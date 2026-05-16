Подуването на краката (известно още като едем) се появява, когато в тъканите на тялото ви се натрупа излишно количество течност.

Въпреки че отокът може да се развие навсякъде по тялото, най-често той причинява подуване на краката, глезените и стъпалата.

Отокът е често срещан, особено ако сте в напреднала възраст или бременна. Но отокът може да се появи и по няколко други причини, включително твърде дълго седене в една и съща позиция, хранене с диета с високо съдържание на натрий или прием на лекарства, които лекуват състояния като високо кръвно налягане или нервна болка.

Въпреки това, има промени в начина на живот, които можете да направите у дома, които могат да помогнат за облекчаване на леки или временни отоци. Ето някои стратегии, които можете да обмислите.

Какво представляват отоците и къде по тялото се появяват

„Оток“ е медицинският термин за подуване, причинено от течност, задържана в тъканите на тялото. Най-често се появява в стъпалата, глезените и краката. Но може да засегне и други части на тялото, като лицето, ръцете и корема.

Отокът е често срещан, тъй като много състояния могат да го причинят или допринесат за него. Той може да засегне всеки, но най-често засяга хора със сърдечни, чернодробни или бъбречни заболявания. Може да се появи и при бременни жени , възрастни над 65 години или хора, които прекарват много време на крак.

Има два основни вида отоци:

Локализиран оток: Това засяга по-малка област около една част от тялото ви. Това е нормална част от имунните и лечебни процеси на тялото ви. Често срещан пример за това е подуването от нараняване, което можете да лекувате с лед или студен компрес.

Генерализиран оток: Този тип е по-сериозен. Засяга по-голяма площ или множество части на тялото едновременно.

Генерализираният оток може да бъде симптом на сериозни здравословни проблеми. Трябва да се свържете с медицински специалист, ако имате оток без нараняване или очевидна причина.

Носете компресивни чорапи

Лекарите често препоръчват компресивни чорапи като опция за лечение на отоците и подуването на краката. Този вид чорапи не са обикновени. Компресивните чорапи са малко по-стегнати и са направени, за да увеличат натиска върху краката ви, така че кръвта, която се събира в долната част на тялото ви, да може да се върне обратно към сърцето ви. Това помага да се предотврати натрупването на течност в краката ви и в резултат на това може да намали отока и болката, която изпитвате.

Повдигнете краката си

Друг начин за борба с отока е да повдигнете краката си, в идеалния случай на нивото над сърцето. Можете да направите това, като поставите възглавница (или две) под краката си, когато почивате, или като поставите краката си на стената, когато лежите на пода. Повдигането може да помогне при отоци, тъй като спомага изтичането на излишната течност от краката нагоре към сърцето.

Ходете по-често

Отокът може директно да повлияе на кръвообращението ви и един от начините да го подобрите е да движите тялото си. Експерти обясняват, че ходенето е полезно за цялостното ви здраве по няколко причини. Но една от основните ползи е, че то подобрява кръвообращението и укрепва сърцето.

Когато ходите, активирате мускулите на краката си, което може да помогне за насърчаване на лимфния дренаж и изпомпване на излишната течност нагоре към сърцето, според клиниката Майо.

Масажирайте краката си

Можете да вземете лечението на отока в свои ръце, буквално. Правенето на самомасаж чрез нежно издърпване или поглаждане на задържаната течност в краката ви нагоре може да помогне за намаляване на отока.

Въпреки това, някои хора могат да изберат лимфен дренажен масаж, за да облекчат подуването на краката, стъпалата или глезените си. По време на този масаж, лицензиран масажист или медицински специалист ще стимулира лимфните ви възли и след това ще масажира подутите тъкани към тях, за да помогне за дренажа, според клиниката в Кливланд.

Консумирайте по-малко сол

Промяната на хранителните ви навици може да помогне за намаляване на отоците в краката, особено ако консумирате повече солени храни. Специалистите от Harvard Health Publishing казват, че излишъкът от натрий (сол) може да причини задържане на вода в тялото. В резултат на това натрупването на течности може да предизвика подуване.

Ако забележите, че краката ви са подути и консумирате повече храни с високо съдържание на натрий, помислете за намаляване на приема на сол.

Не забравяйте да проверите и етикетите на храните в хладилника или килера си. Възможно е просто несъзнателно да ядете храна от магазина, която съдържа прекомерни нива на натрий.

Кога да потърсите медицинска помощ

Въпреки че тези промени в начина на живот са чудесна отправна точка за справяне с леки отоци в краката, все пак е добра идея да се свържете с вашия лекар, ако забележите подуване (или повече подуване от обикновено).

В някои случаи подуването на краката, особено ако не изчезне с домашни средства, може да е признак за по-сериозно здравословно състояние, което изисква подходящо медицинско лечение.

Вашият лекар може да ви помогне да разберете какво причинява вашите симптоми и да ви предложи персонализирани възможности за лечение, които подобряват качеството ви на живот и ви помагат да се изправите отново на крака.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

