Пролетта носи повече светлина, по-дълги дни и цъфтящи дървета, но за много хора сезонът започва и с други добре познати проблеми, като зачервени, сърбящи и сълзящи очи. Когато тези оплаквания се появяват всяка година по едно и също време, причината често не е инфекция, а алергичен конюнктивит - възпалителна реакция на очите към алергени като полени, прах, плесени или животински пърхот.

Според експертите от Cleveland Clinic алергичният конюнктивит възниква, когато алергени предизвикат възпаление на конюнктивата - тънката мембрана, която покрива вътрешната страна на клепачите и бялата част на окото. Най-честите симптоми са сърбеж, зачервяване, подуване и сълзене, а лечението обикновено включва избягване на причинителя, изкуствени сълзи, антихистаминови капки или други медикаменти, назначени от специалист.

Какво представлява алергичният конюнктивит?

Алергичният конюнктивит е вид възпаление на окото, което се развива не заради бактерии или вируси, а заради реакция на имунната система към иначе безвредни вещества от околната среда. При хора с алергии организмът разпознава тези вещества като „заплаха“ и задейства защитна реакция, която води до дразнене и възпаление.

Конюнктивата има важна защитна функция, като подпомага овлажняването на очната повърхност и предпазва бялата част на окото. Когато се възпали, очите могат да изглеждат зачервени, подпухнали и раздразнени. За разлика от бактериалния или вирусния конюнктивит, алергичният конюнктивит не е заразен.

Според данните, цитирани от Cleveland Clinic, състоянието е често срещано и може да засегне до 40% от хората в даден момент от живота им.

Защо се обостря през пролетта?

През пролетта основният провокиращ фактор са полените. Дърветата, тревите и плевелите отделят големи количества поленови частици, които лесно попадат върху очната повърхност. При чувствителни хора това може да отключи бърза алергична реакция.

Експертите разграничават два основни типа алергичен конюнктивит. Сезонният алергичен конюнктивит обикновено се появява през пролетта, лятото или есента, когато концентрацията на полени е по-висока. Той е познат и като конюнктивит, свързан със сенна хрема. Целогодишният алергичен конюнктивит може да се проявява през всички сезони и по-често се свързва с домашен прах, акари, плесени или животински пърхот.

Симптоми на алергичен конюнктивит

Най-характерният симптом е силният сърбеж в очите. Именно той често насочва към алергична, а не инфекциозна причина. Оплакванията обикновено засягат и двете очи, макар че интензитетът може да не е еднакъв.

Най-честите симптоми включват:

сърбеж или парене в очите ;

зачервяване на очите ;

подути или подпухнали клепачи ;

сълзене ;

воднист или жълтеникаво-бял секрет;

тъмни кръгове под очите, известни като „алергични сенки“.

При някои хора очните симптоми се съчетават с кихане, хрема или сърбеж в носа, което допълнително насочва към алергична реакция.

Алергичен, бактериален или вирусен конюнктивит: каква е разликата?

Разграничаването невинаги е лесно, особено когато очите са силно зачервени. Въпреки това има няколко ориентировъчни признака. При алергичен конюнктивит обикновено доминират сърбежът, сълзенето и засягането на двете очи. Симптомите могат да се появяват и отшумяват според сезона или контакта с конкретен алерген.

При инфекциозните форми картината може да е различна. Вирусният конюнктивит често започва от едното око и може да бъде съпроводен с воднист секрет, докато бактериалният по-често причинява гъст, жълтеникав или зеленикав секрет и слепване на клепачите. Експертите подчертава, че различни състояния могат да изглеждат като „розово око“, затова при неясни или влошаващи се симптоми е важно да се потърси лекарска оценка.

Как се поставя диагнозата?

Диагнозата обикновено започва с преглед и разговор за симптомите: кога се появяват, дали са сезонни, има ли известни алергии, контакт с домашни любимци, прах, козметика или други дразнители. Медицинският специалист може да огледа очите за зачервяване, подуване и промени по вътрешната страна на клепачите.

Ако има съмнение за конкретен алерген, пациентът може да бъде насочен към алерголог. Възможно е да се назначат кожни алергологични тестове или кръвни изследвания за установяване на реакция към определени алергени.

Лечение на алергичен конюнктивит: какво помага?

Лечението зависи от тежестта на симптомите и от причинителя. Най-важният подход е ограничаване на контакта с алергена, доколкото това е възможно. При поленова алергия това може да означава затваряне на прозорците в дните с високи поленови нива, използване на климатик и избягване на търкане на очите.

Домашни мерки за облекчаване

Някои мерки могат да помогнат за намаляване на дразненето, без да заместват медицинската консултация:

изплакване на очите с чиста вода или подходящ разтвор;

поставяне на студен компрес върху затворени клепачи;

използване на изкуствени сълзи за овлажняване;

избягване на търкане на очите;

често миене на ръцете;

почистване на дома от прах и полени.

Важно е капките за очи да се използват правилно и според указанията на лекар или фармацевт. Някои капки, предназначени само за намаляване на зачервяването, не са подходящи за продължителна употреба и могат да доведат до обратен ефект при прекомерно използване.

Медикаменти и капки за очи

При алергичен конюнктивит могат да се използват различни групи медикаменти, включително антихистаминови капки, капки със стабилизатори на мастоцитите или перорални антихистамини. Изборът на терапия трябва да бъде съобразен със състоянието на конкретния пациент.

Кога трябва да се потърси лекар?

Макар алергичният конюнктивит често да не е опасен, не всяко зачервяване на очите трябва да се приема като алергия. Консултация с лекар, офталмолог или алерголог е препоръчителна, ако симптомите се повтарят често, нарушават ежедневието или не се повлияват от обичайните мерки.

По-бърза медицинска оценка е необходима при:

болка в окото ;

промени в зрението;

силна чувствителност към светлина;

усещане за чуждо тяло, което не преминава;

обилен секрет;

влошаване на симптомите въпреки предприетите мерки.

Как да намалим риска през пролетта?

Пълното избягване на полените е трудно, но някои навици могат да намалят контакта с тях. По време на активния сезон е полезно прозорците да се държат затворени в часовете с висока концентрация на полени, а домът да се почиства редовно.

Алергичният конюнктивит е често срещано състояние, което през пролетта най-често се свързва с полените. Най-важното е симптомите да не се подценяват, и при нужда да се консултирате с лекар, офталмолог или алерголог.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

