Ракът на черния дроб може да засегне всеки човек, но е по-често срещан при хора с други състояния, които увреждат черния дроб, включително хепатит B или C и цироза.

В тази статия разглеждаме видовете рак на черния дроб, най-важните признаци и симптоми, както и как се диагностицира заболяването.

Разберете какви са начините за лечение на рак на черния дроб и какви са евентуалните усложнения.

Видове рак на черния дроб

Когато лекарите говорят за рак на черния дроб, те обикновено го класифицират като един от два вида:

Първичен рак на черния дроб: Този тип започва в черния дроб.

Вторичен рак на черния дроб: Този рак започва в друга област на тялото и се разпространява в черния дроб. Вторичният рак на черния дроб е известен още като метастатично заболяване.

Снимка: Canva

Вторичните ракови заболявания на черния дроб носят името на органа, от който са възникнали. Например, ако ракът е започнал в дебелото черво и се е разпространил в черния дроб, той е известен като метастатичен рак на дебелото черво, а не рак на черния дроб.

Видовете първичен рак на черния дроб включват:

Хепатоцелуларен карцином: Това е най-често срещаният вид първичен рак на черния дроб и започва в чернодробни клетки, наречени хепатоцити. Това е формата, която лекарите обикновено имат предвид, когато говорят за рак на черния дроб.

Интрахепатален холангиокарцином (рак на жлъчните пътища): Този тип започва в клетки, които покриват жлъчните пътища, които са тръби в черния дроб, пренасящи жлъчката до червата. Той представлява 10 до 20 процента от първичните ракови заболявания на черния дроб.

Хепатобластом: Това е рядък рак на черния дроб, който обикновено засяга деца под 4-годишна възраст.

Ангиосарком и хемангиосарком: Това са редки видове рак, които започват в клетки, покриващи кръвоносните съдове на черния дроб.

Признаци и симптоми на рак на черния дроб

Много хора с рак на черния дроб не изпитват никакви симптоми в ранните етапи. Когато симптомите на рак на черния дроб се появят, те могат да включват:

Необяснима загуба на тегло

Загуба на апетит

Пожълтяване на кожата или бялото на очите (жълтеница)

Болка в горната част на корема

Подуване или подуване на корема

Гадене или повръщане

Слабост

Умора

Варовити, бели изпражнения

Тъмно оцветена урина

Лесно образуване на синини или кървене

Причини и рискови фактори за рак на черния дроб

Ракът на черния дроб често е последица от цироза - образуване на белези на черния дроб. Цирозата обикновено е резултат от други заболявания, които увреждат черния дроб, като хепатит, стеатотично (мастно) чернодробно заболяване и хронична употреба на алкохол.

Тя може да бъде причинена и от други състояния, фактори на начина на живот и някои лекарства.

Снимка: Canva

Увредените чернодробни клетки развиват дефекти или мутации в своята ДНК, които карат те да растат неконтролируемо и да образуват тумор.

Рискови фактори за рак на черния дроб

Изследователите са идентифицирали няколко рискови фактора, които увеличават шансовете на човек да развие рак на черния дроб. Те включват:

Цироза на черния дроб, хроничен хепатит B или хепатит C

Пушене

Наднормено тегло или затлъстяване

Някои наследствени заболявания, като болестта на Уилсън (рядко заболяване, което причинява отравяне с мед) и хемохроматоза (натрупване на излишно желязо в черния дроб)

Прекалена консумация на алкохол

Диабет

Храни, съдържащи афлатоксин (гъбички, които могат да растат върху зърнени храни и ядки, които не са били съхранявани правилно)

Стеатотично чернодробно заболяване, свързано с метаболитна дисфункция, известно преди като неалкохолно мастно чернодробно заболяване (натрупване на мазнини в черния дроб)

Как се диагностицира ракът на черния дроб?

Често срещани тестове и процедури, използвани за диагностициране на рак на черния дроб, включват:

Кръвни изследвания: Те се използват за откриване на нарушения в чернодробната функция или маркери в кръвта, които предполагат развитие на рак на черния дроб.

Образни изследвания: Ултразвук, компютърна томография или магнитно-резонансна томография се използват, за да се даде на лекарите подробен поглед върху черния дроб.

Биопсия: Това включва вземане на парче тъкан за изследване за рак в лаборатория.

