Острият гастрит може да се появи внезапно, причинявайки забележими симптоми, които могат бързо да отшумят без лечение.

Хроничният гастрит обаче често е асимптоматичен. Хроничният гастрит е често срещан проблем и увеличава риска от усложнения като стомашни язви и рак на стомаха.

Тази статия разглежда симптомите, причините и лечението, свързани с гастрита, и предоставя съвети какво да се яде и какво да се избягва, за да се облекчат симптомите.

Какво точно представлява гастритът

Гастритът представлява възпаление на лигавицата на стомаха. Той може да се развие бързо и да отшуми (остър гастрит) или да прогресира бавно и да продължи с години (хроничен гастрит).

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Според класификацията в медицинската литература, заболяването може да бъде ерозивно (уврежда стомашната лигавица) или неерозивно (предизвиква промени, без да я разрушава).

Какви са симптомите на гастрита

Човек с гастрит може да няма забележими симптоми, докато друг може да има тежки симптоми.

Обикновено хората съобщават за остра, пронизваща или пареща болка в горната централна или горната лява част на корема, която често се разпространява към гърба.

Други често срещани симптоми включват подуване на корема, чувство за пълнота или тежест, оригване и гадене. Когато гастритът причинява повръщане, повърнатото може да е бистро, жълто или зелено.

Някои симптоми на тежък гастрит включват:

Повърнато, което съдържа кръв

Силна стомашна болка

Червена или черна кръв в изпражненията или повърнато

Изпражнения с неприятна миризма

Загуба на тегло

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Човек се нуждае от спешна медицинска помощ, ако изпитва горното в комбинация с някое от следните, тъй като те могат да показват усложнения като кървене от стомашна язва или перфорация:

Учестен пулс

Прекалено изпотяване

Болки в корема с температура

Черни или кървави изпражнения

Замаяност и припадък

Какво причинява гастрита

Причините за гастрит са разнообразни. Ето най-честите от тях:

Бактерията Helicobacter pylori (H. pylori)

Инфекцията с H. pylori е водещата причина за гастрит в световен мащаб. Според данни, публикувани от американския Национален институт по диабет и храносмилателни и бъбречни заболявания, около 35% от хората носят тази бактерия в организма си.

Бактерията уврежда защитния слой на стомаха, позволявайки на киселините да дразнят тъканта.

Нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС)

Честата употреба на обезболяващи като ибупрофен и аспирин може да доведе до т.нар. реактивен гастрит. Изследвания показват, че реактивният гастрит засяга около 15% от хората в западните страни, като НСПВС са посочени като основен рисков фактор и честа причина за стомашни язви.

Автоимунни заболявания

При автоимунния атрофичен гастрит имунната система атакува собствената стомашна лигавица. Това може да нарушава усвояването на желязо и витамин В12, което от своя страна да доведе до анемия. Рискът е по-висок при хора с вече известни автоимунни заболявания като тиреоидит на Хашимото или диабет тип 1.

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Физическа травма и хирургия

Хирургичните интервенции на стомаха могат да причинят т.нар. постгастректомичен гастрит. При него лигавицата постепенно се дегенерира след отстраняване на стомашна тъкан.

Други причини

Вирусни и гъбични инфекции (особено при хора с отслабен имунитет)

Радиационно облъчване на коремната област

Еозинофилен гастрит, дължащ се на алергична реакция

Рядкото заболяване болест на Менетрие (придобито заболяване на стомаха, характеризиращо се с гигантски удебелявания на стомашните гънки (хипертрофия) и свръхрастеж на лигавичните клетки)

Рискови фактори

Определени групи хора са изложени на по-висок риск от развитие на гастрит. Сред основните рискови фактори са:

Тютюнопушене и прекомерна употреба на алкохол

Хроничен стрес

Редовна употреба на НСПВС, стероиди или химиотерапевтични средства

Дефицит на витамин В12

Автоимунни заболявания (Хашимото, диабет тип 1)

ХИВ инфекция или болест на Крон

По-напреднала възраст и намален имунитет

Усложнения при нелекуван гастрит

Ако гастритът не се лекува, той може да доведе до стомашни язви, кървене, анемия и витаминен дефицит.

Освен това, според публикации в специализирани медицински издания, хроничният H. pylori гастрит може леко да повиши риска от развитие на рак на стомаха. Именно затова ранната диагностика и навременното лечение са от ключово значение.

Гастритът е широко разпространено, но напълно лечимо заболяване. Разбирането на това какво причинява гастрит е първата стъпка към правилна профилактика и лечение.

При поява на симптоми е важно да се консултирате с лекар, особено ако те са тежки или продължително присъстващи. Навременното лечение предпазва от сериозни усложнения и поддържа здравето на стомаха в дългосрочен план.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници