Ракът на бъбреците е сред десетте най-често диагностицирани онкологични заболявания в световен мащаб и броят на новите случаи продължава да расте.

Тревожното е, че симптомите на рака на бъбреците в ранните му стадии са толкова неспецифични, че лесно се бъркат с много по-безобидни състояния.

Именно затова много пациенти разбират за диагнозата си едва когато болестта вече се е разпространила.

Защо ранната диагностика е толкова важна?

Според специалисти от Fox Chase Cancer Center (водещ онкологичен център в САЩ) над 90% от пациентите с рак на бъбреците могат да бъдат излекувани, ако заболяването бъде открито в ранен стадий, докато туморът е все още ограничен в самия бъбрек.

За съжаление, бъбреците са разположени дълбоко в коремната кухина, което прави ранните признаци трудно забележими без медицински изследвания.

Снимка: OpenAI

Именно поради тази причина познаването на първите симптоми на рака на бъбреците може да бъде животоспасяващо.

Основните симптоми на рака на бъбреците

Британската Национална здравна служба (NHS) и американски онколози са единодушни относно следните предупредителни знаци:

Симптоми, изискващи спешна консултация с лекар:

Кръв в урината – един от най-характерните и сериозни признаци

Болка в гърба или под ребрата , която не изчезва

Бучка или подутина в областта на гърба, корема или врата

Болка в гениталиите

Мътна, миризлива или кървава урина , съпроводена с парене при уриниране

Важно: Тези симптоми могат да наподобяват инфекция на бъбреците — състояние, което само по себе си изисква спешно лечение. Не отлагайте медицинска консултация.

Симптоми, при които трябва да посетите личния си лекар

Необяснима загуба на тегло без промяна в диетата

Продължителна температура , която не отшумява

Крайна умора и липса на енергия

Загуба на апетит

Нощно изпотяване

Анемия (понижени нива на червени кръвни клетки)

Експертите от NHS подчертават, че наличието на тези симптоми не означава автоматично рак, те могат да бъдат причинени от множество по-чести заболявания.

Снимка: Canva

Въпреки това е изключително важно да бъдат изследвани от лекар, тъй като ранното диагностициране значително повишава ефективността на лечението.

Кой е в по-висок риск?

Към момента не съществуват препоръчителни скринингови тестове за хора със среден риск. Въпреки това, според онколози определени групи пациенти могат да се възползват от профилактичен скрининг:

Хора с фамилна анамнеза за рак на бъбреците

Носители на генетични синдроми като Болест на фон Хипел-Линдау, туберозна склероза, синдром на Бърт-Хог-Дюб и други

Пациенти с напреднала хронична бъбречна болест

Хора след трансплантация на бъбрек

Ако принадлежите към някоя от тези групи, разговорът с лекар за подходящ скрининг е особено препоръчителен.

Какво да направите, ако забележите тези симптоми?

Не изчаквайте симптомите да се влошат. Свържете се с личния си лекар веднага щом забележите кръв в урината, продължителна болка в гърба или необяснима умора. Лекарят може да ви прегледа, за да напипа евентуални бучки или подуване по гърба или врата ви. Може да ви помоли да дадете проба от урина или да си направите кръвен тест.

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Той ще прецени дали са необходими допълнителни изследвания – образна диагностика, кръвни тестове или спешно направление за допълнителни изследвания или за преглед при специалист в болница.

Коварни симптоми, които остават скрити

Симптомите на рака на бъбреците са коварни именно защото дълго остават незабелязани или се приписват на по-безобидни причини. Ключът към успешното лечение е ранното диагностициране, а то започва с осведоменост.

Ако забележите кръв в урината, постоянна болка в гърба, необяснима умора или треска, не пренебрегвайте тези сигнали. Потърсете лекар навреме, това решение може да бъде животоспасяващо.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници