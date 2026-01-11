Ако страдате от запушен нос поради настинка, грип или алергия, вероятно сте се обърнали към назални деконгестанти за бързо облекчение.

Но знаете ли, че продължителната употреба на тези капки за нос може всъщност да влоши симптомите ви и дори да доведе до зависимост? Нова информационна кампания на британското Кралско фармацевтично дружество предупреждава, че използването на капки за нос за повече от седем дни може да предизвика сериозни проблеми.

Какво е медикаментозен ринит и защо е опасен

Продължителната употреба на назални деконгестанти може да доведе до състояние, известно като медикаментозен ринит. Това е парадоксално явление, при което лекарството, което трябва да облекчи запушването на носа, всъщност го влошава след прекратяване на ефекта му.

Снимка: Getty Images

Как се случва това? Когато използвате капки за нос за дълъг период, кръвоносните съдове в носната лигавица се свиват многократно. След известно време те свикват с лекарството и започват да се разширяват още повече, отколкото преди употребата на спрея. Резултатът е още по-силно запушване на дихателните пътища и нужда от все по-чести приложения на продукта.

Какво показват проучванията

Според проучване на Кралското фармацевтично дружество сред 300 фармацевти:

59% от фармацевтите смятат, че обществеността не е наясно с рисковете от продължителна употреба на назални спрейове.

74% препоръчват информацията на опаковките да бъде по-ясна относно седемдневния лимит.

63% от анкетираните съобщават, че са се намесвали в случаи на подозирана прекомерна употреба на деконгестанти.

Проф. Амира Гиргис, главен учен в Кралското фармацевтично дружество, подчертава, че капките за нос могат да помогнат за краткосрочно облекчение, но използването им за повече от седем дни може да влоши значително запушването на носа.

Снимка: Canva

Кога са полезни капките за нос

Назалните спрейове са ефективни при краткосрочна употреба за:

Остри респираторни заболявания и грип и настинка

Алергичен ринит (сенна хрема)

Синузит (възпаление на синусите)

Запушени синуси поради различни причини

При правилна употреба те предлагат бързо облекчение и могат да подобрят качеството на живот по време на болест.

В сезона на грипа

Предупреждението идва в особено подходящ момент, тъй като данните от Министерството на здравеопазването показват увеличение на респираторните инфекции в страната. През последните седмици на декември 2025 г. в България са регистрирани над 4 949 случая на остри заразни заболявания, при 4 642 случая в средата на месеца.

От тях 3 906 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) спрямо 3 571 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 112,40 на 10 000 души, което представлява ръст спрямо 102,76 на 10 000 души.

Снимка: Getty Images

Лабораторните изследвания потвърждават циркулация на грипни вируси A(H1N1)pdm09 и A(H3N2), както и SARS-CoV-2, което обяснява нарастващата нужда от симптоматично лечение на запушен нос и други респираторни симптоми.

Какви са алтернативите на капките за нос

Ако запушването на носа продължава повече от седем дни, експертите препоръчват:

Физиологичен разтвор или морска вода - безопасна алтернатива за ежедневна употреба.

Парни инхалации - помагат при овлажняване на лигавиците.

Антихистамини - при алергичен произход на симптомите.

Консултация с фармацевт или лекар - за определяне на причината и подходящо лечение.

Как да избегнете странични ефекти на капките за нос

За да предотвратите странични ефекти и пристрастяване към капки за нос:

Не превишавайте 7-дневния период на употреба.

Следвайте точно инструкциите на опаковката.

Избягвайте самолечение при хронични симптоми.

Потърсете фармацевтични съвети при съмнение.

Не споделяйте личния си назален спрей с други.

Снимка: Canva

Капките за нос са полезен инструмент при краткосрочно лечение на хрема и запушване на носа, но рисковете при самолечение и продължителна употреба са реални и потенциално сериозни. Феноменът на отскок на конгестията или медикаментозният ринит може да превърне временния симптом в хроничен проблем, изискващ по-сложно лечение.

В контекста на настоящата грипна обстановка в България е важно да използваме назалните деконгестанти разумно и да търсим професионални фармацевтични съвети при нужда. Помнете: седем дни е максимумът – след това се обърнете към специалист за подходяща алтернатива.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