Както при повечето видове рак, колкото по-рано се открие ракът на черния дроб, толкова по-голям е шансът за положителен резултат. Ако сте с висок риск, Вашият лекар може да препоръча редовни кръвни и образни изследвания.

Възможни начини за лечение на рак на черния дроб

Специфичните лечения, които лекарите препоръчват за рак на черния дроб, зависят от много фактори, включително колко напреднал е ракът и колко здрав е пациентът като цяло.

Хирургия

Хирургичните възможности за лечение на рак на черния дроб включват:

Отстраняване на тумор: Хирургът може да отстрани тумора и част от здравата чернодробна тъкан, която го заобикаля. Това може да е вариант, ако туморът е малък и останалата част от черния дроб е достатъчно здрава за операция.

Снимка: Canva

Трансплантация на черен дроб: Болният черен дроб се отстранява и се заменя със здрав донорски черен дроб. Тази процедура е достъпна само за ограничен брой пациенти, въз основа на много съображения, включително стадия на заболяването, дали ракът се е разпространил извън черния дроб и дали пациентът има други сериозни здравословни проблеми.

Други процедури

Лекарите имат много допълнителни възможности за лечение на рак на черния дроб:

Радиочестотна аблация: Използва се електрически ток за нагряване и унищожаване на раковите клетки. Подобни процедури използват микровълни или лазери.

Криоаблация: Това включва поставяне на течен азот директно в чернодробния тумор, за да се замразят и унищожат раковите клетки.

Инжектиране на алкохол: Игла се използва за инжектиране на чист алкохол директно в тумори, което води до смъртта на раковите клетки.

Хемоемболизация: Това включва инжектиране на химиотерапевтични лекарства директно в черния дроб.

Снимка: Canva

Радиационни перли: Те могат да бъдат поставени в черния дроб, където доставят радиация директно към тумора.

Лъчетерапия: Високоенергийните лъчи се фокусират върху туморите, за да убият раковите клетки. Различните видове лъчетерапия включват външно лъчево облъчване (лъчите се насочват към определена точка на черния дроб) и стереотактично облъчване (много лъчи се фокусират едновременно в една точка на черния дроб).

Опции за лекарства

Лекарства могат да се използват за лечение на рак на черния дроб, когато операцията не може да се извърши или ако ракът се е разпространил в цялото тяло.

Целеви лекарства (таргетна терапия): Тези лекарства използват аномалии в раковите клетки, за да насочат лечението специално към тези клетки. Целевите лечения за рак на черния дроб включват киназни инхибитори (които блокират протеини, подпомагащи растежа на туморите) и моноклонални антитела (които са протеини на имунната система, създадени в лаборатория, за да разпознават и взаимодействат със специфични видове ракови клетки).

Имунотерапия: Това лечение използва собствената имунна система на организма, за да атакува и унищожи раковите клетки. Лекарства, насочени към имунни контролни точки (протеини върху имунните клетки, които се включват или изключват, за да започнат имунен отговор), се използват за рак на черния дроб.

Химиотерапия: Тези лекарства убиват всички бързорастящи клетки, включително раковите клетки. При рак на черния дроб химиотерапията се използва предимно, когато други лечения не са били полезни.

Усложнения на рака на черния дроб

Усложненията от рак на черния дроб могат да бъдат резултат от лечение, болен черен дроб или самия рак.

Снимка: iStock

Ракът на черния дроб може да се разпространи (метастазира) в други части на тялото, включително белите дробове, костите или мозъка. Пациентите могат да изпитат и други проблеми, като например:

Асцит (натрупване на течност в коремната кухина)

Вътрешно кървене

Чернодробна енцефалопатия (невропсихиатричен синдром, който може да наруши мозъчната функция)

Чернодробна недостатъчност

Ракът на черния дроб е сериозно заболяване, което често протича безсимптомно в ранните си етапи. Ключът към успешното справяне с болестта се крие в превенцията на рисковите фактори (като хепатит и цироза) и ранната диагностика.

Благодарение на напредъка в медицината, днес съществуват разнообразни методи за лечение – от хирургични интервенции и трансплантации до модерни таргетни и имунотерапии, които дават надежда за по-добра прогноза и качество на живот.

Ако попадате в рискова група или изпитвате някои от описаните симптоми, не отлагайте консултацията със специалист.

Консултирайте се с Вашия лекар за провеждане на профилактични прегледи и изследвания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

---------------------------------------------------

Източници