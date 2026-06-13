Острият гастрит може да се появи внезапно, причинявайки забележими симптоми, които могат бързо да отшумят без лечение.
Хроничният гастрит обаче често е асимптоматичен. Хроничният гастрит е често срещан проблем и увеличава риска от усложнения като стомашни язви и рак на стомаха.
Тази статия разглежда симптомите, причините и лечението, свързани с гастрита, и предоставя съвети какво да се яде и какво да се избягва, за да се облекчат симптомите.
Какво точно представлява гастритът
Гастритът представлява възпаление на лигавицата на стомаха. Той може да се развие бързо и да отшуми (остър гастрит) или да прогресира бавно и да продължи с години (хроничен гастрит).
Според класификацията в медицинската литература, заболяването може да бъде ерозивно (уврежда стомашната лигавица) или неерозивно (предизвиква промени, без да я разрушава).
Какви са симптомите на гастрита
Човек с гастрит може да няма забележими симптоми, докато друг може да има тежки симптоми.
Обикновено хората съобщават за остра, пронизваща или пареща болка в горната централна или горната лява част на корема, която често се разпространява към гърба.
Други често срещани симптоми включват подуване на корема, чувство за пълнота или тежест, оригване и гадене. Когато гастритът причинява повръщане, повърнатото може да е бистро, жълто или зелено.
Някои симптоми на тежък гастрит включват:
- Повърнато, което съдържа кръв
- Силна стомашна болка
- Червена или черна кръв в изпражненията или повърнато
- Изпражнения с неприятна миризма
- Загуба на тегло
Човек се нуждае от спешна медицинска помощ, ако изпитва горното в комбинация с някое от следните, тъй като те могат да показват усложнения като кървене от стомашна язва или перфорация:
- Учестен пулс
- Прекалено изпотяване
- Болки в корема с температура
- Черни или кървави изпражнения
- Замаяност и припадък
Какво причинява гастрита
Причините за гастрит са разнообразни. Ето най-честите от тях:
Бактерията Helicobacter pylori (H. pylori)
Инфекцията с H. pylori е водещата причина за гастрит в световен мащаб. Според данни, публикувани от американския Национален институт по диабет и храносмилателни и бъбречни заболявания, около 35% от хората носят тази бактерия в организма си.
Бактерията уврежда защитния слой на стомаха, позволявайки на киселините да дразнят тъканта.
Нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС)
Честата употреба на обезболяващи като ибупрофен и аспирин може да доведе до т.нар. реактивен гастрит. Изследвания показват, че реактивният гастрит засяга около 15% от хората в западните страни, като НСПВС са посочени като основен рисков фактор и честа причина за стомашни язви.
Автоимунни заболявания
При автоимунния атрофичен гастрит имунната система атакува собствената стомашна лигавица. Това може да нарушава усвояването на желязо и витамин В12, което от своя страна да доведе до анемия. Рискът е по-висок при хора с вече известни автоимунни заболявания като тиреоидит на Хашимото или диабет тип 1.
Физическа травма и хирургия
Хирургичните интервенции на стомаха могат да причинят т.нар. постгастректомичен гастрит. При него лигавицата постепенно се дегенерира след отстраняване на стомашна тъкан.
Други причини
- Вирусни и гъбични инфекции (особено при хора с отслабен имунитет)
- Радиационно облъчване на коремната област
- Еозинофилен гастрит, дължащ се на алергична реакция
- Рядкото заболяване болест на Менетрие (придобито заболяване на стомаха, характеризиращо се с гигантски удебелявания на стомашните гънки (хипертрофия) и свръхрастеж на лигавичните клетки)
Рискови фактори
Определени групи хора са изложени на по-висок риск от развитие на гастрит. Сред основните рискови фактори са:
- Тютюнопушене и прекомерна употреба на алкохол
- Хроничен стрес
- Редовна употреба на НСПВС, стероиди или химиотерапевтични средства
- Дефицит на витамин В12
- Автоимунни заболявания (Хашимото, диабет тип 1)
- ХИВ инфекция или болест на Крон
- По-напреднала възраст и намален имунитет
Усложнения при нелекуван гастрит
Ако гастритът не се лекува, той може да доведе до стомашни язви, кървене, анемия и витаминен дефицит.
Освен това, според публикации в специализирани медицински издания, хроничният H. pylori гастрит може леко да повиши риска от развитие на рак на стомаха. Именно затова ранната диагностика и навременното лечение са от ключово значение.
Гастритът е широко разпространено, но напълно лечимо заболяване. Разбирането на това какво причинява гастрит е първата стъпка към правилна профилактика и лечение.
При поява на симптоми е важно да се консултирате с лекар, особено ако те са тежки или продължително присъстващи. Навременното лечение предпазва от сериозни усложнения и поддържа здравето на стомаха в дългосрочен план.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- MedicalnewsToday: Всичко, което трябва да знаете за гастрита (2024):
- Медицинска платформа „StatPearls“: Гастрит (2023)
- Национален институт по диабет, храносмилателни и бъбречни заболявания на САЩ — „NIDDK“: Гастрит и гастропатия (2019)
- Научно списание „BMC Gastroenterology“: Разпространение на хистологичния гастрит сред населението и връзката му с епигастрална болка (2024)