Те са най-често срещаните обезболяващи, които можете да закупите без рецепта във всяка аптека, но парацетамолът и ибупрофенът имат важни разлики.

Ако имате мускулно-скелетни болки, които засягат мускулите, костите, ставите, връзките и сухожилията, или възпаление, използвайте ибупрофен, съветват лекарите. А ако е просто обикновено главоболие, парацетамолът е добър.

Всеки обаче реагира различно на лекарства, така че може да откриете, че едното действа по-добре за вас от другото. И трябва да се консултирате с вашия личен лекар, преди да започнете да приемате някое от двете.

Ибупрофенът и парацетамолът са обезболяващи, които могат да понижат температурата. Но каква е разликата?

За какво се прилага парацетамолът: Дозировка

Парацетамолът има някои неща, в които превъзхожда другите. „Той е чудесен при температура, главоболие и леки до умерени болки “, казва Хейли Мориси, клиничен фармацевт.

Можете да приемате парацетамол на всеки 4-6 часа, а препоръчителната дневна доза за възрастни и юноши над 12 години е: по 1-2 таблетки 3-4 пъти дневно. Максимална дневна доза за възрастни - 8 таблетки.

При юноши над 12 години да не се приемат повече от 6 таблетки за 24 часа.

Употреба при деца

Деца от 6 до 12 години: по 1/2-1 таблетка 3-4 пъти дневно.

Деца под 6 години: лекарствената форма не е подходяща за деца под 6-годишна възраст. Препоръчва се интервалът между 2 приема да е 4-6 часа. Ако е необходимо, лекарствения продукт може да се приема на всеки 4 часа, но не повече от 4 пъти за 24 часа.

Трябва обаче да се консултирате с Вашия лекар относно подходящото за Вас дозиране.

За какво се прилага ибупрофен?

Ибупрофенът споделя способността на парацетамола да предотвратява мозъка ви да произвежда химикалите, които спомагат за появата на болка и треска. Ибупрофенът обаче има и друга функция.

Ибупрофенът е нестероидно противовъзпалително лекарство (НСПВС), което означава, че помага за намаляване на възпалението и отока в източника на нараняване. Парацетамолът не може да направи това.

Дозировка на ибупрофен

Както при парацетамол или при всяко друго лекарство, трябва да се консултирате с вашия лекар относно правилното дозиране, преди да започнете да приемате ибупрофен. Ибупрофен може да се приема на всеки 4-6 часа, а максималната доза за период от 24 часа е 1200 мг.

Възрастни и деца над 12 годишна възраст

Първоначално 2 таблетки, приети с вода. След това - 1-2 таблетки на всеки 4 часа, ако е необходимо.

Не приемайте повече от 6 таблетки дневно.

Не приемайте лекарството повече от 3 дни без консултация с лекар.

Ако независимо от лечението, болката и температурата се влошават или се появяват нови симптоми след първите 2 дни обърнете се към лекар.

Не давайте това лекарство на деца под 12 годишна възраст.

Съществува риск от бъбречно увреждане при дехидратирани деца и юноши.

Важно е да се отбележи, че максималната доза ибупрофен е много по-ниска от максималната доза парацетамол, така че смесването им може да бъде вредно за вас.

Евентуални вреди от парацетамола?

Употребата на твърде много от каквито и да е лекарства може да бъде вредна за вас и парацетамолът не е изключение.

Парацетамолът се метаболизира от черния дроб, така че предозирането или приемането на големи количества за продължителен период от време може сериозно да увреди черния дроб. Избягвайте парацетамол, ако имате проблеми с черния дроб.

По време на лечение с парацетамол не се препоръчва употреба на алкохол поради повишен риск от чернодробно увреждане.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Парацетамол може да се прилага по време на бременност. Трябва да използвате най-ниската възможна доза, която намалява болката и/или сваля температурата и за възможно най-кратко време.

Евентуални вреди от ибупрофена?

Бременните жени трябва да избягват ибупрофен, тъй като той може да повлияе на развитието на бебето им.

Най-често срещаният проблем с ибупрофена е стомашното дразнене. Той пречи на химикалите, които защитават стомашната лигавица, което може да доведе до разстроен стомах или киселини.

Ако страдате от гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) или други стомашни проблеми, вероятно трябва да избягвате ибупрофен.

Въпреки че нито едно от обезболяващи средства не разрежда кръвта, ибупрофенът може да забави съсирването на тромбоцитите в кръвта, което може да влоши кървенето. Ако приемате антикоагулант, вероятно трябва да се придържате към ацетаминофен.

Можете ли да ги вземете едновременно?

Тъй като и двете обезболяващи действат малко по-различно, те могат безопасно да се приемат заедно. Някои хора дори редуват приема на едно от двете, което също е безопасно.

Изборът между парацетамол и ибупрофен зависи изцяло от характера на болката и индивидуалното здравословно състояние. Въпреки че и двете лекарства са достъпни без рецепта, те имат различен механизъм на действие и специфични рискове.

Консултирайте се с лекар или фармацевт, особено ако имате хронични заболявания или приемате други медикаменти. Четете внимателно листовката, за да не надвишите максималната доза (особено важно при комбинирани препарати за грип, които често съдържат парацетамол).

Не превишавайте продължителността на приема без лекарско наблюдение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

