Как да почистим зъбен камък вкъщи, съветва зъболекар

След хранене по зъбите се натрупва лепкава и мека плака, която е съставена от бактерии, хранителни остатъци и слюнка. С течение на времето натрупаният зъбен камък се втвърдява и става труден, а понякога и невъзможен за отстраняване с редовно миене на зъбите и използване на конец за зъби.

Ако се притеснявате, че натрупването на зъбен камък променя цвета на зъбите ви, има неща, които можете да направите у дома, за да го премахнете и предотвратите.

Въпреки това, почистването на зъбен камък е най-добре да се повери на зъболекар.

Какво е зъбен камък?

Зъбният камък основно представлява натрупана и втвърдена плака, която задържа петна по външната страна на зъбите ви и около линията на венците, пише Даниеле До-Вуонг – главен зъболекар на Putneydentalcare. Плаката е тънък, невидим слой, който се развива естествено върху зъбите ни, след като пием или ядем храни, които реагират с бактериите в устата ни.

Ако някога не успявате да измиете дадено място от зъбите си, този лепкав филм или мъхест слой върху зъбите ви всъщност е плака. Зъбният камък ще обезцвети зъбите ви и ще създаде твърди и грапави участъци, които могат да възпалят венците ви.

Хората, предразположени към натрупване на зъбен камък, са тези, които нямат добра зъбна хигиена, посещават зъболекар по-малко от два пъти годишно и имат криви или липсващи зъби. Възрастта, стресът, сухотата в устата и други здравословни проблеми също могат да причинят образуване на зъбен камък.

Как изглежда зъбният камък?

Зъбният камък се появява като кафяви, жълтеникави или жълти петна между и върху бялата част на зъбите. Около линията на венците зъбният камък може да изглежда като кафяви или дори черни петна.

Червени, раздразнени, кървящи или сърбящи венци, лош дъх, чувствителност на зъбите и кариеси също са признаци на проблем със зъбния камък. Започвайки като прозрачно натрупване на плака, зъбният камък ще продължи да се разпространява и да става по-голям, ако не бъде премахнат.

Какво се случва, ако зъбният камък не се премахне?

Зъбният камък не само влияе върху външния вид на зъбите ви, но може да доведе и до по-сериозни проблеми с оралното здраве, ако не се лекува. Той може да затрудни правилното миене на зъбите и използването на конец за зъби. Неотстраняването на зъбния камък от зъбите навреме може да причини кариес, тъй като бактериите разяждат зъбния емайл.

Снимка: Pexels

Това може да доведе до заболявания на венците като гингивит или по-сериозно пародонтално заболяване, при което венците ви се отдръпват или се отдалечават от зъбите. Ако зъбният камък проникне по-дълбоко във венците ви, той може да причини значителни негативни ефекти, като загуба на костна тъкан и зъби.

Можете ли да премахнете зъбен камък у дома?

След като плаката се минерализира в зъбен камък, тя не може да бъде премахната чрез миене на зъбите. Въпреки че може да успеете да премахнете част от зъбния камък у дома, това изисква постоянни усилия за по-дълъг период от време.

Премахването на зъбен камък у дома е свързано и с по-висок риск от увреждане на зъбния емайл, който защитава външната страна на зъбите ви и не може да бъде поправен. Ето защо, стремете се да предотвратите натрупването на зъбен камък, преди да се превърне в проблем.

Как да предотвратим натрупване на зъбен камък

Що се отнася до здравето на зъбите и устната кухина, превенцията е много по-добра от поправянето на щетите, след като те вече са се случили. Добрата дентална хигиена е резултат от ежедневните практики за почистване на зъбите, венците и устата.

Плаката е отправната точка за образуването на зъбен камък. За да спрете образуването на зъбен камък и плака, приложете следните навици за грижа за устната кухина:

Мийте зъбите си два пъти дневно, сутрин и вечер.

Използвайте конец за зъби на труднодостъпни места между зъбите и венците ежедневно, за предпочитане вечер.

Посещавайте вашия зъболекар два пъти годишно за преглед, дълбоко почистване и полиране.

Храните и напитките също играят роля в образуването на зъбен камък. Ограничете храни с високо съдържание на захар и/или нишесте, като въглехидрати. Когато тези храни се комбинират с бактериите в устата ви, те ще разядат зъбния емайл и зъбния камък.

