Замърсеният въздух, който дишаме всеки ден, може да оставя следи не само в белите ни дробове, но и в най-интимните клетки на тялото, сперматозоидите.

Едно от най-мащабните по рода си проучвания, установява връзка между обичайни атмосферни замърсители и промени в начина, по който функционират гените в спермата, което поставя под въпрос мъжкия фертилитет на милиони мъже, изложени на градско замърсяване.

Какво показва новото проучване

Резултатите са представени в края на месец юни (2026) на годишния конгрес на Европейското дружество по човешка репродукция и ембриология (ESHRE) в Лондон. Изследването, ръководено от д-р Кари Ноублс, епидемиолог в Университета на Масачузетс Амхърст, проследява повече от 2000 мъже от Солт Лейк Сити, Юта, между 2013 и 2017 година.

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Участниците предоставят проби от семенна течност при включването си в проучването, а след това отново на втори, четвърти и шести месец. Учените изчисляват изложеността на всеки мъж на атмосферни замърсители, озон, азотен диоксид, серен диоксид и фини прахови частици, през тримесечния период преди всяка проба, тъй като именно толкова отнема производството на сперматозоиди в организма.

Озон и азотен диоксид са водещите заплахи за мъжкия ферилитет

Според проучването, публикувано в резултатите на ESHRE, азотният диоксид и озонът се очертават като замърсителите с най-силна връзка към наблюдаваните биологични промени. Анализирайки ДНК на спермата при 1220 мъже, предоставили проба на шестия месец, изследователският екип идентифицира 39 конкретни ДНК промени, свързани с комбинации от атмосферни замърсители.

Основните виновници накратко:

Озон – образува се при реакция на слънчева светлина с други замърсители, особено през летните месеци

Азотен диоксид – отделя се основно от автомобилния трафик и изгарянето на горива

Фини прахови частици (PM) – проникват дълбоко в организма и се свързват с редица здравословни рискове

Какво представляват епигенетичните промени в спермата

Механизмът, който учените посочват като вероятно обяснение, се нарича ДНК метилиране, процес, при който химически "етикети" се прикрепят към ДНК и определят дали даден ген е "включен" или "изключен", без да променят самия генетичен код. Това е т.нар. епигенетична промяна.

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Повечето от тези етикети се изтриват в ранните етапи на развитие на ембриона, но някои гени остават "маркирани" и потенциално могат да повлияят на ембрионалното развитие. Един от идентифицираните гени, GNAS, вече е бил свързван с по-ниско качество на спермата и проблеми в развитието на плода.

Защо това е важно за репродуктивното здраве на мъжете

Д-р Ноублс обяснява: "Нашите резултати предполагат, че излагането на замърсен въздух в ключови етапи от развитието на сперматозоидите може да е свързано с промени в ДНК на спермата." Тя добавя, че промените в генната експресия потенциално могат да засегнат мъжката плодовитост, но са нужни допълнителни изследвания, за да се установи пряка връзка между тези епигенетични промени и реалните нарушения в сперматогенезата.

Какво казват независимите експерти

Проф. Алън Пейси, специалист по андрология в Университета на Манчестър, който не е част от екипа, коментира, че проучването демонстрира измерим ефект, но предупреждава: "В момента не е възможно да се заключи дали наблюдаваните промени в ДНК метилирането на спермата са клинично значими за мъжкото безплодие."

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Проф. Ричард Лий, специалист по репродуктивна биология в Университета на Нотингам, определя изследването като "важен принос към нарастващия обем доказателства, че качеството на спермата се влияе неблагоприятно от замърсителите на въздуха."

Новото проучване добавя сериозни доказателства към списъка с фактори за стерилитет, свързани с околната среда, и показва, че влиянието на околната среда върху плодовитостта е реален и измерим феномен на молекулярно ниво.

Макар пряката връзка между тези епигенетични промени и конкретни нарушения в спермограмата все още да предстои да бъде потвърдена, резултатите подчертават значението на чистия въздух за репродуктивното здраве на мъжете, тема, която засяга както двойки, планиращи бременност, така и пациенти в инвитро клиники, търсещи отговори за необяснимо лошо качество на семенната течност.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници