяйте позите, ако е необходимо. Бъдете внимателни как се чувствате, докато изпълнявате позите, и обърнете внимание на замаяността, за да предотвратите падания.

Колко често трябва да тренирате, ако имате пейсмейкър?

Тренировките 2 до 3 дни в седмицата по 15 до 20 минути лека или умерена интензивност са добро начало за всеки, който постепенно се връща към физическата си форма.

Но в крайна сметка целта на хората с пейсмейкъри е да могат да правят 150 до 300 минути аеробна активност с умерена интензивност седмично.

Освен това, стремете се да правите поне 2 дни силови тренировки с умерена интензивност, използвайки леки тежести, седмично. Искате да тренирате всички основни мускулни групи, включително горната и долната част на тялото и коремните мускули.

Обърнете внимание, че „активност“ не винаги означава целенасочено упражнение. Можете например да се разходите 15 минути с умерено темпо сутрин, за да пътувате до работа или докато вършите ежедневни задачи. Така че, ако правите това няколко пъти на ден, минутите могат бързо да се натрупат.

Ако някога не сте сигурни какви видове упражнения са най-подходящи за вас или как да напредвате в тренировките си безопасно, обърнете се към вашия кардиолог.

Някои хора с пейсмейкъри може да отговарят на условията за сърдечна рехабилитация, което означава, че ще могат да работят под ръководството на специалист, който може да предпише подходящите упражнения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

--------------------------------------------------

Източници