Пиенето на вода или миенето на зъбите след хранене и пиене може да помогне за отмиването на тези бактерии, предотвратявайки развитието на зъбен камък.

Начини за премахване на зъбен камък у дома

Бъдете внимателни, когато се опитвате да премахнете зъбен камък у дома. Нито една от тези практики не замества двукратното дневно миене на зъбите и посещението при зъболекар или дентален хигиенист за професионално почистване два пъти годишно. Това, което те могат да направят, е да помогнат за поддържането на белите зъби и здравата усмивка.

Паста за зъби за премахване на зъбен камък

Миенето на зъбите с обикновена паста за зъби е насочено към киселини и хранителни частици в устата ви. За да се отървете от бактериите, причиняващи плака, преди тя да се превърне в зъбен камък, използвайте специално формулирана паста за зъби за премахване на зъбен камък. Вътре има химикали, които се свързват със зъбния камък и плаката, помагайки за почистването им, докато си миете зъбите.

Сода бикарбонат

Содата за хляб може да предотврати и лекува натрупването на зъбен камък по зъбите ви. Наричана още натриев бикарбонат, тя помага чрез омекотяване на зъбния камък. Тя също така балансира киселините в устата ви, които създават плака, и предотвратява превръщането ѝ в зъбен камък.

Тъй като е леко абразивна, тя е ефективен вариант за почистване на петна и избелване на зъбите ви. Въпреки това, тя не може да премахне по-дълбоките петна. Използвайте само малко количество сода за хляб и внимавайте да не повредите зъбния си емайл, като търкате твърде силно. Мийте зъбите си със смес от сода за хляб и вода върху четката си за зъби или я комбинирайте с пастата си за зъби.

Бял дестилиран оцет

Гаргарата с бял оцет също може да помогне. Естествено антибактериален, белият оцет ще помогне за деминерализиране или омекотяване на зъбния камък, ако се използва веднъж или два пъти дневно като вода за уста. Изплакнете устата си със смес от 2 чаши топла вода, 2 чаени лъжички бял оцет и щипка сол за няколко минути. Избягвайте да правите това, ако имате отворени рани в устата си.

Алое вера

То също е антибактериално, така че може да помогне за предотвратяване на плака и премахване на зъбен камък. Също така е противовъзпалително, което означава, че е много успокояващо за хора с проблеми с венците. Можете да използвате смес от сок от алое вера и вода като вода за уста ежедневно или да комбинирате съставките в паста и да миете зъбите си с нея. Добавете 1 чаена лъжичка гел от алое вера с 4 чаени лъжички глицерин, 5 супени лъжици сода бикарбонат и чаша вода. Използвайте само толкова, колкото ви е необходимо, и изплакнете с топла вода след това.

Портокалови кори

Портокаловите кори са пълни с витамин С, известен още като аскорбинова киселина. Това е основно хранително вещество за по-добро орално здраве, по-специално за венците. С киселинна природа, витамин C може нежно да разтвори натрупванията на зъбен камък без грубо търкане и се бори с бактериите, образуващи плака. Витамин C също така ще изсветли оцветените и жълти зъби.

Търкането на вътрешната страна на портокаловата кора върху венците и зъбите, като се концентрирате върху областите с натрупан зъбен камък, може да помогне за премахването му. Или намачкайте вътрешната страна на портокаловата кора с вода и я използвайте с четка за зъби, за да си миете зъбите. Правете това 2-3 пъти седмично и винаги завършвайте с изплакване на устата с топла вода.

Сусамови семена

Сусамовите семена съдържат високи нива на калций, основен минерал за здрави зъби, който укрепва зъбния емайл. Дъвченето на сусамови семена ще помогне за премахване на плаката и е естествена аюрведична практика, която се препоръчва всяка сутрин. Добавете шепа сусамови семена в устата си и дъвчете, докато се превърнат в каша. След това използвайте суха четка за зъби, за да разнесете кашата по зъбите и венците си. Правете това поне 2 минути, след което изплакнете с топла вода.

Кокосово масло

Аюрведичната практика на издърпване на масло е основно впръскване на кокосово масло около устата ви за 5-20 минути сутрин. Кокосовото масло съдържа антиоксиданти и е антибактериално, така че ще помогне в борбата с бактериите в устата ви, които създават плака и зъбен камък. Добавете 1 чаена лъжичка топло или течно кокосово масло в устата си и го разбъркайте, като го насилвате да го прокарвате през празнините между зъбите си колкото можете по-дълго.