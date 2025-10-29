Какво е метиленово синьо и защо може да бъде опасно за здравето

Метиленовото синьо е лекарство, което лекува метхемоглобинемия. Това е рядко кръвно състояние, което засяга начина, по който червените кръвни клетки доставят кислород в тялото ви. Поставя се инжекционно от лекар само и единствено в болнични условия.

Напоследък обаче метиленовото синьо стана изключително популярно извън основното си предназначение.

Особено като част от добавки под формата на капсули и капки с недоказан ефект, които рекламират забавяне на процеса на стареене, подобряване на паметта и дори предотвратяване на рак.

Какво е метиленово синьо?

Като едно от най-старите органични багрила в света, метиленовото синьо е използвано за първи път през 1876 г. като текстилно багрило. В рамките на няколко години учените го използват за оцветяване на микроорганизми, за да помогнат за диагностицирането на определени инфекции, пише експертите от Harvard.

Снимка: iStock

По-късно е установено, че е полезно за лечение на малария, което прави метиленовото синьо „първото синтетично съединение, използвано някога като антисептик в клиничната терапия, и първото антисептично багрило, използвано терапевтично.

Въпреки че първоначално е създадено като текстилно багрило, метиленовото синьо се използва в медицината повече от 100 години като лечение на състояния, вариращи от гонорея до малария, коментира още токсикологът д-р Кели Джонсън-Арбър.

Одобрено е за приложение при метхемоглобинемия (рядко кръвно заболяване) и се прилага в болнични условия.

„Напоследък хората се интересуват повече от използването му за различни приложения извън одобрените показания, като забавяне на процеса на стареене, подобряване на паметта, подобряване на настроението и фокуса и предотвратяване на рак“, казва д-р Кристина Интесо, клиничен фармацевт, пред Men'sHealth.

За какво се използва метиленовото синьо

Метиленовото синьо лекува състояние, което намалява количеството кислород, доставян до телесните тъкани (метхемоглобинемия). То действа, като помага на червените кръвни клетки да пренасят кислород от белите дробове до останалата част от тялото.

Метиленовото синьо се използва не по предназначение при няколко медицински състояния, включително:

Вазодилататорен шок (наричан още дистрибутивен шок), спешно медицинско състояние, при което тялото не може да разпредели достатъчно кръв към сърцето, мозъка и бъбреците.

Като антидот срещу отравяне с цианид.

Снимка: Pexels

Във фотодинамичната терапия за заболявания като псориазис и хронични рани.

За подпомагане на диагностицирането, лечението или подобряването на лечението на различни видове рак, включително рак на гърдата, устата и кожата (например, метиленово синьо може да се използва за идентифициране на рак, който се е разпространил в близък лимфен възел, чрез оцветяване на лимфния възел в синьо).

За облекчаване на болката от орален мукозит, възпаление на устните лигавици, което често се случва или при лъчетерапия на главата и шията, или при химиотерапия.

Какво е вярно (и не) за добавките с метиленово синьо

Има някои твърдения за здравословни ползи, свързани с метиленовото синьо, но лекарите казват, че те са силно и опасно преувеличени.

„Има твърдения, че то може да подобри когнитивната функция и да забави стареенето“, казва д-р Алън пред Men`s Health. „В момента обаче няма достатъчно данни в подкрепа на това твърдение.“

Има причина някои хора да смятат, че метиленовото синьо може да помогне при редица заболявания. Поради химичния си състав, метиленовото синьо може да помогне за преноса на електрони, за да се подобри производството на АТФ (енергия) в клетките.

Метиленовото синьо има антиоксидантна активност, което означава, че може също да помогне за защитата на клетките от оксидативно увреждане (Окислителното увреждане е свързано с процеса на стареене и рака и др.)

Тъй като дисфункцията в митохондриите (електрическата база на клетките) е свързана с процеса на стареене при хората, „някои учени смятат, че оптимизирането на митохондриалната функция чрез добавки с метиленово синьо може да помогне за предотвратяване на състояния, свързани със стареенето, или дори да забави процеса на стареене“, казва д-р Джонсън-Арбър.

