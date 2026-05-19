Над 10% от младите българи между 15 и 35 години са изложени на риск от хронично възпалително чревно заболяване (ХВЧЗ), категория, в която попадат две социално значими диагнози, като болест на Крон и улцерозен колит.
На 19 май, когато светът отбелязва Световния ден на борба с ХВЧЗ, специалистите от Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" обявяват, че разполагат с едни от най-модерните диагностични технологии в България, които позволяват ранно откриване на заболяването и предотвратяване на тежки усложнения.
Защо ХВЧЗ са все по-чест проблем в България
Допреди няколко години България не фигурираше сред държавите с висок риск от хронични възпалителни чревни заболявания. Днес статистиката се променя, заболеваемостта расте с всяка измината година.
Сред водещите рискови фактори за развитието на болест на Крон и улцерозен колит специалистите посочват:
- хроничен стрес и забързан начин на живот;
- хранене „на крак" и нередовни хранителни режими;
- консумация на преработени храни и полуфабрикати;
- генетична предразположеност и нарушен имунен отговор.
Заболяванията засягат предимно хора в активна възраст между 15 и 35 години и водят до трайно влошаване на качеството на живот.
Симптоми на болест на Крон и улцерозен колит, които не бива да пренебрегвате
Възпалителните чревни заболявания са хронични имуномедиирани състояния, които протичат с периоди на обостряне и ремисия. Най-честите симптоми, които изискват консултация с гастроентеролог, са:
- продължителна диария (повече от 4 седмици);
- коремна болка и спазми;
- наличие на кръв или слуз в изпражненията;
- отпадналост и хронична умора;
- необяснима загуба на тегло;
- анемия.
При част от пациентите ХВЧЗ засягат и органи извън червата, ставите, кожата, очите и черния дроб, което прави диагностиката още по-комплексна.
Психоемоционалното измерение: страхът от бездетие
Освен физическите симптоми, болестта на Крон и улцерозният колит оставят тежък отпечатък върху психиката, интимния живот и семейното планиране на пациентите.
„Тези заболявания оставят тежък отпечатък върху психоемоционалното състояние, интимния живот, самочувствието и семейното планиране на пациентите, които изпитват страх, че заболяването или лечението биха могли да повлияят бъдеща бременност и раждането на здраво дете и често сами се обричат на бездетие. Освен от лечение, тези пациенти имат нужда и от разбиране и подкрепа от нас лекарите", обяснява д-р Петя Пенева, специализант по гастроентерология в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ".
Експертите подчертават, че бременността при ХВЧЗ е напълно възможна при правилно медицинско проследяване.
„Дамите с болест на Крон или улцерозен колит спокойно могат да планират бременност, но трябва да се вземат предвид определени мерки и е важно да бъдат обучавани по отношение на семейното планиране", категоричен е д-р Христо Вълков, който под ръководството на проф. д-р Пламен Пенчев, дм, ръководи лечението и проследяването на тези заболявания в Клиниката по гастроентерология.
Опортюнистичните инфекции, скритият враг при ХВЧЗ
Един от ключовите акценти в съвременното лечение е ранното разпознаване на опортюнистични инфекции, инфекции, които се развиват по-често при пациенти с нарушен имунен отговор или при имуносупресивна терапия.
Все по-голямо значение придобива инфекцията с Цитомегаловирус (CMV), която се среща при 10 до 30% от пациентите с резистентен улцерозен колит. Навременното й откриване и адекватното лечение могат да предотвратят тежки усложнения, включително оперативно премахване на дебелото черво.
Три иновативни диагностични метода в ИСУЛ
1. Мултиплекс PCR изследване на фекални проби
В Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" се прилага иновативен диагностичен подход за доказване на CMV инфекция чрез изследване на фекални проби с мултиплекс PCR технология. Съвременната PCR апаратура позволява бързо и прецизно доказване на вирусни и други инфекциозни причинители при пациенти с активни форми на ХВЧЗ.
2. Ендоцитоскоп – единствен в България
Центърът за лечение на ХВЧЗ в ИСУЛ разполага с единствения в страната ендоцитоскоп – апарат, който прилича на нормален ендоскоп за колоноскопия, но на върха му има лупа с 500 пъти увеличение. Това позволява в реално време, подобно на микроскоп, да се огледат най-малките съдове и микроструктури в червото.
„Този апарат вероятно ще помогне във времето да се предскаже кой пациент ще има повишен риск от обостряне на възпалителното чревно заболяване", категоричен е д-р Вълков.
3. Капсулна ендоскопия с изкуствен интелект
Третата иновация е капсулната ендоскопия с изкуствен интелект.Тя помага за диагностициране на пациенти с болест на Крон на тънките черва, зона, която е недостъпна в голямата си част при рутинна гастроскопия и колоноскопия. Вграденият изкуствен интелект подпомага по-бързото и точно откриване на патологичните изменения.
Какво да направите, ако подозирате ХВЧЗ?
Ако имате продължителни симптоми като диария, коремни болки или кръв в изпражненията, не отлагайте посещението при гастроентеролог. Ранната диагностика е ключова за предотвратяване на усложненията и за запазване на качеството на живот.
Болестта на Крон и улцерозният колит не са присъда, с подходящо лечение и проследяване пациентите могат да водят пълноценен живот, да създават семейства и да реализират професионалните си цели.
