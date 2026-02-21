В сезона на вирусите хремата и кашлицата често се приемат като „нещо обичайно“. Зад тези на пръв поглед безобидни симптоми обаче може да стои инфекция на горните дихателни пътища – едно от най-разпространените заболявания през есенно-зимните месеци. По данни на Световната здравна организация съществуват над 200 вируса, които могат да причинят симптоми на настинка, като най-честият причинител са риновирусите.

В повечето случаи организмът се справя сам в рамките на седмица. Но кога оплакванията са част от обикновена вирусна инфекция – и кога сигнализират за грип или усложнение като синузит? Разликата невинаги е очевидна, а правилната преценка може да спести както ненужен прием на антибиотици, така и риск от забавено лечение.

Снимка: Canva

Какво е инфекция на горните дихателни пътища?

Инфекцията на горните дихателни пътища, известна популярно като „настинка” или „хрема”, засяга носа, гърлото и очите. Тя е вирусно заболяване и не може да бъде „излекувана” с антибиотик, имунната система трябва сама да се справи с вируса. Симптомите обикновено изчезват в рамките на 7–10 дни, макар че в някои случаи лека кашлица може да продължи до три седмици.

Според данни на Световната здравна организация, съществуват над 200 различни вируса, способни да причинят симптоми на настинка. Близо 40% от случаите се дължат на риновируси, но аденовируси, коронавируси и респираторен синцитиален вирус (RSV) също са чести причинители.

Симптоми: как да разпознаете инфекцията?

Основните симптоми включват:

Запушен или течащ нос (хрема);

Болно или парещо гърло;

Главоболие;

Сълзящи очи;

Кашлица;

Постназален дрип (слуз, стичаща се по задната стена на гърлото)

Лека температура (не е задължителна).

Снимка: Canva

Инфекция на горните дихателни пътища или нещо друго?

Симптомите лесно се бъркат с тези на грип, алергии или COVID-19. Ето как да ги различите:

Грип: Характеризира се с висока температура (над 38–39°C), силна умора, мускулни болки и тежест в гърдите. Грипните симптоми се появяват рязко и са значително по-интензивни.

Алергии: При алергии никога не се наблюдава температура, мускулни болки или умора. Симптомите (хрема, сълзящи очи) са хронични и се влошават при контакт с алерген.

COVID-19: Загубата на обоняние е характерен признак. Налице са и силна умора, болки в тялото и гръдна тежест. При съмнение се препоръчва тест.

Снимка: Canva



Три стадия на развитие на инфекцията

Специалистите описват три фази на инфекцията:

Инкубационен период — 12 до 24 часа след контакт с вируса, без симптоми. Поява на симптоми — симптомите се засилват, достигайки пик около третия ден. Подобрение — постепенно отшумяване на оплакванията в рамките на 7–10 дни.

Как да се справите у дома: естествени средства

Тялото се нуждае от време, за да се пребори с вируса, а правилната грижа у дома може осезаемо да облекчи симптомите и да подпомогне възстановяването:

Пийте достатъчно течности. Водата, билковият чай и топлите супи предотвратяват пресъхването на лигавиците и помагат за разреждане на слузта.

Използвайте овлажнител на въздуха. Влажният въздух омекотява запушения нос. Алтернатива е вдишването на пара над купа с гореща вода или топъл душ.

Почивайте достатъчно. Сънят е ключов за възстановяването на имунната система.

Що се отнася до добавки като витамин C, цинк или ехинацея — според редица прегледи на научни изследвания, публикувани в специализирани медицински издания, доказателствата за тяхната ефективност остават ограничени. Преди приемане на хранителни добавки се консултирайте с личния си лекар.

Медикаменти при нужда

При по-тежки симптоми може да се наложи медикаментозно лечение:

Главоболие и температура: Ибупрофен или парацетамол са широко използвани. Важно: никога не давайте аспирин на деца , тъй като той може да предизвика синдрома на Рейе (сериозно увреждане на мозъка и черния дроб).

Запушен нос (синузит): Назални спрейове могат да помогнат. Консултирайте се с лекар, особено ако имате повишено кръвно налягане.

Кашлица: Средствата против кашлица намаляват позива за кашляне, а тези за разреждане на слузта улесняват отхрачването.

Внимание: вторични инфекции

Ако усещане за запушеност в носа продължава дълго, съществува риск от развитие на синузит (синусна инфекция). Признаците включват болка и натиск в областта на челото и бузите. При бактериален синузит е необходимо лечение с антибиотик, предписан от лекар. Сред другите усложнения са бронхит, ушна инфекция и пневмония.

Колко сте заразни?

Най-заразни сте през първите 2–3 дни от появата на симптомите. Заразността се запазва, докато имате активни симптоми — обикновено около седмица. След пълното отшумяване на хремата и кашлицата рискът от предаване на вируса значително намалява.

Снимка: Getty Images



Кога да се обадите на лекар?

Потърсете медицинска помощ, ако:

Симптомите не се подобрят след 7–10 дни;

Имате температура, продължаваща повече от четири дни;

Изпитвате затруднено дишане;

Кашлицата изчезне и после се върне;

Имате хронично заболяване, което се влошава.

Инфекцията на горните дихателни пътища е неприятна, но в повечето случаи преминава сама. Ключът е в правилната грижа за себе си: достатъчно течности, почивка и, при нужда - подходящи медикаменти. Важно е да умеете да разграничавате настинката от грип, алергии или по-сериозни инфекции.

Ако симптомите се задържат или се влошат, консултирайте се с вашия личен лекар. Ранната оценка може да предотврати усложнения като синузит или бронхит.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

