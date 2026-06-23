Над 50% от българите страдат от високо кръвно налягане, като средната стойност надхвърля в пъти глобалните нива.

Тревожен факт е, че над половината от тях не провеждат адекватно лечение, а страната ни е на първо място в ЕС по преждевременна смъртност от сърдечно-съдови заболявания.

За щастие, промените в начина на хранене и начина на живот могат да окажат голямо влияние върху подобряването на кръвното ви налягане.

Една от най-препоръчваните промени за понижаване на кръвното налягане е намаляването на приема на сол, тъй като повечето от нас консумират твърде много сол.

Солта (натрият) привлича вода и може да увеличи обема на кръвта, което води до по-високо кръвно налягане. С течение на времето твърде много натрий може да поддържа кръвното налягане високо и да натоварва още повече сърцето ви, увеличавайки риска от сърдечни заболявания и инсулт.

България е лидер по консумация на сол

България се нарежда сред страните с най-висока консумация на сол в света. Българите приемат средно по 10-14 грама сол на ден, а в някои райони стойностите достигат близо 20 грама. Тези цифри надвишават 2 до 3 пъти препоръчителните лимити от Световната здравна организация (СЗО).





Препоръките на Световната здравна организация (СЗО) са около 5 грама на ден, което се равнява на около една чаена лъжичка.

За хората със сърдечни заболявания или високо кръвно налягане, както и по-възрастните, се препоръчват по-ниски стойности, като около 1500 милиграма натрий дневно, което съответства на около 3.8-4.2 грама сол.

„Въпреки че „изключването на солта“ звучи като пълното ѝ елиминиране, това не е така за оптимален контрол на сърцето или кръвното налягане“, казва Мишел Рутенщайн, магистър, регистриран диетолог.

„Тази фраза има за цел да препоръча намаляване на количеството добавена сол в ежедневното ви хранене, тъй като именно там тя е най-разпространена.“

Сега първата ви мисъл може да е да се откажете от солницата, за да намалите приема си, но НЕ оттам идва по-голямата част от натрия, който приемаме.

„По-голямата част от добавената сол в диетата на хората идва от преработени храни, ресторантски ястия, деликатесни меса, консервирани супи, чипс, сосове и замразени храни“, обясняват експертите.

Пакетираните храни са често срещан виновник за излишък на натрий и четенето на етикетите всъщност е едно от най-добрите места, от които да започнете, когато искате да го намалите.

Разгледайте съдържанието на натрий в храните, които обикновено добавяте в пазарската си количка. Това ще ви даде обща представа кои храни са с най-високо съдържание на натрий, за да можете да правите разумни замени.

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Храна, която има 20% или повече от дневната стойност, се счита за висок източник на натрий, докато по-малко от 5% от дневната стойност се счита за нисък.

Какво се случва с кръвното ви налягане

Добрата новина е, че намаляването на приема на натрий може значително да подобри кръвното ви налягане доста бързо.

„Някои хора може да забележат промени в рамките на една седмица, особено ако обичайната им диета е с високо съдържание на натрий“, добавя Вероника Раус, регистриран диетолог, специалист, посветен в помощ на хората, които искат да понижат холестерола и кръвното си налягане, посредством начина на хранене.

„Кръвното налягане отразява силата на кръвта върху стените на артериите, а понижаването на натрия може да помогне на тялото да се освободи от излишната течност, което може да намали това налягане сравнително бързо“, обяснява тя.

Специално проучване установява, че едноседмична диета с ниско съдържание на натрий води до впечатляващ спад от 8 единици на систоличното кръвно налягане (горното).

Разбира се, тялото на всеки е различно, така че реакцията ви може да зависи от цялостния ви хранителен режим, лекарствата и други фактори, свързани с начина ви на живот.

Освен че просто намаляват приема на сол, изследванията показват, че различни диетични подходи за спиране на хипертонията са една от най-добрите диети за подобряване на кръвното налягане в рамките на седмици след приемането им.

Съвети за намаляване на приема на сол

Готови ли сте да предприемете действия, за да намалите приема на излишната сол в ежедневното си меню? Ето няколко съвета от нашите експерти, които ще ви помогнат да започнете.

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Правете малки стъпки: Не се отказвайте рязко. „Когато съветвам хората да намалят приема на сол, нямам предвид да я елиминирам напълно“, казва диетологът Рутенщайн. „Вместо това става въпрос за установяване на произхода на по-голямата част от натрия, постепенното му намаляване и добавяне на други вкусови елементи, така че храната да продължи да има приятен и засищащ вкус“, добавя тя.

Хранете се по-рядко навън: Храната в ресторантите и т.нар. фаст фуудс са известни с високото си съдържание на натрий, а това може да е голям фактор за общия ви прием на натрий.

Избирайте храни с ниско съдържание на натрий за всеки ден: Някои храни за всеки ден, като хляб, пица и крекери, могат да бъдат скрити източници на натрий. Продукти като хляб може да не са солени на вкус, но натрият се добавя чрез съставки като сода бикарбонат и консерванти, които помагат за текстурата, набухването и срока на годност. Ето защо проверявайте етикетите и се стремете да консумирате хляб с 5% или по-малко дневна стойност за натрий.

Заложете на билки и подправки: Може да замените солта с любимите си подправки, сушени билки, лимон, чесън или оцет, за да запазите вкуса на храната. Ако забележите, че любимата ви подправка е с високо съдържание на натрий, опитайте да използвате половината от обичайното си количество.

Намаляването на консумацията на сол може да има значително въздействие върху кръвното налягане. Някои хора могат да видят подобрения само след една седмица след намаляване на приема на натрий.

Създайте си навик да четете етикетите за хранителната информация, тъй като пакетираните храни и храната за вкъщи са сред най-големите източници на излишен натрий в диетата. Също така помислете за спазване на диетата, която набляга на пълнозърнести, минимално преработени храни за поддържане на здравословно кръвно налягане.

Заедно тези малки промени могат да окажат голямо влияние върху дългосрочното здраве на сърцето.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници