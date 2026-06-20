Тахикардия е наименованието, използвано за описание на учестен сърдечен ритъм. Официално всеки сърдечен ритъм, който е по-бърз от 100 удара в минута, се счита за тахикардия, независимо дали тахикардията се счита за нормална или не.

Синусовата тахикардия е често срещано състояние, което понякога се случва в отговор на стресови ситуации. Сърцето ви бие повече от 100 пъти в минута, но обикновено се връща към нормалното, след като стресовото събитие отмине.

Ако симптомите ви продължават, когато тялото ви е в покой, е добре да се консултирате с вашия лекар.

Какво представлява синусовата тахикардия

Обикновено сърдечният ритъм се контролира от синусовия възел, малка структура в горната дясна камера (предсърдие), която генерира електрическия сигнал на сърцето.

Колкото по-бързо синусовият възел изпраща електрически сигнали, толкова по-бърз е сърдечният ритъм.

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Синусовата тахикардия освен ако не се дължи на физическо натоварване, болка, инфекция, стимуланти или тревожност/стрес, винаги е физиологичен отговор на основно състояние, като например:

Болка, инфекция

Нарушение на щитовидната жлеза

Белодробна емболия

Застойна сърдечна недостатъчност

Какво е неприемлива синусова тахикардия?

Ако причината за синусовата ви тахикардия е неизвестна, тя се нарича неприемлива синусова тахикардия. Все още имате повече от 100 сърдечни удара в минута, но няма нищо необичайно на вашата ЕКГ (електрокардиограма).

Обикновено жените на 30-годишна възраст са склонни да развият този вид синусова тахикардия. Проблемът не е сериозен.

Вашата ЕКГ (електрокардиограма) може да помогне на вашия лекар да различи синусовата тахикардия от други видове тахикардия. Някои от тях са:

Суправентрикуларната тахикардия (СВТ) има подобни симптоми, но обикновено се причинява от неща, които можете да контролирате.

Синусовата тахикардия с преждевременни камерни контракции (PVC) и синусовата тахикардия с PAC (преждевременни предсърдни контракции) могат да ви дадат усещане за учестено или биещо сърце (сърцебиене). Тези допълнителни сърдечни удари обаче обикновено не са причина за безпокойство.

Вентрикуларната тахикардия може да бъде опасна и може да изисква CPR (кардиопулмонална реанимация), когато човек има болка в гърдите и затруднено дишане.

Кого засяга синусовата тахикардия?

Всеки може да получи синусова тахикардия. Това е нормална реакция на нещо, което ви причинява стрес.

Какво причинява синусовата тахикардия

При синусова тахикардия тялото ви реагира на нещо стресиращо, което се случва, като например:

Страх

Нервност

Температура

Интензивно упражнение

Някои лекарства

Дехидратация

Въпреки че синусовата тахикардия се счита за нормална реакция в тези ситуации, тя не е нормална, когато тялото ви е в покой.

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Други причини, които не са толкова чести, включват:

Увреден сърдечен мускул

Анемия

Обилно кървене

Свръхактивна щитовидна жлеза (хипертиреоидизъм)

Ако вашият лекар изключи тези причини, той може да реши, че имате неприемлива синусова тахикардия.

Какви са симптомите на синусова тахикардия?

Много хора нямат симптоми на синусова тахикардия. Ако имат симптоми, те често не траят дълго. Вашите симптоми могат да включват:

По-бърз сърдечен ритъм

Сърцебиене

Припадък

Болка в гърдите

Замаяност

Затруднено дишане

Симптомите на неприемливата синусова тахикардия включват:

Задух

Умора

Невъзможност за справяне с упражнения

Сърцебиенe

Как се диагностицира синусова тахикардия?

Електрокардиограма (ЕКГ)

Ехокардиограма

Холтер монитор

Компютърна томография на гръдния кош

Кръвни изследвания

Рентгенова снимка на гръдния кош

Пулсова оксиметрия, за да се провери колко кислород има в кръвта ви

Сканиране за проверка на кръвообращението в белите дробове

Вашият лекар може да диагностицира неподходяща синусова тахикардия, като изключи други причини за синусова тахикардия.

Какво е лечението на синусова тахикардия?

Вашият лекар ще се съсредоточи върху лечението на причината за синусовата ви тахикардия.

Ако причината е стрес или натоварващи упражнения, спирането им може да реши проблема. Ако друг медицински проблем (като дехидратация или анемия) е причинил синусовата тахикардия, вашият лекар ще лекува това.

За неподходяща синусова тахикардия, леченията могат да включват:

Бета-блокери

Блокери на калциевите канали

Катетърна аблация

Когнитивно-поведенческа терапия

Как мога да предотвратя синусова тахикардия?

За съжаление, някои от причините за синусова тахикардия са извън вашия контрол. Можете обаче да предотвратите някои от причините, като останете спокойни, здрави и хидратирани.

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Други промени в начина на живот включват:

Намаляване на приема на кофеин

Редовно спортуване

Отказване от тютюнопушене и употреба на тютюневи изделия

Консумиране на по-малко натрий

Синусовата тахикардия е един вид учестен пулс. Това е често срещана реакция на неща като стрес, интензивни упражнения или дехидратация. Симптомите обикновено изчезват сами, след като стресовата ситуация отмине.

Ако симптомите продължават, когато тялото ви е в покой, е време да се свържете с вашия лекар. Синусовата тахикардия обикновено не е причина за безпокойство, но други видове тахикардия могат да бъдат по-опасни.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници