Диагнозата рак на хранопровода или стомаха е сред най-тежките, с които може да се сблъска пациент. Добрата новина е, че съвременната онкология разполага с широк арсенал от методи, от минимално инвазивна ендоскопска резекция, до прецизна таргетна терапия.

Изборът на лечение зависи от вида, стадия и местоположението на тумора, а подходът е строго индивидуален. Научете какви са основните опции при онкологични заболявания на горния стомашно-чревен тракт и какво може да очаква всеки пациент.

Какво е рак на горния стомашно-чревен тракт?

Онкологичните заболявания на храносмилателната система, обхващащи хранопровода, стомаха и тънкото черво, са сред по-агресивните форми на рак.

Снимка: Canva

Ракът на хранопровода и ракът на стомаха са двете най-чести диагнози в тази група. Стадирането на заболяването, колко напреднало е то, е ключово за определяне на лечебния план.

Хирургично лечение: от ендоскопия до пълно отстраняване

Хирургията е основен метод при лечението на рак на хранопровода и стомаха, особено в ранните стадии. Според специалистите от Georgetown Ruesch Center for the Cure of GI Cancers, изборът на операция зависи пряко от обхвата на туморния процес.

Основни хирургични процедури:

Ендоскопска мукозна резекция (ЕМР) : при ранноустановени тумори, без необходимост от разрез; извършва се с ендоскоп

Езофагектомия : частично или пълно отстраняване на хранопровода; прилага се при рак на хранопровода

Гастректомия : частична или тотална резекция на стомаха при рак на стомаха

Лимфаденектомия : отстраняване на лимфни възли за предотвратяване на метастази

Стентиране при тумори : поставяне на метален стент за поддържане проходимостта на хранопровода или стомаха при напреднали случаи

Ендоскопска туморна аблация : лазерно унищожаване на туморна тъкан

Хирургичните рискове включват кървене, образуване на кръвни съсиреци и увреждане на съседни органи, но при специализирани центрове се свеждат до минимум.

Химиотерапия и лъчетерапия: Системен удар срещу раковите клетки

Химиотерапията използва противоракови медикаменти, приемани перорално или венозно. Особено ценна е при метастази при рак на горния стомашно-чревен тракт, когато болестта се е разпространила извън първичното огнище. Лечението се провежда на цикли с периоди на почивка.

Снимка: Canva

Страничните ефекти от химиотерапия могат да включват:

Гадене и повръщане

Загуба на апетит, диария или запек

Умора и задух

Афти и косопад

Лесно кървене или синини

Повечето от тях отшумяват след приключване на лечението. „Уведомете незабавно лекаря си при поява на странични ефекти, много от тях се контролират успешно с медикаменти", подчертават специалистите от Американското дружество по онкология (American Cancer Society).

Лъчетерапията използва силни енергийни лъчи за унищожаване на ракови клетки в конкретна зона. Сесиите са кратки и безболезнени, но изискват предварително планиране и многократно повторение.

Неоадювантна и адювантна терапия: Преди и след операцията

Неоадювантната терапия (химио- и/или лъчетерапия преди операция) цели да намали размера на тумора и да улесни отстраняването му. Адювантната терапия (след операция) унищожава остатъчни ракови клетки и намалява риска от рецидив. Според данни, публикувани от Националния институт по рака на САЩ (NCI), комбинираните подходи значително подобряват преживяемостта при пациенти с рак на хранопровода и стомаха.

Снимка: Canva

Таргетна терапия: прецизна медицина срещу рака

Таргетната терапия е един от най-обещаващите напредъци в онкологията. За разлика от конвенционалната химиотерапия, тя въздейства само върху специфични молекулярни мишени в раковите клетки.

Основни групи таргетни лекарства:

HER2 таргетни лекарства : трастузумаб и фам-трастузумаб дерукстекан при HER2-позитивни тумори

VEGF инхибитори : рамуцирумаб за потискане на туморното кръвоснабдяване

TRK инхибитори : ларотректиниб и ентректиниб при специфични генетични мутации

Золбетуксимаб : насочен срещу определени клетъчни маркери

Таргетните лекарства понякога дават резултати, когато стандартната химиотерапия е неефективна, и имат различен профил на странични ефекти.

Палиативни грижи при рак на хранопровода

При напреднали стадии, когато пълното излекуване не е възможна цел, палиативните грижи при рак играят централна роля. Те са насочени към облекчаване на болката, поддържане на хранителния статус (включително чрез хранителни сонди) и подобряване на качеството на живот.

Снимка: Canva

Лечението на рак на хранопровода и другите онкологични заболявания на горния стомашно-чревен тракттракт е комплексен и строго индивидуализиран процес.

Хирургията, химиотерапията, лъчетерапията, неоадювантната и адювантната терапия, както и таргетните лекарства, се комбинират според конкретния случай. Ранното диагностициране остава ключово за успешния изход. При всяко съмнение или диагноза, консултирайте се с онколог в специализиран център.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