Снимка: Pexels

Но отново, всичко това е теоретично.

„Въпреки че метиленовото синьо звучи обещаващо като средство против стареене, има малко научни изследвания, потвърждаващи неговата ефективност като средство за удължаване на живота при хората, а точната доза, продължителността на лечението и оптималният начин на приложение на метиленовото синьо като средство против стареене не са определени“, коментира още д-р Джонсън-Арбър.

Странични ефекти на метиленовото синьо и защо може да бъде опасно?

Има някои значителни странични ефекти, които могат да възникнат при употребата на метиленово синьо:

Промяна в цвета на кожата

Замаяност

Гадене

Промяна в цвета на урината

Болки в гърдите

Но метиленовото синьо може да причини и по-сериозни усложнения. „Метиленовото синьо всъщност може да причини метхемоглобинемия, рядкото кръвно заболяване, за което се използва“, казва д-р Джонсън-Арбър.

„Тъй като метиленовото синьо влияе върху нивата на серотонин в мозъка, хората, които използват метиленово синьо, са изложени на риск от развитие на потенциално животозастрашаващо състояние, наречено „серотонинов синдром“.

Снимка: Canva

Тъй като популярността на метиленовото синьо нараства особено под формата на добавки като витамини, билки и ноотропици, лекари предупреждават, че трябва да бъдете особено внимателни.

„Както при всяко лекарство, важно е да се помни, че няма магически продукт, който се справя с мозъчната мъгла или се бори с рака – изисква се потвърждение от други независими изследователи”, пишат специалистите от Harvard.

Всъщност, в статия от 2023 г., публикувана в „Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism“ се съобщава, че метиленовото синьо води до намаление на кръвния поток в човешкия мозък с приблизително 8%.

Освен това, метиленовото синьо е инхибитор на моноаминооксидазата (МАО) – вид лекарство, използвано за лечение на депресия. То е структурно подобно и на трицикличните антидепресанти. Вероятно това е причината да се рекламира като алтернатива без рецепта за борба с депресията.

Но ако човек вече приема определени антидепресанти и добави метиленово синьо към рутината си, това може да доведе до опасно и понякога фатално взаимодействие.

Кой трябва да приема метиленово синьо?

Освен ако имате метхемоглобинемия или се подлагате на болнична процедура, при която е показано използването на метиленово синьо, лекарите казват, че е най-добре да се въздържате от него.

„Хората трябва да избягват употребата на добавки с метиленово синьо, докато не бъдат проведени допълнителни изследвания, за да се определи безопасността и ефикасността на тези продукти“, споделят лекари.

Безопасно ли е метиленовото синьо?

„Тъй като нямаме добре разработени клинични изпитвания, които да подкрепят употребата му като добавка, не бих препоръчала да го използвате“, казва д-р Интесо.

Снимка: iStock

Специалистите напомнят, че в момента няма одобрени добавки с метиленово синьо в Европейския съюз, за които е доказано, че насърчават дълголетието или предотвратяват заболявания, свързани със стареенето при хората.

Поради опасения за нежелани реакции, лекарствени взаимодействия и дори смърт, метиленовото синьо трябва да се прилага само под внимателно медицинско наблюдение в болнична обстановка.

Какво може да взаимодейства с метиленовото синьо?

Не приемайте това лекарство с някое от следните:

Някои лекарства за депресия, тревожност или други психични състояния

Някои лекарства за мигрена

Продукти с активна съставка декстрометорфан

Опиоиди

Триптофан

Жълт кантарион

Този списък може да не описва всички възможни взаимодействия. Посъветвайте се с вашия лекар относно всички лекарства, билки, лекарства без рецепта или хранителни добавки, които използвате. Също така, уведомете го, ако пушите, пиете алкохол или употребявате наркотици.